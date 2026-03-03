Un analista internacional reveló el objetivo de Trump y Estados Unidos en la guerra de Medio Oriente: “No es el terrorismo”

El cuarto día de la ofensiva de Estados Unidos e Israel contra Irán prolongó los ataques aéreos y el fuego cruzado mantiene en vilo a todo el planeta. En su visita a los estudios de LN+, el analista internacional Mariano Turzi examinó la subtrama del conflicto en Medio Oriente y reveló el verdadero objetivo que moviliza al presidente Donald Trump a protagonizar la contienda bélica.

Mariano Turzi en LN+

“Lo que pasa en Irán es solo un episodio dentro de una competencia estratégica mucho más grande”, planteó Turzi. “El verdadero juego de fondo es Estados Unidos contra China”, fundamentó.

“Porque a este conflicto hay que leerlo en el contexto de la confrontación geopolítica de las potencias, que va a tener diversos teatros de operaciones”, agregó el analista.

Turzi dijo presente en los estudios de LN+

Desde la óptica de Turzi, “todo lo que está haciendo Estados Unidos lo está pensando con 10 o 15 años de anticipación. Porque ellos saben que en ese período, China va a ser un competidor formidable”.

A su vez, el analista recalcó que, “la actividad que Trump está desarrollando en Irán no está destinada a descabezar el terrorismo. Es una operación destinada a descabezar el régimen iraní”.

“Y el terrorismo, dentro del régimen, es puramente coyuntural”, subrayó.

La estrategia de EE.UU.

Para graficar las consecuencias de un potencial enfrentamiento armado entre Estados Unidos y China, Turzi apeló a un refrán: “Es como dicen en África: cuando los elefantes se pelean, el que termina aplastado es el pasto”.

Consultado sobre el plan de Trump para materializar esto, el analista detalló: “Lo que hace Estados Unidos es debilitar a los aliados chinos. Por ejemplo, con lo que hizo en Venezuela, está logrando que India dependa mucho menos del petróleo ruso”.

Para Turzi, lo que ocurre en Irán repercute en la distribución de poder de los grandes popes mundiales Hussein Malla� - AP�

Luego, sumó: “Si antes el eje era debilitar el vínculo Beijing-Moscú, ahora es debilitar el lazo Beijing-Teherán”.

“En conclusión, todo lo que hace Trump lo hace con un objetivo: cuidarse de los misiles chinos y cuidarse de misiles rusos”, apuntó Turzi.

Los intereses de Israel

Según Turzi, “Israel tiene intereses geopolíticos para llevar a Trump al conflicto en Medio Oriente”. “Y esto es un tema de poder, no de moral”, subrayó.

Trump y Netanyahu, dos aliados globales Alex Brandon� - AP�

“Hoy por hoy, para un israelí, el terrorismo es un problema inmediato”, expuso Turzi. “Motivo por el cual, es una ganancia para el planeta que los líderes del régimen iraní desaparezcan de la faz de la tierra”, concluyó el analista.