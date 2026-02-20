Una pista, una llamada clave y suerte: cómo un fotógrafo logró la imagen del expríncipe Andrés que dio la vuelta al mundo

LONDRES.– Encorvado en el asiento trasero de su Range Rover, un hombre visiblemente afectado –alguna vez apodado el “Playboy Prince”– mira al frente mientras el auto deja atrás la comisaría de Aylsham, en el condado de Norfolk, Inglaterra.

La fotografía, tomada por el reportero gráfico de Reuters Phil Noble, se viralizó tras su publicación el jueves por la noche. En la imagen aparece Andrés Mountbatten-Windsor, hermano menor del rey Carlos III del Reino Unido, luego de recuperar la libertad tras una jornada de interrogatorios por acusaciones de haber enviado documentos gubernamentales confidenciales al financista y delincuente sexual convicto Jeffrey Epstein.

Cuando la noticia de la detención de Mountbatten-Windsor se conoció en la madrugada del jueves, Noble, con base en Manchester, emprendió un viaje de seis horas hacia el sur, rumbo a Norfolk.

Miembros de la prensa montan guardia cerca del acceso a Royal Lodge, antigua residencia del expríncipe Andrés BEN STANSALL� - AFP�

Los periodistas sabían que el expríncipe había sido arrestado en ese condado, donde se encuentra la residencia real de Sandringham, propiedad de la Corona y lugar donde vive. Como los interrogatorios estaban a cargo de oficiales de la policía de Thames Valley —que tiene jurisdicción en el sudeste de Inglaterra—, existían potencialmente 20 o más comisarías donde podría haber sido trasladado.

Siguiendo una pista, Noble se dirigió a la estación policial del histórico mercado de Aylsham.

No ocurría demasiado, relató. Había un par de periodistas más en el lugar, entre ellos la videorreportera de Reuters Marissa Davison.

Pasaron seis o siete horas. Cayó la noche. Y seguía sin haber movimientos. Todo indicaba que se trataba de la comisaría equivocada: después de todo, quedaba a más de una hora en auto del domicilio de Mountbatten-Windsor.

El expríncipe Andrés sale de la catedral de St. Giles tras la llegada del féretro con los restos de su madre, la reina Isabel, en Edimburgo, el 12 de septiembre de 2022 Petr David Josek - AP

Los dos enviados de Reuters decidieron entonces reservar habitaciones en un hotel. Noble recogió su equipo y comenzó a alejarse por la ruta en esa dirección.

Minutos después, recibió un llamado de Davison. Los vehículos de Mountbatten-Windsor acababan de llegar.

Noble regresó a toda velocidad, justo a tiempo para ver salir los dos autos, a gran velocidad. En el primero viajaban dos policías, por lo que apuntó su cámara y el flash hacia el que lo seguía.

Disparó seis veces: en dos tomas aparecían agentes, dos salieron en negro, una quedó fuera de foco. Pero una capturó la dimensión inédita del momento: por primera vez en la historia moderna, un miembro de alto rango de la realeza era tratado como un ciudadano común ante la ley.

La imagen fue reproducida ampliamente por medios de comunicación de todo el mundo.

Las portadas de los diarios del día en Londres Kin Cheung� - AP�

“Podés planificar, apoyarte en la experiencia y tener una idea aproximada de lo que necesitás hacer, pero aun así todo tiene que alinearse”, explicó Noble. “Cuando hacés fotos de autos, hay más suerte que cálculo”.

El fotógrafo agregó que no había observado en detalle la expresión del expríncipe. “Solo me alivió que fuera él”, dijo.

“Fue una jornada de esas clásicas del periodismo: alguien detenido, a quién podemos llamar, seguirle el rastro”, señaló.

Mountbatten-Windsor, segundo hijo de la fallecida reina Isabel II, siempre negó cualquier conducta indebida vinculada con Epstein y anteriormente afirmó que se arrepentía de esa amistad. La actual investigación policial —que no está relacionada con acusaciones de índole sexual— se centra en la sospecha de presunta mala conducta en el ejercicio de la función pública, según un comunicado difundido el jueves por el subjefe policial Oliver Wright.

La oficina del expríncipe no respondió el jueves a un pedido de comentarios. Desde la publicación por parte del gobierno de Estados Unidos de millones de páginas de documentos relacionados con Epstein —condenado en 2008 por solicitar prostitución a una menor—, no volvió a hacer declaraciones públicas.