Ecuador cortó relaciones con Cuba y le dio 48 horas a los diplomáticos para que abandonen el país

QUITO.- A través de un comunicado del Ministerio de Relaciones Exteriores, el gobierno de Ecuador declaró como persona “non grata” al embajador de Cuba, Basilio Antonio Gutiérrez, y a su personal diplomático y les otorgó 48 horas para que abandonen el país sudamericano. En X, el presidente ecuatoriano, Daniel Noboa, compartió un video en donde se ve a representantes de la embajada quemar papeles en una parrilla.

La medida fue adoptada en el marco de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas pero no se precisaron los motivos que llevaron al desenlace de esa decisión. Como respuesta, Cuba rechazó el comunicado y lo catalogó como una “decisión arbitraria e injustificada” del gobierno del Ecuador y sin “aportar argumento alguno”.

En ese sentido, el Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba dijo que no parecía casual que la medida se adopte en el contexto de “reforzamiento de la agresión de los Estados Unidos” contra la isla. Añadió que el “acto inamistoso y sin precedentes y daña significativamente las históricas relaciones de amistad y cooperación entre ambos países y pueblos”.

Boletín |



Declaración de persona non grata al Embajador de Cuba en el Ecuador pic.twitter.com/RdoE8sGcbX — Cancillería del Ecuador 🇪🇨 (@CancilleriaEc) March 4, 2026

Poco después del anuncio, se vio a un hombre en el tejado de la embajada de Cuba quemando una bolsa con papeles en una parrilla y posteriormente Noboa publicó un video en redes sociales, donde comentó: “Una parrillada de papeles”.

Si bien no se pudo identificar a la persona que ejecutaba esa tarea ni tampoco si era funcionario cubano. La cancillería no ha dado una versión al respecto.

Por otro lado, en los exteriores de la embajada cubana también se congregaron algunas personas para expresar su solidaridad con la delegación caribeña entre arengas de “Cuba sí, yanquis no” y colocaron flores en la puerta de la sede.

La decisión del gobierno ecuatoriano sigue a un decreto ejecutivo suscrito el martes por el presidente Daniel Noboa en el que, sin precisar las razones, dio por terminadas las funciones del embajador ecuatoriano plenipotenciario en Cuba, José María Borja.

Parrillada de papeles. pic.twitter.com/XBGz512bgi — Daniel Noboa Azin (@DanielNoboaOk) March 4, 2026

Además, la expulsión ocurre a días de la reunión que tendrá Trump con los gobernantes de la Argentina, Paraguay, Bolivia, El Salvador, Ecuador y Honduras en Miami el 7 de marzo.

La relación entre Washington y Quito se ha afianzado desde 2023, cuando Noboa asumió el poder. Ambos países sostienen cooperación en materia de seguridad e inteligencia para la lucha contra el narcotráfico.

Cabe señalar que Trump dijo a finales de febrero que estudia una “toma de control amistosa” de Cuba al tiempo que impone desde inicios de año un bloqueo energético a la isla comunista, ubicada a solo 150 kilómetros de la costa de Florida. La Casa Blanca considera a Cuba una “amenaza excepcional” para la seguridad nacional estadounidense.

El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, y su esposa, junto a Donald Trump HANDOUT - X account of Ecuador's President

Ecuador y Cuba han mantenido relaciones bilaterales desde 1960, aunque posteriormente la alineación de gobiernos ecuatorianos con el embargo por parte de Estados Unidos a la isla caribeña generó altibajos.

Los lazos, en cambio, se estrecharon durante la gestión del presidente de izquierda Rafael Correa (2007-2017), lo que incluyó el envío de una misión de médicos cubanos. Este convenio lo dio por terminado el mandatario sucesor Lenín Moreno (2017-2021).

Cuba se suma a la lista de países con los que Ecuador mantiene tensiones en la zona. En abril de 2024, México rompió relaciones diplomáticas con Ecuador luego de la irrupción de la policía ecuatoriana a su sede en Quito, en la que capturó al exvicepresidente Jorge Glas, actualmente preso por actos de corrupción.

Además, el gobierno ecuatoriano mantiene actualmente una tensión comercial con Colombia, país al que acusa de no ejercer control en la zona limítrofe en donde operan, por el lado colombiano, grupos armados ilegales vinculados al narcotráfico, de acuerdo con autoridades.

Con información de AFP y AP.