Una vocera del organismo dijo que era importante respetar los controles de eficacia y seguridad

GINEBRA.- La Organización Mundial de la Salud (OMS) sostuvo hoy que lo más probable es que haya que esperar hasta mediados de 2021 para que se realicen vacunaciones masivas contra el nuevo coronavirus .

Ninguna de las vacunas candidatas en ensayos clínicos avanzados hasta ahora ha demostrado una "señal clara" de eficacia al nivel de al menos el 50 por ciento buscado por la OMS, dijo la vocera Margaret Harris.

Rusia otorgó la aprobación regulatoria a una vacuna Covid-19 en agosto después de menos de dos meses de pruebas en humanos, lo que llevó a algunos expertos occidentales a cuestionar su seguridad y eficacia.

Funcionarios de salud pública de Estados Unidos y Pfizer Inc. dijeron ayer que una vacuna podría estar lista para su distribución a fines de octubre. Eso sería justo antes de las elecciones estadounidenses del 3 de noviembre, en las que es probable que la pandemia sea un factor importante entre los votantes que deciden si el presidente Donald Trump gana un segundo mandato.

"Realmente no esperamos ver una vacunación masiva hasta mediados del próximo año", dijo Harris en una conferencia de la ONU en Ginebra.

"Esta fase 3 debe tomar más tiempo porque necesitamos ver cuán verdaderamente protectora es la vacuna y también necesitamos ver cuán segura es", agregó. Esto se refiere a la fase de la investigación de vacunas en la que se realizan grandes ensayos clínicos entre personas. Harris no se refirió a ninguna de las vacunas que se están desarrollando.

"Todos los datos de los ensayos deben compartirse y compararse", dijo Harris. "Se ha vacunado a mucha gente y lo que no sabemos es si la vacuna funciona... en esta etapa no tenemos la señal clara de si tiene o no el nivel de eficacia y seguridad que valga la pena", añadió.

La alianza de vacunas de la OMS y Gavi lidera un plan global de asignación de vacunas conocido como COVAX que tiene como objetivo ayudar a comprar y distribuir vacunas de manera justa. La atención se centra en vacunar primero a las personas de mayor riesgo en todos los países, como los trabajadores de la salud.

COVAX tiene como objetivo adquirir y entregar 2000 millones de dosis de vacunas aprobadas para fines de 2021, pero algunos países que han asegurado sus propios suministros a través de acuerdos bilaterales, incluido Estados Unidos, han dicho que no se unirán.

"Básicamente, la puerta está abierta. Estamos abiertos. De lo que se trata COVAX es de asegurarse de que todos en el planeta tengan acceso a las vacunas ", dijo Harris.

