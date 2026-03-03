Guerra en Medio Oriente: por qué el problema del armamento podría limitar las opciones de EE.UU., Israel e Irán

En medio de la escalada bélica en Medio Oriente, con fuego cruzado y sucesivas oleadas de ataques con misiles y drones, un factor menos visible comienza a influir en las decisiones militares: el nivel de reservas de municiones. Estados Unidos, Israel e Irán se enfrentan, cada uno a su manera, al desafío de un consumo acelerado de armas, un escenario que podría limitar la duración, la intensidad e incluso los objetivos del conflicto. Países del Golfo, como Qatar, también están sintiendo ya los efectos de esta ecuación.

Tras la guerra de 12 días librada en junio del año pasado, Estados Unidos e Israel ya habían registrado una reducción significativa en sus arsenales de interceptores de misiles balísticos. Irán, a su vez, intenta equilibrar su capacidad ofensiva con una estrategia de lanzamientos racionados.

Alerta en el Pentágono

Antes de que Washington lanzara el ataque conjunto con Israel contra Irán el sábado, el general de mayor rango de las Fuerzas Armadas estadounidenses planteó al presidente Donald Trump los riesgos de una ofensiva amplia y prolongada. Entre ellos, un punto central: el nivel de las reservas de municiones estadounidenses.

Según funcionarios y analistas consultados en Estados Unidos, el gobierno se apresura a debilitar rápidamente la capacidad de Irán para lanzar misiles y drones antes de que se agoten sus propios interceptores, utilizados para neutralizar los ataques enemigos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump SAUL LOEB - AFP

Según información publicada por The Wall Street Journal (WSJ), el volumen exacto de estas armas es confidencial. En la jerga del Pentágono, esto se conoce como profundidad del cargador, un término que mide cuántos disparos puede soportar un sistema antes de necesitar recarga. Tras años de enfrentamientos indirectos con Irán y sus aliados en la región, estas reservas se han ido agotando gradualmente.

Desde el sábado, las fuerzas estadounidenses y aliadas han intensificado los bombardeos contra lanzamisiles, drones y bases aéreas iraníes. Un alto funcionario declaró que el objetivo del ataque preventivo era reducir la capacidad de represalia de Teherán.

Aún no hay claridad sobre la duración de la ofensiva. En redes sociales, Trump afirmó que los bombardeos “pesados ​​y de precisión” continuarán “durante toda la semana o el tiempo que sea necesario”.

El Comando Central de EE. UU. informó haber interceptado la mayoría de los ataques recientes, pero reconoció que algunos proyectiles impactaron en objetivos, especialmente en países del Golfo Pérsico.

“Uno de los desafíos es que estas reservas pueden agotarse rápidamente”, declara Kelly Grieco, del Centro Stimson, al WSJ. Estamos consumiendo estos sistemas a un ritmo mayor del que podemos reponerlos.

Entre los equipos más sensibles se encuentra el sistema de Defensa Terminal de Área a Gran Altitud (THAAD), desplegado en Israel en 2024 y también posicionado en Jordania. Mantener suficientes interceptores es estratégico no solo para Oriente Medio, sino también para la disuasión contra Corea del Norte y China.

El Pentágono también está intentando reabastecer sus existencias de sistemas Patriot y Standard, así como de misiles antibalísticos SM-3. Además, Estados Unidos ha estado empleando misiles de crucero Tomahawk (TLAM) contra objetivos iraníes. Según Becca Wasser, del Centro para una Nueva Seguridad Estadounidense, los TLAM se han utilizado a un ritmo extraordinario.

Durante el enfrentamiento de junio de 2025, Estados Unidos lanzó entre 100 y 250 interceptores THAAD, un volumen que podría representar hasta la mitad de todo el arsenal disponible del Pentágono. Además, los 80 misiles SM-3 utilizados representaron casi una quinta parte del arsenal proyectado para finales de 2025, según estimaciones del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales (CSIS).

Ante la presión sobre las existencias, el Pentágono decidió en enero cuadruplicar la producción anual de interceptores THAAD, de 96 a 400 unidades. Los expertos, sin embargo, advierten que la reposición de los arsenales no es inmediata y depende de la capacidad industrial y de la cadena de suministro.

Los aviones caza de Estados Unidos -� - US NAVY/US CENTRAL COMMAND�

Los TLAM serían cruciales en un posible conflicto con China. En simulaciones militares, se encuentran entre los primeros en agotarse. Si la guerra se prolonga, el Pentágono deberá decidir si recurre a las reservas ubicadas en el Pacífico, una medida con implicaciones estratégicas globales.

Analistas entrevistados por The Wall Street Journal advierten que un conflicto prolongado podría dejar expuestas las bases estadounidenses y las posiciones aliadas en los países árabes, en medio de la incertidumbre sobre la cantidad de baterías antiaéreas disponibles en la región. Si bien el sistema de defensa regional logró interceptar la mayoría de los drones y misiles iraníes en los primeros días, el uso intensivo de munición antiaérea fue significativo. Mantener el ritmo actual podría comprometer la capacidad de reabastecimiento y crear deficiencias en la defensa de objetivos estratégicos.

