Coronavirus: el país sin muertes por Covid-19 que está en alerta por un rebrote

Las autoridades ordenaron el cierre de actividades para evitar una mayor propagación del coronavirus

HANOI.- El avance del coronavirus no se detiene y su ritmo parece, por ahora, no tener una lógica exacta ni predecible. Ciertos países que tuvieron fuertes brotes pudieron contenerlos, otros registran niveles estables desde hace meses y algunos que pensaron habían podido esquivar el efecto de la pandemia ahora se dan cuenta de que no fue así. Como Australia, por ejemplo, que semanas atrás debió volver a confinar Melbourne, después de un primer éxito sin cifras trágicas, para evitar la propagación del Covid-19. Como Vietnam, hoy.

Allí la principal ciudadcomercial, Ho Chi Minh, ordenó el cierre de bares y clubes y prohibió las reuniones de más de 30 personas a fin de evitar más casos tras un rebrote de infecciones la semana pasada. La actividad en la capital, Hanói, fue restricta ayer. El martes, el gobierno comunista de Vietnam impuso una cuarentena de dos semanas en la tercera mayor ciudad del país, una zona costera, Da Nang, con 1,1 millón de habitantes, tras detectar 15 casos en un hospital. Además el transporte público de acceso y salida a la ciudad quedó suspendido.

Durante el fin de semana, a razón de esta alarma, miles de turistas, en su mayoría locales, tuvieron que suspender sus vacaciones en el popular balneario. El domingo, el gobierno ordenó el cierre de todos los negocios no esenciales y pidió a la población que respetase la distancia social para contener el brote, que hasta el momento provocó en el país 438 positivos y ningún muerto.

Estos números son los que lo posicionan como un caso de éxito. Ahora el miedo es que la curva comience a subir y empañe la aparente victoria de los meses pasados.

"Paciente 416"

La alerta se encendió el 25 de julio, cuando el país detectó su primer caso de coronavirus de transmisión local en casi 100 días: identificado como el "paciente 416", se trata de un vietnamita de 57 años, la primera transmisión comunitaria desde el 16 de abril.

Tras ello las autoridades sanitarias realizaron pruebas de diagnóstico a 105 personas que estuvieron en contacto estrecho contacto con él. El hombre había llevado a su madre al hospital días antes, después de mostrar síntomas de la enfermedad, explicaron las autoridades, que no confirmaron cómo se había infectado. Por ahora es un misterio.

"El paciente se encuentra ahora con respirador debido a la insuficiencia respiratoria", dijeron desde el Ministerio de Salud. "No salió de la ciudad y solo estuvo en casa para cuidar de su nieto y en contacto con vecinos, no entró en contacto con desconocidos", agregaron.

Mientras tanto en toda la nación los vuelos internacionales siguen estrictamente limitados y los visitantes deben cumplir una cuarentena obligatoria de dos semanas.

