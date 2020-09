Tedros Adhanom Ghebreyesus, el director general de la OMS Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 25 de septiembre de 2020 • 14:01

GINEBRA.- En momentos en que la cantidad de muertes por Covid-19 se acerca al millón en todo el mundo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió que es "probable" que se lleguen a los dos millones de decesos si no se actúa colectivamente con medidas de envergadura contra la pandemia antes de que una vacuna exitosa sea usada de forma extendida.

"Si no hacemos todo lo posible, el número del que habla [2 millones de muertes] no solo es imaginable, sino que lamentablemente es muy probable", dijo Mike Ryan, director del programa de emergencias de la OMS, en una sesión informativa el viernes.

La pandemia de nuevo coronavirus ha provocado al menos 984.068 muertos en el mundo desde que la oficina de la OMS en China dio cuenta de la aparición de la enfermedad en diciembre, según un balance establecido en base a fuentes oficiales.

"Si no continuamos haciendo más, a evolucionar, ya sea en el contenido como en la intensidad de nuestra cooperación, entonces sí, vamos a llegar a a ese número y desgraciadamente incluso más alto. El tiempo de actuar es ahora", añadió Ryan.

"No se trata solamente de diagnosticar y de rastrear, no solamente de curar, no solamente de [aplicar] la distanciación social, no tan solo de (trabajar en las) vacunas, sino hacer todo eso a la vez", insistió el responsable.

Desde el comienzo de la epidemia más de 32.298.400 personas contrajeron la enfermedad. De ellas al menos 22.141.000 se recuperaron, según las autoridades.

Esta cifra de casos diagnosticados positivos solo refleja una parte de la totalidad de contagios debido a las políticas dispares de los diferentes países para diagnosticar los casos.

Algunos solo lo hacen con aquellas personas que necesitan una hospitalización y en muchos países pobres la capacidad de testeo es limitada.

Agencia AFP

Conforme a los criterios de Más información