LONDRES.- El pelo corto, claro, algo rojizo, con las raíces blancas. Una remera azul navideña con un pingüino en la nieve, un saco de lana gris y pantalones oscuros. La mirada fija en un lugar que no se ve. Así, con este gesto, Margaret Keenan, de 90 años y hospitalizada en Coventry, se convirtió hoy en la primera paciente del mundo en recibir la vacuna Pfizer/BioNTech, casi una semana después de que el Reino Unido autorizara su utilización.

El país, el primer occidental que comenzó a inocular a su población contra el coronavirus, decidió dar prioridad a los ancianos, a sus cuidadores y al personal sanitario. Keenan, a punto de cumplir los 91 años, fue la primera en recibir una dosis y dijo: "Me siento muy privilegiada, es el mejor regalo de cumpleaños por anticipado que hubiera podido esperar".

La mujer, que se había mantenido aislada desde el inicio de la pandemia en marzo y que recibirá una segunda dosis en 21 días, declaró además: "Podré plantearme pasar tiempo con mi familia y mis amigos en Año nuevo".

Originaria de Enniskillen, Irlanda del Norte, vive en Coventry desde hace más de 60 años. "No puedo agradecer lo suficiente al personal que me ha cuidado tremendamente. Mi consejo para cualquiera a quien le ofrezcan la vacuna es que la tome; si yo puedo tenerla a los 90, usted también puede", dijo de acuerdo con lo publicado por el diario The Guardian.

El Reino Unido, país más castigado de Europa por la pandemia, con más de 61.400 muertes confirmadas, fue la primera nación occidental en autorizar el uso de una vacuna. Horas después Rusia hizo lo mismo con su proyecto nacional, Sputnik V, y empezó a administrarla este fin de semana.

Por su parte China, donde surgió el brote, suministró una vacuna experimental a un grupo muy pequeño de la población. Mientras tanto Estados Unidos y la Unión Europea esperan aún la aprobación de sus reguladores.

Día V

En las primeras horas de la campaña, el primer ministro Boris Johnson afirmó: "Gracias a nuestro personal de salud, a todos los científicos que trabajaron tan duro para desarrollar esta vacuna, a todos los voluntarios y a todos los que siguieron las reglas para proteger a los demás. Lo superaremos juntos".

Asimismo el ministro de Salud, Matt Hancock, que bautizó como la fecha como el "Día V", de vacuna o victoria, indicó: "Es increíble ver salir la vacuna, es increíble ver este tremendo impulso para toda la nación pero no podemos permitirnos relajarnos. Todavía no derrotamos do al virus".

La vacunación comenzó solo en hospitales, 50 en total, debido a la necesidad de mantener a muy baja temperatura, entre -70ºC y -80ºC, la vacuna de la alianza de los laboratorios estadounidense y alemán, de la que en los últimos días llegaron las primeras 800.000 dosis desde sus laboratorios de fabricación en Bélgica.

El orden de prioridades -que comenzó con residentes y trabajadores de los geriátricos, personal médico y mayores de 80 años- proseguirá en los próximos meses por grupos de edad regresivos hasta los mayores de 50 años.

Las autoridades advirtieron de que la mayoría de la gente se podrá vacunar en 2021 y que esperan haber inmunizado a todas las personas vulnerables hacia abril, aunque esto dependerá del ritmo con el que vayan llegando las siguientes entregas de vacunas.

El Reino Unido ya compró 40 millones de dosis a Pfizer/BioNTech, que demostró un 95% de efectividad en los ensayos de etapa final, suficientes para 20 millones de personas. El número representa menos de un tercio de su población (66,5 millones), pero el país cuenta con la próxima autorización de otras vacunas, entre ellas la del estadounidense Moderna y las de los británicos de AstraZeneca/Oxford.

"Si logramos hacer eso para todos los que son vulnerables a esta enfermedad, podemos seguir adelante y podemos volver a la normalidad", cerró el ministro de Salud.

