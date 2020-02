Coronavirus: el medicamento que China prueba para frenar la epidemia

La epidemia ya provocó 361 muertes y 2829 casos nuevos en las últimas 24 horas Fuente: AFP

PEKÍN.- Las cifras son alarmantes. La epidemia de coronavirus ya provocó 361 muertes y 2829 casos nuevos en China en las últimas 24 horas, que elevan el total a más de 17 mil en el país; además se anunciaron casos en al menos otras quince naciones. En este contexto, las autoridades comienzan hoy a probar un medicamento para frenar el avance del virus.

De acuerdo con lo publicado por el diario China Daily, en el Hospital de la Amistad China-Japón de Pekín empezarán los ensayos clínicos a 270 pacientes infectados de un medicamento experimental con el que los Estados Unidos afirmó haber tratado con éxito un caso.

El medicamento con el que tratarán a los pacientes se llama Remdesivir y fue desarrollado por la compañía estadounidense de biotecnología Gilead Sciences. Se administró a un hombre de 35 años que dio positivo por el virus y cuyos síntomas parecieron mejorar en un día sin efectos secundarios obvios.

El ensayo clínico se llevará a cabo del 3 de febrero al 27 de abril y estará a cargo del médico Cao Bin del hospital. Tendrá lugar en Wuhan, provincia de Hubei, epicentro del brote, según dijo el hospital en un comunicado.

Asimismo, desde el laboratorio que producen el Remdesivir indicaron que "aún no tiene licencia o aprobación en ningún lugar a nivel mundial y que no se ha demostrado que sea seguro o efectivo para ningún uso". Sin embargo, fue aprobado para su uso por solicitud de los médicos.

De todos modos, al mismo tiempo, la compañía dijo que está trabajando con las autoridades de salud en China para establecer un ensayo y determinar si el Remdesivir puede usarse de manera segura y efectiva para tratar el coronavirus.

Ayuda

El gobierno británico anunció hoy que aportará ayuda financiera al desarrollo de una vacuna contra el nuevo coronavirus aparecido en China por parte de un organismo público-privado, la CEPI, que contará con la ayuda del gigante farmacéutico británico GlaxoSmithKline (GSK).

La Coalición para la Innovación en Preparación ante las Epidemias (CEPI) es un grupo de investigación bajo la égida de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que incluye a organismos públicos con el Instituto Pasteur francés y empresas privadas como Takeda o Sanofi.

El ministerio británico de Sanidad anunció en un comunicado que brindará 26 millones de dólares a este organismo para desarrollar nuevas vacunas contra las enfermedades más mortíferas, entre ellas el nuevo coronavirus (cuyo nombre científico es 2019-nCoV).

Por su parte, Brasil repatriará a los ciudadanos brasileños que se encuentren en la provincia de Hubei, especialmente en la ciudad de Wuhan, epicentro del coronavirus, quienes tendrán que someterse a cuarentena y seguir los procedimientos requeridos por las autoridades sanitarias.

"Todos los brasileños que están en esa región y que desean regresar a Brasil serán traídos", señalaron ayer desde la cancillería brasileña y el Ministerio de Defensa. El anuncio se da a conocer horas después de que un grupo de brasileños en Wuhan publicara un video en las redes sociales pidiendo al presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ayuda para volver.

Pánico

En este contexto, las autoridades del Partido Comunista de China criticaron hoy a los Estados Unidos por haber iniciado las restricciones contra los ciudadanos chinos a raíz de la epidemia y acusaron a Washington de "crear y sembrar el pánico".

El gobierno estadounidense "fue el primero en evacuar al personal de su consulado en Wuhan, en mencionar la retirada parcial de su personal en la embajada y en imponer una prohibición de entrada en el territorio a los visitantes chinos", señaló Hua Chunying, una portavoz de la diplomacia china.

" No ha cesado de crear y sembrar el pánico, lo que da un muy mal ejemplo", declaró a la prensa. Washington prohibió la entrada en territorio estadounidense de todos los no residentes procedentes de China y recomendó a sus ciudadanos no viajar al país asiático o abandonarlo si están allí.

" El gobierno estadounidense no nos ha dado por ahora ninguna ayuda sustancial", dijo Hua, quien agregó que, por el contrario, China ha recibido insumos médicos de una decena de países como Francia, Japón, Turquía, Pakistán, Irán, Rusia y el Reino Unido.

Su reclamo se da en medio del pedido urgente de mascarillas y otros insumos médicos, como gafas y trajes de protección, para enfrentar la epidemia que ya causó la muerte de más de 360 personas.

Agencias AFP y Télam