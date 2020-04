Coronavirus: Boris Johnson sigue en terapia intensiva y sin respirador

El premier británico fue internado el domingo porque su salud se deterioró; anunció que tenía coronavirus hace más de una semana Fuente: Archivo

LONDRES (AFP).- Luego de que ayer gran parte del Reino Unido se viera sorprendido por la internación del primer ministro Boris Johnson en terapia intensiva, desde el entorno del mandatario intentaron llevar tranquilidad a la población y aseguraron que si bien su estado de salud empeoró a causa del coronavirus, está de buen humor y no necesita de respiración asistida.

"Ha recibido algo de oxígeno", dijo el ministro del gabinete Michael Gove a una emisora de radio pero aclaró que "no se le ha aplicado un respirador". Sí dijo que el aparato está allí, a disposición, por solo por si es necesario. "No ha necesitado respirador. Sí ha recibido apoyo de oxígeno y una de las razones por las que está en cuidados intensivos es que puede recibir cualquier apoyo que necesite", insistió, según lo publicado por el diario The Guardian.

Johnson, contagiado de Covid-19, de 55 años, fue ingresado en el Hospital St Thomas de Londres el domingo para ser sometido a pruebas debido a que sus síntomas persistían al cabo de semana y media. El lunes por la tarde, su salud "se deterioró y, por consejo de su equipo médico, fue trasladado a la unidad de cuidados intensivos", informó un portavoz de Downing Street, donde el mandatario cumplía con la cuarentena tras anunciar el 27 de marzo que había dado positivo.

La noticia conmocionó al Reino Unido, especialmente después de que él, siempre optimista, tuitease desde su cama de hospital que tenía "buen ánimo" y sus colaboradores hubiesen pasado todo el día insistiendo que "seguía al mando". "El primer ministro siempre sigue siendo el primer ministro", remarcó.

Hoy, de todos modos, en una ronda de entrevistas matinales Gove insistió en que "el trabajo del gobierno sigue adelante". Mientras el primer ministro esté incapacitado, el ejecutivo estará encabezado por el ministro de Relaciones Exteriores, Dominic Raab, quien también había comparecido por la noche con un mensaje tranquilizador.

"El primer ministro está en buenas manos (...) y el gobierno se concentrará en garantizar que se llevan a cabo sus instrucciones y todos los planes para asegurarnos de que podemos vencer al coronavirus", afirmó y aprovechó la circunstancia para marcar la gravedad del brote: "Las decisiones se tomarán colectivamente y siguiendo los consejos apropiados pero tenemos que seguir el consejo de cierre porque, como nos recuerda tan poderosamente el caso del primer ministro, esta enfermedad puede afectar a cualquiera y muy gravemente ".

El Reino Unido se está convirtiendo en el nuevo punto alarmante en Europa: ayer el país superó los 5000 fallecidos, con 439 nuevas víctimas mortales en 24 horas. Y aunque el número de víctimas mortales diarias retrocedió por segundo día consecutivo (tras 621 el domingo y 708 el sábado), la mortalidad batió récord tras récord la semana pasada y los expertos advierten contra un optimismo anticipado.

