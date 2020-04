La Unión Europea vive días decisivos en medio de la pandemia por el coronavirus Fuente: AFP

ROMA.- En su casa de Bologna, desde donde no sale desde hace más de un mes debido a la emergencia del coronavirus , el dos veces exprimer ministro italiano, Romano Prodi , expresidente de la Comisión Europea, economista y profesor universitario, estuvo hoy más de una hora hablando vía Facebook con miembros de la Asociación de la Prensa Extranjera de Italia. "No puedo salir a pasear, así que puedo responder todas las preguntas que quieran", dijo, muy amable.

Considerado el padre espiritual de la centroizquierda italiana por la creación del Olivo en 1995, durante sus cinco años al frente de la Comisión Europea Prodi, de 80 años, fue protagonista de decisiones históricas como la introducción del euro y la ampliación de la Unión Europea (UE) a 25 países . Hoy es muy crítico de la UE, que no logra superar sus divisiones ni siquiera frente a la pandemia y que perdió ese "espiritu europeo" que le permitió en el pasado hacer cosas en favor de los ciudadanos del bloque que ahora, con razón, son cada vez más euroescépitcos. "O estamos unidos o estamos acabados, hace falta inteligencia política", advirtió Prodi durantre la charla.

-¿Cuán peligrosa es para la UE esta crisis provocada por la pandemia del coronavirus?

-No es un problema de hoy esto que vemos de una Europa dividida y con dificultades para tomar decisiones. La Europa fuerte se trasladó a un organismo no democrático que es el Banco Central Europeo (BCE) y esto no es normal. No me sorpende que sigamos así de divididos en esta circunstancia, aunque es distinto porque esto es una tempestad que viene de lo alto y que es igual para todos. Esperaba que esta crisis pudiera motivar un cambio, pero no cambió nada.

-¿Por qué no hay más ese espíritu europeo como cuando usted fue presidente de la Comisión, entre fines de 1999 y 2005?

-No hay más espíritu europeo. Cuando fui presidente de la Comisión pese a los problemas cada día se hacía algo. Introdujimos el euro, pudimos ampliar la UE, pero después todo cambió cuando fue bochada una constitución europea y comenzó a pasar el poder de la Comisión al Consejo, que es expresión de los intereses nacionales y no supranacionales. Los europeos aman a Europa cuando actúa, cuando hace cosas en favor de los ciudadanos europeos. Pero en los últimos años siempre hubo un jueguito entre Estados, entre quién pedía más, con Francia y Alemania aliadas, el sur contra el norte, el este contra el oeste. ¿Por qué hay que amar algo donde ya nadie sabe dónde está el interés común?

Romano Prodi, exprimer ministro de Italia y uno de los propulsores de la Unión Europea, cree que el mercado común atraviesa por una crisis por falta de espíritu grupal en medio de la pandemia de coronavirus

-¿Cómo evalúa la situación actual y la posición del gobierno italiano?

-Alemania no quiere los coronabond , no quiere una solidaridad financiera fuerte porque le tiene miedo al populismo de derecha. Lo curioso es que en Italia el mismo populismo de derecha quiere los coronabonds . Cada país se ve presionado por sus situaciones de política interna y el problema es justamente que todos piensan en la política nacional y no en una política común. Creo que ahora nuestro gobierno tiene una posición correcta ante Europa, pero para ser sinceros hay que admitir que debido a los continuos cambios de gobierno y la consecuente debilidad, la sensación es que nos volvimos más periféricos.

-¿Usted está en favor de los eurobonds o coronabonds?

-Ciertamente. Cuando se formó el euro era clarísimo que debía ponerse todo en armonía con la moneda única y con un sistema deudor coordinado. Recuerdo que cuando en su momento planteé el problema me contestaron 'Roma no se hizo en un día, estas cosas se harán en el futuro' . Pero, como ya dije, después cambió el espíritu, cambió la política europea... Pienso que en un caso como esta crisis por el coronavirus , en la que no se le puede echar la culpa a ningún país, es la ocasión para dar un paso adelante y volver al espíritu original.

-¿Cuál sería su mensaje a países como Austria, Alemania y Holanda, que se oponen a los eurobonds?

-Mi mensaje es que 'no jueguen con fuego'. ¿A quién le va vender los tulipanes Holanda? Si seguimos con las divisiones provocamos reacciones anti-alemanas en Italia o anti-italianas en Alemania. O estamos unidos o estamos acabados. ¿Quién manda en el mundo hoy? Quiénes son los nuevos dominadores? Apple, Ali Baba, E-Bay, Amazon, compañías gigantes de las redes, norteamericanas o chinas. No podemos seguir adelante así. O construimos algo juntos en la UE o estamos acabados. Hace falta inteligencia política.

-¿Qué puede decir del rol de Francia?

-El rol de Francia, único país de Europa con el arma nuclear, con poder de veto en el Consejo de Seguridad de la ONU, debería ser crucial. Desde el Brexit, que salió el Reino Unido, Francia tendría un gran rol político. Pero sigue siempre en el dilema francés y no puede despegarse de Alemania... Francia pierde la ocasión de tomar el rol de liderazgo para una Europa más unida. En este sentido, aunque nunca fui nacionalista, creo que el rol de Italia como mediador es indispensable.

-¿Dónde encontrará la UE dinero para enfrentar la crisis? ¿La solución es la emisión de dinero como hace Estados Unidos?

-¿Y por qué no? La UE también puede perfectamente imprimir dinero. Tiene capacidad de financiamiento. Ciertamente una fuerza económica como la europea puede soportar un déficit mayor. Pero atención: o reaccionamos rápido o la caída será tan fuerte que los medios no bastarán. Cada día que paso encerrado en casa leo y veo las previsiones y cada día son peores. Y no es porque la gente se vuelve más mala, sino porque más tiempo se prolonga la parálisis, más grande será la intervención que necesitaremos. ¿Por qué Trump tomó medidas de emergencia en media hora? El mismo mensaje debe ser lanzado por Europa porque si nos endeudamos ahora, nos endeudaremos menos de lo que hará falta más adelante.

-¿Qué escenario social y económico vislumbra para Italia al final del lockdown?

-Primero de todo, el lockdown debe ser gradual y vinculado a las indicaciones del mundo científico. No deben tomarse decisiones de reapertura por motivos demagógicos. Hasta ahora las medidas de restricción fueron respetadas, pero la constancia es un problema para los italianos. Una cosa es estar encerrado en familia en una casa con espacio y comodidades y otra en un departamento de 40 metros cuadrados. Desde el punto de vista económico, es urgente hacer las cosas rápido. Aquí vivimos también del turismo, hay pocas industrias abiertas y es un país que sufre muchísimo. El fin del lockdown deberá ser respetando reglas, deberá ser muy selectivos para ver qué se abre y con ayudas económicas indispensables que lleguen enseguida. No hay tiempo que perder.