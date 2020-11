Coronavirus: Moderna anuncia que su vacuna tiene una eficacia de 94,5%

Los resultados, aún preliminares, son mejores a lo previsto Fuente: Archivo - Crédito: Siphiwe Sibeko/Pool via AP

CAMBRIDGE, Massachusetts.- La farmacéutica Moderna anunció hoy que su vacuna contra el coronavirus tiene una efectividad del 94,5% , según una mirada temprana a los resultados de su gran estudio continuo.

Los investigadores dijeron que los resultados fueron mejores de lo que se habían atrevido a imaginar. Pero la vacuna no estará ampliamente disponible durante meses, probablemente no hasta la primavera boreal.

Moderna es la segunda empresa norteamericana que informa datos preliminares sobre una vacuna aparentemente exitosa, que ofrece esperanza en una pandemia creciente que ha infectado a más de 53 millones de personas en todo el mundo y ha matado a más de 1,2 millones.Pfizer, en colaboración con BioNTech, fue el primero en informar hace una semana que su vacuna tenía una efectividad superior al 90 por ciento.

En tanto dos días después que Pfizer, Rusia anunció la semana pasada que su vacuna contra el coronavirus, Sputnik V, tenía una efectividad del 92%. "El primer análisis de datos provisionales de la vacuna Sputnik V en los ensayos clínicos de fase 3 del Covid-19 en la federación de Rusia demostró una eficacia del 92%", publicó la cuenta oficial de Sputnik V.

La Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos sostiene que las vacunas contra el coronavirus deben tener al menos un 50 por ciento de efectividad para ser aprobadas.

Los investigadores prueban las vacunas inoculando a algunos participantes del estudio y dando a otros placebos, y luego observando a los dos grupos para ver cuántas personas se enferman. En el estudio de Moderna, 95 personas contrajeron el coronavirus: cinco que fueron vacunadas y 90 que recibieron inyecciones de placebo de agua salada. Estadísticamente, la diferencia entre los dos grupos fue muy significativa. Y de los 95 casos, 11 fueron graves, todos en el grupo de placebo.

Los resultados fueron analizados por una junta de monitoreo de seguridad de datos independiente, designada por los Institutos Nacionales de Salud.

Moderna, con sede en Cambridge, Massachusetts, Estados Unidos, desarrolló su vacuna en colaboración con investigadores del Centro de Investigación de Vacunas, que forma parte del Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas.

Anthony Fauci, director del instituto, dijo en una entrevista: "Había dicho que estaría satisfecho con una vacuna con un 75 por ciento de efectividad. Aspiracionalmente, le gustaría ver el 90, 95 por ciento, pero no lo esperaba. Pensé que estaríamos bien, pero el 94,5% es muy impresionante ".

Stéphane Bancel, director ejecutivo de Moderna, dijo en un comunicado: "los resultados proporcionaron la primera validación clínica de que nuestra vacuna puede prevenir la enfermedad Covid-19, incluida la enfermedad grave".

ARN mensajero, una técnica novedosa

Pfizer y Moderna anunciaron cada uno los hallazgos en comunicados de prensa, no en revistas científicas revisadas por pares, y las empresas aún no han revelado los datos detallados que permitirían a expertos externos evaluar sus afirmaciones. Por tanto, los resultados no pueden considerarse concluyentes. Los estudios continúan y las cifras de eficacia pueden cambiar.

Los productos de las empresas abren la puerta a una forma completamente nueva de crear vacunas, y hacerlo rápidamente. Ambos usan una versión sintética del material genético del coronavirus, llamado ARN mensajero o ARNm, para programar las células de una persona para que produzcan muchas copias de un fragmento del virus. Ese fragmento dispara alarmas en el sistema inmunológico y lo estimula a atacar, si el virus real intenta invadirlo. Aunque se están desarrollando varias vacunas que utilizan esta tecnología para otras infecciones y cánceres, todavía no se ha aprobado ni comercializado ninguna.

"El hecho de que dos vacunas diferentes fabricadas por dos compañías diferentes con dos tipos diferentes de estructuras, en un nuevo concepto de ARN mensajero, funcionen de manera tan efectiva confirma el concepto de una vez por todas que esta es una estrategia viable no solo para el Covid sino para el futuro amenazas de enfermedades infecciosas ", dijo el Dr. Barry R. Bloom, profesor de salud pública en Harvard, a The New York Times.

Natalie E. Dean, bioestadística de la Universidad de Florida, dijo que un hallazgo importante es que la vacuna parecía prevenir enfermedades graves. Pfizer no dio a conocer información sobre la gravedad de la enfermedad cuando informó sus resultados.

Los investigadores dicen que los resultados positivos de Pfizer y Moderna son un buen augurio para otras vacunas. Pero será importante determinar si las vacunas funcionan bien en personas mayores y jóvenes, dicen los expertos. Los investigadores también quieren saber si las vacunas evitan que las personas propaguen el virus, un resultado ideal que podría ayudar a sofocar la pandemia.

