Lula criticó el accionar de Bolsonaro frente al coronavirus y dijo que "no tiene competencias" para seguir al mando de Brasil

El expresidente brasileño Lula da Silva criticó al actual mandatario Jair Bolsonaro por su decisión de impulsar la apertura económica en vez de optar por el esquema de la cuarentena, lo cual llevó al país a tener 12.400 muertos por coronavirus. Por el contrario, destacó lo "correcto" de la política encarada por Alberto Fernández , y dijo: "La economía se recupera; una vida humana, no".

En una entrevista con el programa Brotes Verdes, de C5N, Lula apuntó como una debilidad del planeta "la falta de liderazgos" para enfrentar la pandemia. Al respecto, se centró en la situación de América, y opinó: "Solo Alberto Fernández y nuestro amigo presidente de México (por Andrés López Obrador) lo son". En tanto, del resto del mundo rescató las figuras de los presidentes Xi Jinping, de China, y Vladimir Putin, de Rusia.

Para el exmandatario, "la única arma para enfrentar al coronavirus es el aislamiento; no es posible que la gente siga viendo día a día morir gente por la pandemia. ¡El único que resucitó fue Jesucristo! La gente no resucita, y en cambio la economía sí".

En ese sentido, y al volver sobre el debate de la economía frente a cuarentena, se preguntó por qué, "si todos sabemos que estamos en guerra contra un enemigo invisible", se pone la lupa en los gastos y los perjuicios económicos, lo que no ocurre en los conflictos bélicos. "En la guerra del Paraguay (1864 -1870), Brasil gastó 11 presupuestos de la época", ejemplificó.

El líder del Partido de los Trabajadores (PT) brasileño -quien estuvo preso entre abril del 2018 y noviembre de 2019 acusado de corrupción en causas en las que sigue actualmente procesado, pero en libertad- dijo también que "hay un movimiento social organizado que cree que Bolsonaro no tiene competencia para seguir gobernando Brasil".

"Nadie gobierna en Brasil. No tenemos una política sanitaria, no tenemos una política económica", señaló. Entonces, subrayó: "Es un país totalmente desgobernado. Es una nave sin rumbo. Bolsonaro no entiende la pandemia, no entiende de economía ni de política social". En relación con esto, consideró que "nunca hubo tantos militares dentro del palacio como hay ahora". Y añadió: "La verdad es que está muy difícil en este momento para los partidos de la oposición hacer política porque no existe la posibilidad de convocar manifestaciones".

Ante una pregunta acerca de si la sociedad brasileña también piensa que el actual presidente no debería seguir al mando, se limitó a responder que "las encuestas de opinión pública están mostrando un crecimiento de las insatisfacciones con Bolsonaro".

El actual presidente del gigante sudamericano enfrenta un crisis política a causa de sus enfrentamientos con los gobernadores de aquellos estados que sí impulsan políticas de confinamiento frente al Covid-19 y por haber roto su alianza con su exministro de Justicia, el exjuez Sérgio Moro, quien fue fundamental en el avance de las causas judiciales contra Lula. El expresidente, por su parte, rechazó permanentemente todas las acusaciones y las calificó de persecución política.

En la entrevista con C5N, Lula también habló sobre la llegada de Bolsonaro al poder. Según dijo, fue el resultado de un lobby llevado a cabo por las fuerzas armadas, la policía y los partidos de derecha, bajo el discurso de que "la izquierda es el verdadero problema de América latina y la solución eran Bolsonaro y [Mauricio] Macri".

El líder del sindicato metalúrgico brasileño, una de las figuras más populares del país que gobernó entre 2003 y 2010, se refirió también a la situación de la pandemia en Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump impulsa una política que rechaza las cuarentenas.

"Estados Unidos no tiene autoridad moral para hablar. Primero, porque no creían en el virus; segundo, porque creen que solamente los chinos son los culpables; y tercero, porque pensaban que la pandemia no les iba a llegar, y hoy son el país con mayor cantidad de casos y de muertos del mundo", enfatizó.

Agencia Télam