Yi Fan y Hu Weifen amanecieron oscurecidos un día en lo más crítico de la enfermedad y ahora la ciencia trata de explicar los motivos

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 29 de abril de 2020 • 15:35

Yi Fan y Hu Weifeng son dos médicos de la ciudad china de Wuhan que padecieron y superaron el coronavirus. Hasta ahí, son solo dos casos más, pero el asunto es que estos dos profesionales de la salud salieron del Covid-19 con un singular cambio en su fisonomía: su piel se oscureció de manera significativa.

Ahora, la ciencia trata de establecer qué es lo que pudo haber ocurrido con Fan y Weifeng, ambos de 42 años, para que su piel modificara su tono de manera tan drástica. Las hipótesis lanzadas para comprender este misterio apuntan a posibles alteraciones hormonales de los pacientes o a efectos secundarios de la administración de cloroquina o hidroxicloroquina , un medicamento utilizado para paliar el Covid-19.

Las imágenes de los doctores orientales que amanecieron con su piel oscura tras superar la fase crítica de la enfermedad se volvieron pronto virales, al punto de que en principio, por lo inverosímil del caso, pareció tratarse de una de las llamadas fakes news. Pero se trató de un caso real.

Yi Fan puede haber sufrido el cambio de pigmentación por un fármaco que le administraron para combatir el Covid-19: la cloroquina y su derivado

Sucede que el extraño casi puede tener que ver con los tratamientos que buscan la cura efectiva de la enfermedad cuya pandemia sacude al mundo, y que no han sido efectivamente robados. Al no haber todavía una vacuna y tratarse de una afección recién aparecida, cada medicamento que se use estará como en una fase de prueba. Y no se conocen sus efectos adversos.

Efectos de la cloroquina y su derivada

Desde el primer momento en que se conoció el caso se empezó a hablar de la cloroquina y de su derivado, la hidroxicloroquina, como posibles causantes de este extraño fenómeno. Lo real es que existen estudios médicos que relacionan este último fármaco con la hiperpigmentación. Claro que no se puede realizar una conclusión definitiva, porque no trascendió a ciencia cierta con qué fueron medicados estos dos galenos orientales, según consigna el medio español ABC.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) recomendó inicialmente la cloroquina y la hidroxicloroquina para tratar la malaria y otras enfermedades autoinmunes. Luego, ambos medicamentos se utilizaron para tratar el Covid-19 ante la situación de emergencia nacional que sufren varios países. Pero su eficacia no pudo ser constatada en ninguno de los ensayos clínicos en marcha.

Weifeng, antes de padecer el cambio de coloración que hoy desvela a la ciencia

"No hay datos suficientes que permitan determinar la eficacia de ninguno de esos medicamentos ni en el tratamiento de pacientes de Covid-19 ni en la prevención del contagio del coronavirus, -advierte la OMS, y agrega-. "La ingestión de altas dosis de esos medicamentos podría estar asociada a resultados sanitarios adversos o gravemente adversos".

La Agencia Europea del Medicamento (EMA) también recordó los riesgos que implica tomar este u otros medicamentos sin prescripción médica, y que los datos clínicos todavía son "muy limitados e inconcluyentes".

La hidroxicloroquina, que se usa para tratar enfermedades como lupus o artritis, presenta como posibles efectos secundarios, aunque no sean muy comunes, hemorragias subcutáneas o moratones inusuales en la piel.

Su consumo en altas dosis podría ocasionar también trastornos en el ritmo cardíaco, sobre todo si se mezcla con la azitromicina, antibiótico para tratar infecciones como bronquitis o neumonía, según avisa la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (Aemps).

La Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) explicó que no hay constancia de que un oscurecimiento de la piel tan llamativo le haya ocurrido a algún médico con Covid-19 tratado en España. Pero a la vez, la entidad menciona que varios estudios relacionan la hidroxicloroquina y la hiperpigmentación.

En agosto de 2013, uno de estos trabajos llegaba a la conclusión de que 22 de unos 24 pacientes de lupus que fueron tratados con esta droga y luego evaluado presentaron alteraciones pigmanetarias en su piel, pero luego de un premedio de un tratamiento de seis años y luego de que les aparecieran hematomas en la piel.

Trastornos hepáticos y hormonales

Fai y Wengfen también pudieron haber sido afectados por un fallo en el funcionamiento del hígado por la mala metabolización de los medicamentos que utilizaron para combatir el Covid-19. Y esa sería otra posible explicación a su cambio de color.

Otra de las hipótesis que se barajan es que los médicos hayan tenido problemas hepáticos o algún cambio hormonal por el daño de las glándulas suprarrenales

La piel amarilla propia de la ictericia es la manifestación más conocida de las alteraciones hepáticas, aunque la piel recupera su color luego de que la alteración se va.

También se podría vincular con la hemocromatosis, una afección que se produce por el aumento de hierro en la sangre ante la incapacidad del hígado para almacenarlo y que se manifiesta en una pigmentación bronceada de los pacientes.

Sin embargo, un estudio de la revista médica The Lancet sobre los daños que produce en el hígado el Covid-19 o el tratamiento para sobrellevarlo señala que "la lesión hepática es más frecuente en casos graves" de coronavirus, que afectan al hígado tanto por el deterioro de las células como por los fármacos administrados.

Las fuentes de la AEDV consultadas por el citado medio español también plantean la posibilidad de que la pigmentación oscura se deba al daño que el virus "puede causar en las glándulas suprarrenales", encargadas de producir la cantidad de hormonas que regulan el color de la piel.

En ciertos casos, como en la enfermedad de Addison, se produce una alteración hormonal que activa la generación de melanina en exceso, de forma que la piel toma un color oscuro.

Pero todas estas explicaciones plausibles no pasan de ser meras hipótesis, porque no trascendió qué tipo de fármacos se empleó en el tratamiento de estos dos médicos. Y ese sería un elemento clave para entender por qué y cómo se produjo un fenómeno tan extraño.