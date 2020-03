Coronavirus: la receta de Pepe Mujica para soportar la cuarentena

El ex presidente uruguayo dijo que "ese bichito (por el coronavirus) ha demostrado la cantidad de cosas superfluas que tenemos" Fuente: Archivo

El ex presidente uruguayo José "Pepe" Mujica brindó ayer algunos consejos para resistir a la cuarentena, el aislamiento social, preventivo y obligatorio con el que se busca frenar la pandemia del coronavirus en buena parte del mundo. Aprovechando su experiencia como preso político, el ex líder Tupamaro pidió "menos egoísmo y más generosidad".

En una videoconferencia que mantuvo con el popular periodista español Jordi Évole Requena , adelantó que " siempre se puede galopar en la subjetividad " y que, durante la cuarentena , es momento de " hablar con el que llevas dentro ".

Mujica fue presidente del Uruguay entre 2010 y 2015 por el movimiento de centro izquierda Frente Grande, y como ex guerrillero Tupamaro fue detenido cuatro veces por la dictadura uruguaya, de las cuales dos veces se fugó de la cárcel. En total, estuvo confinado en prisión por más de 12 años durante las décadas del setenta y ochenta .

"Siempre puedes galopar en tu subjetividad, alguna vez puedes gastar tiempo en hablar con el que llevas dentro de ti", sostuvo el político de 84 años que actualmente se dedica a la agricultura familiar en una granja en las afueras de Montevideo, donde vive de un modo austero.

Es tiempo de meditar un poco, mirar por una ventana hacia el cielo; y, el que no tiene el cielo, imaginarlo. José Mujica

"Es el poeta Machado el que me enseñó el secreto de la entropía; me parece que es tiempo de meditar un poco, mirar por una ventana hacia el cielo, y el que no tiene el cielo, imaginarlo", desarrolló el ex mandatario.

"Los que creen en Dios, que traten de hablar con su yo; los que no creemos, y que creemos en la biología, con el mandato más preciado de la naturaleza que es querer la vida y las cosas. La peor soledad es la que llevamos dentro", consideró.

Filosofía de cuarentena

En los fragmentos que han circulado, el ex presidente uruguayo pidió frenar la pandemia con "más generosidad y menos egoísmo; que nuestro egoísmo no nos acorrale para tener un sentido de sociedad".

Y se despidió así: "Va a llevar un tiempito salir de esta, ese bichito (por el coronavirus) ha demostrado la cantidad de cosas superfluas que tenemos".