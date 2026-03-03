Mapa de la guerra entre Israel, Estados Unidos e Irán: los muertos que dejaron los últimos ataques en Medio Oriente

DUBAI.– En la cuarta jornada de la ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel contra Irán, continuaron los bombardeos y el intercambio de fuego en distintos frentes. Mientras Tel Aviv dispuso el avance de tropas terrestres en el sur del Líbano y afirmó haber alcanzado la cúpula militar iraní, Washington inició la evacuación de su personal en Medio Oriente tras ataques contra sus embajadas. En paralelo, Teherán lanzó advertencias hacia Europa y los indicios apuntan a que la confrontación podría prolongarse sin un horizonte claro de resolución.

La ofensiva conjunta de Estados Unidos e Israel acabó el primer día con la vida del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en lo que podría constituir el primer asesinato de un jefe de Estado ejecutado desde el aire por fuerzas enemigas en la historia moderna. De concretarse el objetivo de derribar al sistema político iraní exclusivamente mediante poder aéreo, sin el despliegue de tropas en tierra, también se trataría de un precedente inédito.

Teherán denunció la guerra como una agresión no provocada y respondió con el lanzamiento de misiles y drones contra países árabes vecinos, además de obstaculizar el tránsito marítimo por el Estrecho de Ormuz, paso estratégico por el que circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial y grandes volúmenes de gas. Desde el lunes, el conflicto también se extendió al Líbano, donde el movimiento chiita Hezbollah atacó a Israel y este replicó con bombardeos y reforzó sus posiciones terrestres en el sur. Una densa columna de humo negro cubrió Beirut mientras las explosiones sacudían la ciudad, y las autoridades reportaron decenas de muertos.

A continuación, un detalle de las últimas horas del conflicto, país por país.

Fuego cruzado entre Irán e Israel

El impacto humano del conflicto se extiende por gran parte de Medio Oriente. En Irán, la Media Luna Roja reportó al menos 787 muertos desde el inicio de la ofensiva conjunta de Washington y Tel Aviv. El episodio más grave ocurrió en la ciudad de Minab, donde un bombardeo contra una escuela primaria femenina dejó cerca de 180 niñas fallecidas, según el Ministerio de Salud iraní. También se registraron explosiones en Teherán, Karaj e Isfahán, además de ataques contra edificios oficiales, incluido el palacio presidencial y el Consejo Supremo de Seguridad Nacional.

En Israel, los ataques con misiles iraníes causaron 11 muertos y cientos de heridos. Nueve personas fallecieron en Beit Shemesh tras el impacto de un misil balístico, mientras que en el área de Tel Aviv una mujer murió por esquirlas. Al menos 40 edificios resultaron dañados en Tel Aviv. Las sirenas volvieron a sonar en Jerusalén ante nuevos lanzamientos desde territorio iraní, mientras el Ejército israelí confirmó operaciones simultáneas en Teherán y Beirut.

Hezbollah en la mira

Los bombardeos israelíes dejaron al menos 40 muertos y 246 heridos en el Líbano, según el Ministerio de Salud libanés. La cadena Al-Manar, vinculada a Hezbollah, informó que sus oficinas en los suburbios del sur de Beirut fueron alcanzadas.

Israel instó a evacuar decenas de localidades del sur del país ante la intensificación de los ataques.

Arabia Saudita y sus vecinos

En Bahréin, se reportó un muerto y cuatro heridos luego de ataques contra la zona de Juffair, donde se ubica la Quinta Flota estadounidense. En Kuwait, el saldo asciende a tres muertos y 35 heridos tras impactos de misiles y drones, incluidos ataques contra la base aérea Ali al-Salem y el aeropuerto internacional.

En Emiratos Árabes Unidos, al menos tres personas murieron y 68 resultaron heridas. Entre las víctimas figura un ciudadano pakistaní fallecido por la caída de escombros cerca del aeropuerto internacional Zayed, en Abu Dhabi. También hubo heridos en Dubái y en Palm Jumeirah.

En Irak, dos combatientes murieron y cinco resultaron heridos tras ataques contra la base de Jurf al-Sakher, donde operan milicias chiitas. En el Kurdistán iraquí se registraron explosiones cerca del consulado estadounidense en Erbil. Mientras que en Omán, un trabajador extranjero murió y otras cinco personas resultaron heridas tras ataques con drones contra el puerto de Duqm y un petrolero frente a la costa de Musandam.

Según la Guardia Revolucionaria, los ataques alcanzaron el cuartel general de la Quinta Flota estadounidense en Bahrein, la base aérea Al Udeid en Qatar, instalaciones militares en Emiratos Árabes Unidos —incluida Al Dhafra, cerca de Abu Dabi— y la base aérea Ali Al Salem en Kuwait, además de objetivos militares y de seguridad en Israel

En Qatar, no se reportaron fallecidos pero sí 16 heridos, en su mayoría por fragmentos de misiles interceptados. El gobierno suspendió vuelos, clases presenciales y reuniones públicas. Por su parte, en Jordania, cinco personas resultaron heridas por la caída de restos de misiles interceptados, sin víctimas fatales.

Por último, Arabia Saudita confirmó ataques contra Riad y la Provincia Oriental, aunque hasta el momento no reportó muertos ni heridos.

Las bajas estadounidenses

Entre las fuerzas estadounidenses, el Pentágono confirmó la muerte de seis soldados y 18 heridos tras ataques iraníes contra instalaciones regionales. Dos de los cuerpos fueron recuperados de una base alcanzada por misiles. Además, Irán aseguró haber atacado la base aérea de Al Udeid, en Qatar, y posiciones navales en Bahréin.

