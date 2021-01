El segundo país más poblado del mundo espera vacunar a 300 millones de los 1.300 millones de habitantes para julio

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de enero de 2021 • 14:35

NUEVA DELHI.- India comenzó hoy la mayor campaña de vacunación contra el coronavirus del planeta, una tarea compleja en un contexto de incertidumbre sobre la seguridad de la vacuna, con una infraestructura tambaleante y el escepticismo público.

El segundo país más poblado del mundo espera vacunar a 300 millones de los 1300 millones de habitantes para julio, un número casi similar al de toda la población estadounidense.

Si bien para el primer día, el plan era inyectar la primera de las dos dosis a 300.000 personas, para las 20 de la hora local, habían vacunado a casi 200.000, según informó el Ministerio de Salud.

El lanzamiento de la campaña en India se encuentra entre los primeros y más ambiciosos de Asia, donde muchas naciones están adoptando un enfoque más lento para inocular a sus poblaciones. Eso se debe en parte a que esos países se enfrentan a brotes de virus menos graves que India, que tiene el segundo número más alto de infecciones en el mundo.

Las vacunas que India inicialmente otorgó licencias de emergencia para comenzar a aplicar son: la Covaxin que está desarrollando el gigante indio Bharat Biotechsin haber concluido los ensayos humanos de tercera fase, y con la muerte de un participante en los ensayos y la de Covishield, una versión de la que han desarrollado la farmacéutica AstraZeneca y la Universidad de Oxford que se fabrica en el Serum Institute de India, el mayor fabricante de vacunas del mundo.

Los trabajadores sanitarios, los mayores de 50 años y las personas consideradas de alto riesgo son los grupos prioritarios para recibir las vacunas aprobadas.

Para personal de la salud que trabajo a destajo para mantener a flote el sistema durante la pandemia, la vacuna ofrece una muy necesitada dosis de confianza en que la vida puede volver a cierta normalidad.

"Estoy entusiasmada por ser una de las primeras personas en recibir la vacuna", dijo la enfermera Gita Devi, mientras se levantaba la manga del brazo izquierdo para darse la inyección, informó la cadena televisiva BBC y que: "Estoy feliz de recibir una vacuna hecha en la India y de que no tengamos que depender de otros para esto".

Rumores

La primera dosis fue administrada a un trabajador sanitario del Instituto de Ciencias Médicas Indio de la capital, Nueva Delhi, luego de que el primer ministro, Narendra Modi, diera inicio a la campaña con un discurso televisado.

"Lanzamos la campaña de vacunación más grande del mundo, que muestra nuestra capacidad", dijo Narendra Modi, el primer ministro de la India, que rogó a los ciudadanos mantener la guardia y no creer en "rumores sobre la seguridad de las vacunas".

No quedó claro si Modi, de 70 años, recibió la vacuna, como han hecho otros líderes para despejar dudas sobre la seguridad de las dosis. Su gobierno dijo que los políticos no serán considerados, per se, grupos de vacunación prioritaria en la primera fase de la campaña.

Más de 150.000 personas han muerto de Covid-19 en India y la economía es una de las más golpeadas del mundo, con millones de desempleados.

Y si bien los contagios han caído en los últimos meses, los expertos no descartan una nueva ola debido a las masivas congregaciones en recientes festividades religiosas.

Y al igual que en otros países, existe un gran escepticismo sobre la vacuna. Según un sondeo reciente con 18.000 personas del país se advirtió que el 69% de las personas no tienen prisa en vacunarse.

Agencias AFP y DPA

Conforme a los criterios de Más información