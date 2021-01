Coronavirus: ¿Qué vacunas está negociando Uruguay?

El presidente uruguayo Luis Lacalle Pou participó de las negociaciones con los laboratorios Crédito: Estefanía Leal/El País

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 19 de enero de 2021 • 11:09

MONTEVIDEO.- Las autoridades de Uruguay están a punto de cerrar el acuerdo para traer al país la vacuna contra el coronavirus . "¡Ya está!", dijo el presidente Luis Lacalle Pou, cuando desde su círculo íntimo lo consultaron por las negociaciones con los laboratorios productores de las dosis, según pudo saber el diario El País.

Por eso, ayer a la tarde la presidencia redactó un decreto en donde se habilita al Estado uruguayo a comprar las vacunas para el combate a la pandemia del coronavirus. El documento no detalla la cantidad de dosis que llegarán, los tipos o laboratorios que las venderán, ni tampoco el costo que tendrán las operaciones de compra.

De todos modos, según El País, una de las vacunas que podría llegar a Uruguay es la de Pfizer, que requiere ser almacenada a menos 70 grados centígrados. Lacalle Pou participó directamente de las negociaciones con el laboratorio de acuerdo con el diario uruguayo. En tanto, las autoridades del Ejecutivo suscribieron ya un contrato con la empresa alemana Va-Q-Tec, una multinacional con base en Uruguay que se encargará de proporcionar freezers y el sistema de embalaje para mantener el frío de las vacunas.

La firma proporciona sofisticadas cajas plastificadas con chips y contenedores que permiten guardar y transportar cientos de dosis.

Pero la vacuna Pfizer no es la única con posibilidades de llegar a Uruguay. El gobierno negoció con al menos otros tres laboratorios. Uno de ellos es la de origen chino, Sinovac; otro es el de la vacuna producida en Rusia, Sputnik V; y la londinense Oxford/AstraZeneca.

En el inicio de las conversaciones el Estado uruguayo había suscrito acuerdos de confidencialidad con ocho laboratorios, para iniciar negociaciones.

Además de esto el gobierno espera la llegada de las vacunas ya compradas en el marco del acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) llamado Covax, en el que se aseguraron 1,5 millones de dosis (se requieren dos por persona). Esto debería ocurrir antes de que finalice el primer trimestre.

"Las vacunas de mejor calidad"

Uruguay apuesta a "las vacunas de mejor calidad, obviamente que sea disponible, y es muy importante el tiempo de llegada", dijo el lunes de la semana pasada Lacalle Pou en diálogo con Hora del campo (Radio Voz de Melo).

Además, el presidente dijo que el país tiene un plan de vacunación "ambicioso", para vacunar en el entorno de 600.000 personas por mes, tal como dijeron las autoridades sanitarias. "Si eso llega a hacerse realidad, en tres meses, tres meses y medio, podemos vacunar a gran cantidad de uruguayos", agregó.

"Disculpame que no te digo una fecha. Obviamente manejamos una fecha, pero hasta que no firmemos, que eso está por suceder, preferimos no hablar mucho al respecto. Así que en pocos días seguramente ya tengan novedades", agregó Lacalle Pou en un diálogo con el conductor Walter Serrano Abella.

El País/GDA

Conforme a los criterios de Más información