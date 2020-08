El Servicio Postal de Estados Unidos envió cartas a Michigan y Pennsylvania advirtiendo que es posible que las boletas por correo no se entreguen a tiempo para ser contadas en las elecciones presidenciales porque sus plazos son demasiado ajustados Fuente: Reuters - Crédito: Rachel Wisniewski

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 14 de agosto de 2020 • 15:26

WASHINGTON.- Un reclamo del Servicio Postal de Estados Unidos (USPS, por sus siglas en inglés) encendió la alarmas en Estados Unidos por la viabilidad de la votación por correo en las próximas elecciones. USPS advirtió a por lo menos dos estados clave en las próximas elecciones presidenciales del 3 de noviembre (Michigan y Pensilvania) que sus reglas de voto ausente son "incongruentes" con los estándares del servicio de entrega por correo de la agencia y pueden resultar en boletas no contadas, sostuvo la cadena ABC.

La pandemia de coronaviruscolocó el sistema de votación por correo en el centro del debate político de Estados Unidos. De cara a las elecciones presidenciales de noviembre, la posibilidad de votar a distancia se ha erigido como la forma más segura de llevar a cabo los comicios.

En las últimas semanas, el asesor general del servicio postal, Thomas Marshall, advirtió a los líderes electorales en Michigan y Pensilvania que los plazos electorales pueden estar sobreestimando la velocidad con la que las boletas se moverán por correo. Si la oficina de correos no tiene unos días adicionales de margen para entregar las boletas a las oficinas electorales, Marshall advirtió que las boletas que llegan tarde podrían dejar a algunos votantes privados de sus derechos.

La pandemia de coronavirus colocó el sistema de votación por correo en el centro del debate político de Estados Unidos Fuente: Reuters - Crédito: Rachel Wisniewski

En Pensilvania, la fecha límite para solicitar una boleta de voto ausente es una semana antes del día de las elecciones, y Michigan permite solicitudes hasta cuatro días antes. Pero para que se cuente en cualquiera de los estados, según las leyes actuales, la boleta debe enviarse por correo y devolverse antes de las 20 del día de las elecciones. Una semana para dos entregas no es tiempo suficiente, explicó Marshall. Dijo que, de manera realista, podría tomar más de una semana enviar un correo al votante y luego "devolverlo por correo a tiempo para ser contado".

"Según nuestra lectura de las leyes electorales de su estado... ciertos requisitos y fechas límite de la ley estatal parecen ser incompatibles con los estándares de entrega del Servicio Postal y el plazo recomendado", escribió Marshall, según una de las cartas que se hicieron públicas en una presentación judicial ayer.

"Como resultado en la medida en que el correo se use para transmitir boletas a y desde los votantes, existe un riesgo significativo de que, al menos en ciertas circunstancias, las boletas puedan ser solicitadas de una manera consistente con sus reglas de elección y devuelto de inmediato, y sin embargo, no se devuelve a tiempo para ser contados ".

Trump, en contra de la votación por correo

En tanto, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo ayer que está en contra de aprobar 25.000 millones de dólares en fondos de emergencia requeridos por el Servicio Postal dentro del paquete de alivio por la pandemia de Covid-19, debido a que los demócratas continúan presionando por impulsar el voto por correo.

El presidente norteamericano Donald Trump busca desalentar el voto por correo Fuente: AFP

"Ahora, necesitan ese dinero para hacer que la oficina de correos funcione, por lo que pueden tomar todos estos millones y millones de votos. Ahora, si no hacemos un trato, eso significa que no reciben el dinero. Eso significa que no pueden tener voto universal por correo, simplemente no pueden tenerlo", dijo Trump en una entrevista con la cadena Fox.

El presidente ha demonizado repetidamente la votación por correo, ya que los gobernadores de todo el país han tratado de expandirla en medio de la pandemia.

Por su parte, el expresidente Barack Obama dijo que Trump está tratando de "burlarse activamente del Servicio Postal" para dañar el voto por correo en noviembre. En una entrevista con su exasesor David Plouffe, el expresidente señaló los recientes comentarios de Trump que vinculan su oposición a dar fondos de emergencia por sus temores sobre las boletas electorales por correo.

"Lo que nunca hemos visto antes es que un presidente diga: 'Voy a tratar de burlar activamente al Servicio Postal para alentar el voto, y seré explícito sobre la razón por la que lo hago'. Eso es algo inaudito, ¿cierto?", le dijo Obama a Plouffe en el podcast "Campaign HQ" de Cadence13.

Agencias AFP y Reuters