Estiman que hay cerca de 200 argentinos varados en Israel por los ataques: “Me anoté en un tour y estalló la guerra”

JERUSALÉN.- Era inevitable. Así como ocurrió durante la guerra de los 12 días contra Irán del año pasado —que se desató repentinamente, justo horas después de que el presidente Javier Milei abandonara el país después de una visita triunfal—, también en esta nueva guerra quedaron argentinos varados en Israel, estimados aproximadamente en unos 200 turistas, según dijeron a LA NACION fuentes consulares.

La cada vez más intensa ofensiva bélica conjunta de Israel y Estados Unidos contra Irán —que sorpresivamente, en represalia, no sólo lanzó ataques de andanadas de misiles contra el Estado judío, sino también contra una decena de países del Golfo donde hay bases militares norteamericanas—, en efecto, generó un verdadero caos en los cielos.

En una parálisis que es considerada por expertos la mayor desde los tiempos de la pandemia, al margen de Israel, también Dubái, Qatar, Abu Dhabi y el Líbano se han vuelto inalcanzables por avión, mientras que el número de vuelos cancelados ha ido aumentando inevitablemente. Desde el inicio del conflicto, el 28 de febrero, se han cancelado 18.000 vuelos con llegada y salida de Medio Oriente, frente a los 12.900 de ayer, alrededor del 54% de los vuelos programados, según la firma de analistas de aviación Cirium.

En este marco, fuentes consulares dijeron a LA NACION que hay aproximadamente unos 200 argentinos varados. Se trata de un cálculo realizado en base a consultas y a formularios no oficiales que prepararon, en los que se anotaron 170 personas, explicaron.

Entre los varados se encuentra Javier Frega, dueño de una empresa de sistemas, de Capital pero que vive en San Isidro, que quedó atrapado en Israel, país al que nunca había viajado, por su pasión por correr maratones.

“No tengo vínculo con Israel, no soy judío, tengo amigos de la comunidad, pero quise venir a conocer esta zona y, además, correr la maratón de Tel Aviv, cosa que hice el viernes pasado”, contó Frega a LA NACION.

Javier Frega viajó a Israel a correr una maratón y quedó varado por la guerra

“No estaba seguro al principio, nadie quiere venir a Israel porque es un peligro, siempre supe que pasan cosas, estoy informado, leo los diarios y sabía de la tensión, pero lo estuve monitoreando, había estado corriendo otra maratón en Sevilla y compré el pasaje y me vine… Aproveché para conocer Jerusalén, corrí la maratón, llegué tercero en mi categoría y el sábado a la mañana me había anotado en un tour para ir a conocer el Mar Muerto, cuando estalló la guerra”, relató.

“Estábamos ya a metros del Mar Muerto y me sonó la alerta en el celular… No sabía que sin aplicación igual sonaba, fue una sorpresa y ahí el guía nos contó que había empezado la guerra”, sumó. Desde ese momento, se vio obligado a plegarse al frenesí de las alertas, las sirenas y las corridas a los búnkeres. “No soy una persona miedosa, ni temerario, me adapto”, detalló, al contar que fue aprendiendo a bajar a los refugios rápidamente, incluso estando en la calle y en lo de desconocidos. Se contactó con el consulado argentino y tuvo una atención “espectacular”, subrayó.

En este marco, contó que este miércoles por la mañana intentará subirse a un ómnibus organizado para extranjeros, como él, que le recomendaron, que lo llevará hasta el sur, a Eilat, para cruzar a Taba, Egipto. Desde allí, se tomará un avión a España apenas sea posible.

El Aeropuerto Internacional Ben Gurion, cerca de Tel Aviv, desierto Gil Cohen Magen� - XinHua�

A diferencia de lo ocurrido en junio del año pasado, que fue mucho más imprevisto y, en ese sentido, traumático, en efecto, al momento no se prevén vuelos de evacuación para los argentinos varados. En la denominada “guerra de los 12 días” del año pasado, en un fiel reflejo de la óptima y cada vez más afianzada relación bilateral entre Argentina e Israel, el gobierno argentino logró implementar tres vuelos de evacuación de argentinos no residentes en Israel. Unas 250 personas —entre las cuales familias con niños, estudiantes y demás— pudieron volar desde el aeropuerto Ben Gurion de Tel Aviv hasta el de Fiumicino, en Roma, en aviones charteados y, desde allí, regresar a la Argentina.

En medio del estado de emergencia y de este clima de incertidumbre total, Frega, separado, pasó estos primeros cuatro días de guerra encerrado en su hotel de Tel Aviv, salvo pequeñas salidas a caminar, trabajando de remoto y bajando al refugio cuando llegaba el momento. Pese a su tranquilidad, admitió que sus familiares —su mamá, su novia y sobrinos— están todos “re preocupados”.

“Además, tengo una sobrina que está en Abu Dhabi, con hijos y embarazada, así que estamos en estéreo…”, completó.

En este marco de caos, la ministra de Transportes, Miri Regev, presentó el martes por la noche el plan para reabrir el espacio aéreo de Israel y anunció que el aeropuerto Ben Gurion reanudará sus operaciones continuas a partir del jueves temprano, siempre y cuando así lo apruebe la seguridad. Las autoridades estiman que al menos 100.000 israelíes han quedado varados en el extranjero desde que se cerró el espacio aéreo el sábado por la mañana y el nuevo plan tiene como objetivo traerlos a casa.

El Consejo de Seguridad Nacional (CSN) de Israel aconsejó a los israelíes varados en el extranjero que intentan regresar a través de Egipto por vía terrestre, que entren al país sólo a través de Taba y que regresen de inmediato. Además, recomendó que los viajeros oculten cualquier símbolo israelí o judío a su llegada y eviten publicar actualizaciones en las redes sociales mientras estén en Egipto.