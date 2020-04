Coronavirus: el gobernador de Río de Janeiro confirmó que está infectado

El gobernador de Río de Janeiro, Wilson Witzel, dio positivo de Covid-19

RÍO DE JANEIRO- En pleno avance de la pandemia en Brasil, el gobernador de Río de Janeiro , Wilson Witzel, anunció en un video publicado hoy en las redes sociales que contrajo el nuevo coronavirus.

"Quiero comunicarles a todos que desde el viernes no me he sentido bien y pedí que se me hiciera el examen de Covid-19 y hoy llegó el resultado positivo . Tenía fiebre, dolor de garganta, pérdida del olfato y, gracias a Dios, estoy sintiéndome bien ", dijo.

Witzel señaló que continuará trabajando en el Palacio Laranjeira, la residencia oficial del gobernador, cumpliendo "restricciones" y "recomendaciones médicas".

"Te pido nuevamente que te quedes en tu casa porque la enfermedad, como todos saben, no elige a nadie, y el contagio es rápido. Muchas gracias", agregó.

Witzel, un juez que entró a la política de la mano de Jair Bolsonaro , se enfrenta actualmente al presidente. Mientras el primer mandatario no es partidario de las cuarentenas. El gobernador impuso el aislamiento en Río de Janeiro desde el 17 de marzo. Witzel le pidió a su ex aliado que no haga política cuando miles de vidas están en riesgo.

Autoridades infectadas

Además de Witzel, otras autoridades estatales y municipales en el Gran Río ya anunciaron que están con Covid-19 . Después de que varias secretarias dieron positivo, el alcalde Marcelo Crivella también fue evaluado y el resultado fue negativo. Pero otras autoridades dieron positivo. Entre ellas están Washington Reis, alcalde de Duque de Caxias, Beatriz Busch, secretaria municipal de salud; Adolfo Konder, Secretario de Cultura; Tia Ju, secretaria de Asistencia Social y Derechos Humanos, Jorge Darze, subsecretario de Salud, suplente de Beatriz Busch, y Talma Suane, quien estuvo a cargo del Departamento Municipal de Educación hasta el viernes 3 de abril y fue diagnosticada con Covid-19.

