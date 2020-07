Coronavirus: Japón prohíbe gritar en las montañas rusas

El parque de atracciones Fuji-Q Highland en Japón prohibió los gritos Crédito: Instagram

TOKIO.- Recientemente, en el parque de atracciones Fuji-Q Highland en Japón , el director ejecutivo y su jefe corporativo dieron un paseo en la atracción número uno, la montaña rusa Fujiyama, y cayeron 70 metros sin hacer un sonido.

Un video mostró a los dos ejecutivos, ambos vistiendo mascarillas, montando la montaña rusa en completo silencio y terminó con un mensaje: "Por favor, grita dentro de tu corazón".

Desde Fujiyama hasta la Torre del Terror de DisneySea en Tokio, la campaña de Japón contra el coronavirus está dirigida a los buscadores de emociones que podrían expulsar una explosión de gotitas portadoras del coronavirus al gritar en las atracciones. "Disfrute del paseo, simplemente no deje que su voz lo muestre".

"Simplemente no hay forma de no gritar" , dijo la estudiante universitaria Rika Matsuura en una visita a Tokio Disneyland la semana pasada cuando reabrió sus puertas después de cuatro meses. "Es una especie de tortura estar de regreso en tu lugar favorito del mundo y no poder gritar y disfrutar todo al 100%".

La prohibición de gritar , junto con una recomendación de que los visitantes usen máscaras, está incluida en las pautas publicadas por las asociaciones de parques temáticos de Japón en mayo, cuando comenzaron a reabrir sus puertas.

La mayoría de los parques del país siguen las pautas, incluidos Disneyland y Universal Studios Japan en Osaka. Las asociaciones dijeron que estaban siguiendo el juicio de los funcionarios de salud, quienes han dicho que acciones como toser y cantar pueden esparcir ampliamente las gotas .

Disney World de Florida comenzará a reabrir al público en general el sábado, y aunque se requieren tapabocas, no hay nada escrito en las reglas sobre los gritos .

Las reglas en Japón son optativas , una fórmula que el país ha utilizado en gran medida con éxito para derrotar a Covid-19. El uso de máscaras en Japón es opcional, pero es casi universal, aunque los casos ahora están aumentando en parte debido a las infecciones transmitidas por el comportamiento laxo en los locales nocturnos. Durante un estado de emergencia en abril y mayo, cuando el gobierno solicitó medidas de cierre voluntario, los casos nuevos cayeron por debajo de 50 por día, ya que la mayoría de las tiendas cerraron y los eventos fueron cancelados.

Le toman la temperatura a una niña con mascarilla en Disneyland Tokyo Fuente: AFP

El operador de Tokyo Disneyland, Oriental Land Co., dijo que estaba siguiendo las pautas del organismo de la industria y pidiendo a los pasajeros que piensen en la seguridad de los demás. Sin embargo, los que griten no serán castigados.

Yuuki Suzuki contó que él y su esposa, que pasaron 12 horas actualizando la página de inicio de Tokyo Disneyland para obtener boletos para el día de la reapertura, tenían la intención de obtener la experiencia completa del parque.

"No se ve Disneylandia en otros países pidiendo a la gente que no grite. Es demasiado estricto", dijo Suzuki, señalando que los parques reabiertos en Hong Kong y Shanghai no tienen esa regla. "Si sale un grito, sale".

Walt Disney Co. no respondió a una solicitud de comentarios.

Natsumi Kumasawa dijo que trató de mantener a su hija de 3 años, Umi, callada, aunque non tuvo éxito. "Básicamente, terminó gritando todo el tiempo" , dijo Kumasawa. "Era la primera vez de Umi en Disneyland, por lo que realmente no se pudo evitar".

En Fuji-Q Highland, al oeste de Tokio, el paseo Do-Dodonpa tiene el récord mundial de aceleración más rápida , alcanzando los 180 kilómetros por hora en 1.56 segundos, según el sitio web del parque. Y "El viaje de Takabisha" tuvo el récord mundial de la caída más pronunciada, 121 grados, según el operador (recientemente fue superado por la montaña rusa TMNT Shellraiser, en Nueva Jersey, en medio grado, según Coasterpedia).

El parque Fuji-Q Highland otorgó a Do-Dodonpa y Takabisha un puntaje de cinco sobre cinco en "puntos de grito".

Fuji-Q Highland preferiría no alentar los gritos en estos días, razón por la cual el CEO Daisuke Iwata y su jefe, Koichiro Horiuchi, director ejecutivo de Fuji Kyuko Co., se encontraron dando vueltas en la montaña rusa Fujiyama a 128 kilómetros por hora.

"Recibimos quejas de que la solicitud de la asociación de parques temáticos de no hacer ruidos fuertes era imposible y demasiado estricta. Por eso decidimos lanzar el video", dijo un vocero de Fuji-Q.

El video inspiró una tendencia en las redes sociales de personas que publicaron fotos de sí mismos con cara de piedra y máscaras en montañas rusas con el hashtag "desafío de cara seria".

Alexander Semencic, un nativo de Nueva York que ha vivido en Japón durante 15 años, dijo que le resultó relativamente fácil permanecer callado en los juegos de Disneyland el día de la reapertura. "Logré mi silencio como un monje medieval" , dijo.

Universal Studios en Osaka, Japón Crédito: Instagram

Ese no fue el caso un par de semanas antes cuando Semencic estaba en una montaña rusa de Universal Studios Japan llamada Flying Dinosaur, donde las personas están atadas boca abajo para que sientan que están volando.

"Grité mucho. A medida que salía, era un sonido que ni siquiera podía creer ", dijo.

Semencic dijo que estaba sentado junto a cuatro adolescentes que no mostraban signos de miedo. Uno de ellos le preguntó si estaba bien después del viaje. "La regla de no gritar agregó otro nivel de vergüenza, supongo", dijo.

La maestra de jardín de infantes Natsumi Goka intentó meditar para evitar gritar en un paseo en Fuji-Q. Aunque llevaba un barbijo, le preocupaba que pudiera volarse o que una cámara la captara claramente gritando debajo.

"Esa es la idea de una montaña rusa: gritas", dijo Goka. "Estoy esperando el día en que podamos montar montañas rusas y gritar de nuevo" .