Israel: sistema sofisticado, reservas limitadas

En la guerra de junio, Israel y Estados Unidos interceptaron 273 de los 322 misiles iraníes lanzados contra su territorio, una tasa de éxito del 85%, según el Instituto Judío para la Seguridad Nacional de Estados Unidos (JINSA). De los 574 misiles disparados por Irán, solo 49 alcanzaron objetivos relevantes.

Pero el esfuerzo fue costoso. Según The New York Times, Israel, al igual que Estados Unidos, vio reducirse sus arsenales, especialmente los interceptores Arrow 3, desarrollados conjuntamente por Boeing e Israel Aerospace Industries (IAI), y utilizados contra misiles balísticos de largo alcance.

El Domo de Hierro es considerado el sistema antiaéreo con más uso en el mundo actualmente Getty Images

“Es una falsa sensación de seguridad”, afirma Ran Kochav, excomandante de la defensa aérea israelí, criticando el optimismo mostrado por las autoridades locales.

Advierte sobre posibles “problemas de inventario” que podrían provocar víctimas civiles. Además del Arrow 3, Israel utiliza el sistema Cúpula de Hierro, dirigido a cohetes de corto alcance, y la Honda de David, que intercepta misiles de mediano a largo alcance que no alcanzan grandes altitudes. Sin embargo, la producción de estos interceptores es lenta: unas 24 unidades al año, según los expertos.

A pesar de ello, las autoridades militares israelíes destacan que la combinación de sistemas antimisiles y una amplia red de refugios antiaéreos mantiene protegida a la población. En la última guerra, pocos civiles que buscaron refugio resultaron heridos.

Irán: fuego de goteo

En el lado iraní, el desafío es diferente. Según Pini Yungman, exjefe de defensa aérea israelí, Teherán adopta una estrategia de “fuego de goteo” para evitar agotar rápidamente su arsenal. Calcula que Irán ya ha disparado entre 150 y 175 misiles contra Israel en los últimos días, además de los lanzamientos contra países del Golfo, que suman un total de unos 250.

“Aún tienen capacidad para mantener el ritmo durante unos días, pero no durante semanas o meses”, afirma. Parte de la limitación de Irán podría estar relacionada con los daños sufridos anteriormente. Durante la guerra de 12 días del pasado junio, Israel afirmó haber destruido aproximadamente la mitad del entonces arsenal balístico de Teherán. No hay claridad sobre cuánta de esa capacidad se ha reconstruido desde entonces.

Según información de Haaretz, el arsenal iraní superaría los mil misiles, aunque algunos han sido destruidos en recientes bombardeos contra bases militares e instalaciones vinculadas al programa de misiles.

Incluso las salvas más pequeñas tienen un impacto significativo. Las sirenas se activan con aproximadamente un minuto y medio de antelación. Cada intercepción genera miles de fragmentos de metal.

“Un fragmento de dos gramos puede matar a alguien”, advierte Yungman. Además, Irán adaptó su estrategia tras el conflicto anterior, lanzando misiles desde posiciones más distantes y variando el momento para debilitar a la población israelí y presionar la economía.

El efecto dominó en el Golfo

La presión sobre las reservas no se limita a los protagonistas directos. Según Bloomberg, Qatar y los Emiratos Árabes Unidos han estado presionando a sus aliados para convencer a Trump de que acorte la guerra.

Un análisis interno citado por la agencia indica que las reservas de interceptores Patriot de Qatar durarían solo cuatro días si los ataques iraníes mantienen el ritmo actual. Según informes, los Emiratos han solicitado apoyo adicional en defensa aérea de medio alcance.

Mientras tanto, Qatar cree que los drones representan una amenaza mayor que los misiles balísticos.

Ambos países están trabajando para formar una coalición diplomática con el objetivo de buscar una solución negociada.

El fin de la ecuación

Incluso si ninguna de las partes está cerca del colapso inmediato, las matemáticas de la guerra son implacables: los interceptores cuestan millones de dólares y su producción tarda meses, mientras que los misiles se pueden lanzar en minutos. Los expertos creen que si Irán mantiene un ritmo reducido pero constante, podría prolongar la presión económica y psicológica sobre Israel. Por otro lado, Estados Unidos e Israel apuestan por destruir los lanzadores mientras aún están en tierra para reducir la necesidad de interceptaciones.

“En una guerra, hay que acertar al arquero, no a las flechas”, resume la capitana Adi Stoler, portavoz de las Fuerzas Armadas de Israel.

Al final, sin embargo, como nos recuerda Yungman, «toda guerra debe concluir en un proceso diplomático».

Y, en este cálculo final, la decisión inevitablemente pasa por Washington.

Con información de The New York Times y AFP