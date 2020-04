El presidente norteamericano, Donald Trump Fuente: AFP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 2 de abril de 2020 • 19:06

WASHINGTON.- Importantes medios de Estados Unidos , entre otros The Washington Post, The New York Times , y la cadena televisiva CNBC, anunciaron que ya no cubrirán las ruedas de prensa diarias del presidente Donald Trump, porque consideran que no tienen suficiente valor noticioso como para arriesgarse a romper las reglas de distanciamiento social en medio de la epidemia de coronavirus.

En los últimos días se ven decenas de asientos vacíos en la sala de prensa de la Casa Blanca, donde Trump brinda actualizaciones sobre la batalla de Estados Unidos contra el nuevo coronavirus junto con funcionarios de salud pública.

Pero en lugar de brindar información clave y evaluaciones objetivas de la situación al público estadounidense, Trump recurre todos los días a las mismas tácticas de sus actos de campaña: alardear de sus logros, atacar a la prensa y burlarse de los demócratas, especialmente del gobernador de Nueva York, el demócrata Andrew Cuomo, uno de sus blancos favoritos.

Según The Washington Post , sus reporteros ahora están "manteniendo distancia porque están preocupados por los riesgos para la salud en un momento en que muchos consideran que las conferencias de prensa vespertinas del presidente se han vuelto cada vez menos periodísticas ".

Después de que dos corresponsales de la Casa Blanca fueron recientemente sospechosos de tener el virus, los principales medios de comunicación como The Washington Post, The New York Times y CNBC dejaron de enviar corresponsales veteranos para cubrir las sesiones informativas.

"Hoy en día, parece que esas ruedas de prensa no producen demasiadas noticias", dijo el editor ejecutivo de The New York Times, Dean Baquet, a The Washington Post . "Nosotros, por supuesto, nos reservamos el derecho de mostrarlos en vivo [a través de la transmisión web] si creemos que realmente serán noticia. Pero eso no ha sucedido en bastante tiempo ".

"La información ya no parecía ser valiosa para la importante cuestión que está en curso sobre la salud pública", agregó Baquet.

También las cadenas televisivas de cable se saltaron las sesiones informativas de Trump. Hace más de una semana que CNN y MSNBC no asisten a las conferencias de prensa de Trump, o no las muestran en absoluto.

Agencia AP