Quiénes son las hijas y la exesposa del príncipe Andrés

La policía de Londres detuvo al príncipe Andrés este jueves por su desempeño como representante comercial y sus vínculos con Jeffrey Epstein. El expríncipe enfrenta cargos por la presunta difusión de información confidencial.

La familia del expríncipe Andrés

Sarah Ferguson representa la figura principal en el círculo de confianza del exmilitar, ya que contrajo matrimonio con el hijo de la reina Isabel II en 1986. De esa unión nacieron dos hijas que integran la línea de sucesión real: la princesa Beatriz nació en 1988 y su hermana, la princesa Eugenia, en 1990.

Sarah Ferguson y el príncipe Andrés se casaron en 1986

El matrimonio terminó con un divorcio en 1996 tras diez años de unión oficial y a pesar de la separación legal, los exesposos mantienen un vínculo de cercanía extrema. Ferguson definió esta relación con una frase contundente: “Los mejores amigos del mundo”. La duquesa defendió al padre de sus hijas de forma pública ante las diversas acusaciones de la justicia británica.

El hombre perdió la admiración popular debido a las controversias sobre su conducta personal y sus gastos a expensas de los contribuyentes. El rey Carlos III manifestó que está “listo para ayudar” en las investigaciones policiales sobre su hermano si la fuerza de seguridad lo solicita.

El hijo de la reina Isabel II nació el 19 de febrero de 1960 en el Palacio de Buckingham y ocupó el lugar de “hijo predilecto” para la monarca entre sus cuatro descendientes. Los ciudadanos británicos lo consideraron un “héroe” tras su participación en la Guerra de las Malvinas en 1982. En aquel conflicto operó como piloto de helicóptero a los 22 años. Su vida privada incluyó una imagen de playboy y militar valiente durante décadas.

Sarah Ferguson y el príncipe Andres tuvieron dos hijas, las duquesas Eugenie y Beatriz Instagram

La justicia británica investiga al antiguo representante especial del Reino Unido para el comercio internacional. El hombre cumplió esa función entre los años 2001 y 2011. Documentos recientes indicaron que el integrante de la realeza transmitió información confidencial a Jeffrey Epstein durante su gestión. El financista estadounidense recibió una condena por pederastia en 2008 y murió en prisión en agosto de 2019.

Virginia Giuffre acusó al integrante de la realeza de agresiones sexuales en 2001 tras la intermediación de Epstein. La mujer denunció tres ataques diferentes cuando ella tenía 17 años. Giuffre se suicidó en 2025 según los registros del caso. El exduque negó estas acusaciones de forma sistemática en todas sus intervenciones públicas y familiares.

El impacto de los escándalos en la estabilidad del círculo real

El príncipe Andrés fue detenido este jueves 19 de febrero Petr David Josek - AP

Una entrevista en la BBC en 2019 resultó en un fiasco para la imagen del príncipe. El hombre mostró arrogancia y falta de compasión hacia las presuntas víctimas del financista. Andrés explicó que el delincuente sexual le permitió conocer a gente interesante y calificó la conducta de su amigo como simplemente “inapropiado”.

La polémica provocó su retiro de la vida pública ese mismo año. Esta decisión representó un hecho humillante y una situación excepcional para un miembro de la familia real. El duque de York también mantuvo relaciones con el hijo del dictador libio Muammar Gadafi. Sus vínculos con un multimillonario de Kazajistán y el yerno del expresidente tunecino Ben Ali generaron críticas previas de la opinión pública. El presente del hijo de Isabel II muestra el aislamiento oficial frente a la justicia de su país.

Este contenido fue producido por un equipo de LA NACION con la asistencia de la IA.