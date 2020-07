Paulatinamente se reanudan las actividades en Venecia Fuente: AFP - Crédito: Andrea Pattaro

ROMA.- En una Italia inmersa en una ola de calor africano y una extraña "nueva normalidad", con todo casi reabierto, el Véneto , región que saltó a la fama porque tuvo su primer muerto italiano por coronavirus , pero también por haber sido la más virtuosa en su combate contra el Covid-19, volvió hoy a encender todas las alarmas. En junio el índice de contagio R se disparó de 0,43, considerado de riesgo bajo, a 1,63, riego elevado , algo que hizo enfurecer al gobernador de la región, Luca Zaia , que anunció que la semana próxima endurecerá las reglas y hasta habló de "cárcel".

Zaia, de la derechista Liga y que en estos meses de coronavirus, gracias a su buena gestión, hasta opacó a su líder, el exministro del Interior Matteo Salvini, culpó de este aumento del índice de contagio a los comportamientos "irresponsables" de demasiadas personas y prometió mano dura.

"Está ocurriendo lo que les había preanunciado: hemos pasado de riesgo bajo a riesgo elevado: el R0 volvió a subir a 1,63... Estábamos en 0,43", lamentó Zaia en una conferencia de prensa en la que no tuvo pelos en la lengua y no ocultó su enojo. "No sé a quién felicitar. Yo hablaría de riesgo elevadísimo. Si seguimos dando vueltas sin barbijo en las aglomeraciones , si seguimos pensando que los complotistas tiene razón y el virus es una invención de los marcianos, es inevitable que pase. O peor: todavía hay quien piensa que el virus solo ataca a algunos grupos sociales y de edad", dijo.

Y fue más allá: "Están preparando la cuna para el bebé, porque cuando volverá el virus aquí ya no habrá nada para nadie. Si seguimos con este ritmo ni siquiera tienen que preguntarse si el virus vuelve en octubre, porque ya está aquí. El calor quizás nos ayudará a mantenerlo menos agresivo, pero cuando volverá la brisa otoñal es inevitable que ocurra", advirtió.

Según los datos del Ministerio de Salud, en este momento hay 737 personas en aislamiento en el Véneto , región que registró en las últimas 12 horas cuatro contagios más y que cuenta ahora con 390 casos actualmente positivos, más de 16.000 curados y más de 2000 muertos.

Zaia reclamó normas más duras, que le permitan internar incluso a las personas que se nieguen, como ocurrió con un empresario que volvió de Bosnia, donde había ido por trabajo, que determinó un nuevo foco en su fábrica en provincia de Vicenza, con 5 positivos y 89 personas aisladas. "Para casos como estos la internación debe ser obligatoria.Si este es el modo de gestionar la positividad y la sintomatología, después de cuatro meses de coronavirus, me rindo. Así no salimos. Si fuera por mí, ante ciertos comportamientos prevería la cárcel", indicó.

Despenalización

Zaia -que al principio de la pandemia, que en Italia provocó la muerte de casi 35.000 personas- cometió una gaffe al decir que era todo culpa de los chinos que comen ratas vivas -, recordó que en mayo fue despenalizado el delito para quien no respeta el aislamiento fiduciario. Y reclamó "de Roma", es decir, del gobierno de Giuseppe Conte, "un instrumento normativo para la internación obligatoria de los sintomáticos positivos y tolerancia cero para los positivos en aislamiento. Hace falta un 'tratamiento sanitario obligatorio. Proceder de esta forma no es una dictadura sino la tutela de la colectividad a través de un plan de salud público", indicó, al anunciar que el lunes dará a conocer una ordenanza restrictiva "para endurecer las reglas".

Mientras tanto el Istat (el Indec local), en su informe anual pintó un panorama negro, con los efectos del Covid, que golpeó a los más débiles, que tendrán consecuencias nefastas sobre todo para los jóvenes (con aumento del desempleo juvenil al 23,5% ) y que acrecentarán las desigualdades.

La pandemia incluso significará para Italia, país ya poco fecundo, con una bajísima tasa de natalidad , una abrupta caída demográfica debido a la incertidumbre. "La rápida caída de la natalidad podría sufrir una ulterior aceleración en el período post Covid-19", indicó el Istat, que destacó como causas "el clima de incertidumbre y miedo asociado a la pandemia en curso", así como el "shock" sobre la ocupación causado por la crisis económica.