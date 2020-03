Sin brújula, Jair Bolsonaro enfrenta el desaire de los gobernadores

Jair Bolsonaro, con barbijo, durante una conferencia de prensa el viernes último

Crece la insatisfacción con el mandatario por su minimización del coronavirus; los analistas ya hablan de un nuevo ciclo político

RÍO DE JANEIRO.- La pandemia del coronavirus confirmó dos situaciones que hoy marcan la política brasileña : la insatisfacción con el presidente Jair Bolsonaro es cada vez mayor y la oposición a su gobierno fue asumida por líderes del Congreso y gobernadores. Si muchos pensaron que fuera de la cárcel el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva asumiría un papel protagónico en la oposición, se equivocaron. Al menos por ahora, Lula, muy condicionado por su situación judicial, tiene una participación casi irrelevante en la política nacional. En las últimas semanas, este vacío fue llenado por críticos cada vez mas feroces que también ocupan espacios de poder: los gobernadores de los estados de Río de Janeiro y San Pablo , entre otros, y los presidentes de las cámaras de Diputados y Senadores.

El Partido de los Trabajadores (PT) está dedicado a su recomposición y Lula, según afirman dirigentes muy cercanos al expresidente, está al frente de ese desafío. Mientras tanto, Bolsonaro insiste en minimizar el coronavirus, al que llegó a llamar "una gripecita", y hace apenas una semana seguía violando las indicaciones del Ministerio de Salud al saludar a manifestantes que se reunieron para apoyarlo en la entrada del Palacio de Planalto. En paralelo, la familia Bolsonaro provocó un incidente diplomático con China a raíz de mensajes publicados por el diputado Eduardo Bolsonaro, hijo del presidente, en las redes sociales.

Ya llega a 23 el número de funcionarios y colaboradores del gobierno que acompañaron al presidente en su viaje a los Estados Unidos, hace dos semanas, y están contagiados. La cantidad de infectados crece rápidamente y los médicos hacen alertas permanentes sobre el probable colapso del sistema de salud. Ante esto, Bolsonaro llama a los gobernadores que están adoptando medidas rigurosas de "irresponsables" y promueve medicamentos que no están probados como eficaces en el combate al coronavirus.

Mientras se acumulan los escándalos y los cacerolazos se hacen costumbre diaria en las grandes ciudades, los que se enfrentan al jefe de Estado son, entre otros, el presidente de la Cámara de Diputados, Rodrigo Maia, de los Demócratas (DEM); el gobernador de Río, Wilson Witzel, un juez que entró a la política de la mano de Bolsonaro; y el de San Pablo, João Doria, del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), quien decretó cuarentena total y afirmó que "Bolsonaro es una vergüenza para Brasil".

"Hay gobernadores que están tomando medidas extremas, sin competencia para eso. Cierran aeropuertos, rutas? están paralizando la economía y después me van a echar la culpa a mí", se quejó el presidente.

La respuesta de Witzel fue pedirle a su ex aliado que no haga política cuando miles de vidas están en riesgo. El gobernador de Pará, Helder Barbalho, del Movimiento Democrático Brasileño (MDB), dijo que fue convocado a una reunión con Bolsonaro que nunca ocurrió. Otros gobernadores del nordeste también se unieron a las voces críticas contra el gobierno por como maneja el combate a la pandemia.

"No queremos actuar en contra del gobierno nacional, pero no vamos a esperar que el gobierno nacional actúe. No voy a pedirle permiso al presidente ni a nadie para proteger a los habitantes de mi estado", aseguró Barbalho.

El coronavirus está provocando un giro político importante en Brasil. Las incógnitas sobre cual será, finalmente, la oposición más fuerte a Bolsonaro en los próximos tiempos crecen. Para hombres del PT como el excanciller Celso Amorim, uno de los más cercanos a Lula, la única opción viable es la formación de un frente opositor, que incluya al PT, a otros partidos de izquierda y de centro. Amorim dijo a La Nacion que "no existe otro camino que no sea la unión de las fuerzas progresistas de Brasil". ¿Y sería Lula el futuro candidato presidencial de ese frente? El excanciller sostiene que Lula "será un liderazgo fuerte, pero no necesariamente el candidato".

"El PT se tiene que abrir, la nueva realidad puede traer nuevos liderazgos", aseguró Amorim.

Analistas empiezan a hablar del comienzo de un nuevo ciclo político. Las dudas sobre el papel de Lula en ese nuevo ciclo son grandes, porque el desgaste del PT también lo es. La idea de un frente democrático que abarque a varios partidos se va instalando poco a poco. La historiadora Heloisa Starling, autora con Lilia Moritz Schwarcz de Brasil, una biografía , recuerda que el país tuvo dos experiencias importantes en materia de frentes opositores. La primera fue en 1966, dos años después del golpe de Estado, y la segunda, antes de la redemocratización. La segunda, dice la historiadora, "aglutinó partidos, sindicatos y movimientos sociales que exigían el regreso del Estado de Derecho en el país". La historiadora opina que existen en el actual gobierno algunos elementos totalitarios, como la mentira usada de manera sistemática y la intención de destruir la política tal como la conocemos, que podrían llevar al nacimiento de un frente por la democracia.

"Si pudiera, encerraría en una habitación a los expresidentes Lula, Fernando Henrique Cardoso, y a dirigentes importantes como Marina Silva y Ciro Gomes. Y que no salgan hasta no decidir cómo van a hacer, juntos, para recuperar la democracia brasileña", afirmó Starling.

Para Fabiano Santos, profesor del Instituto de Estudios Sociales y Políticos (IESP) de la Universidad del Estado de Río de Janeiro, "hoy los actores centrales de la oposición en Brasil son los presidentes de la Cámara de Diputados y del Senado, y los gobernadores".

La diputada Janaina Paschoal, que en 2018 evaluó ser candidata a vice de Bolsonaro y en 2016 estuvo al frente del proceso de destitución de la expresidente Dilma Rousseff, sostuvo públicamente que el presidente debería renunciar. El jefe del Estado está cada día más aislado, mientras la oposición eleva su voz y encuentra eco en sectores cada vez mas amplios de la sociedad.