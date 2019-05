Corrupción en Brasil: Temer se entregó a la policía

El exmandatario volverá a la cárcel por un caso de corrupción tras serle revocado un hábeas corpus Fuente: AP

Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 9 de mayo de 2019 • 15:48

BRASILIA.- El expresidente brasileño Michel Temer se entregó hoy en la sede de la Policía Federal de San Pablo, luego de que un tribunal de apelaciones determinó ayer su detención en una causa ligada a la operación Lava Jato.

Temer y sus escoltas salieron de su vivienda en el barrio Alto do Pinheiro y poco después llegaron a la Superintendencia de la Policía Federal.

El Tribunal Regional Federal 2 de Río de Janeiro (TRF-2) determinó ayer por dos votos a uno que Temer sea nuevamente detenido al revocar un recurso de habeas corpus. El exmandatario estuvo arrestado durante cuatro días, entre el 21 y 25 de marzo, por un caso de sobornos de la empresa Engevix, que participó en la construcción de la usina nuclear de Angra dos Reis, en el estado de Río de Janeiro.

"Voy a presentarme, no tengo ningún problema con eso", afirmó Temer ayer tras conocer la decisión del tribunal. "Siempre sostuve que en esas cuestiones no hay prueba. Para mí, fue una sorpresa desagradable, pero yo mañana (por hoy) me presento voluntariamente", agregó.

Temer ya había estado en prisión en marzo pasado Fuente: AFP

El ex mandatario, de 78 años y quien gobernó entre 2016 y 2018, fue beneficiado por un recurso de hábeas corpus concedido por un juez del TRF-2 antes de que la decisión fuera analizada por el órgano colegiado.

El mismo tribunal también determinó ayer el reingreso en la cárcel del coronel de la reserva de la Policía Joao Baptista Lima Filho, amigo personal de Temer y señalado como principal testaferro de la trama corrupta supuestamente liderada por el expresidente.

Peligro público

La fiscal Monica de Ré defendió la vuelta de Temer a la cárcel porque según ella representa un "peligro para el orden público" por haber intentado destruir pruebas y obstruir las investigaciones. "Con él preso, las investigaciones avanzarán más rápido", afirmó la fiscal.

Temer, que fue vicepresidente de Dilma Rousseff e impulsó su impeachment a mediados de 2016, niega todas las acusaciones.

"Respetamos la decisión del tribunal, pero solo podemos considerarla injusta. Se trata de una injusticia contra el exmandatario. Su detención fue hecha sin ningún fundamento, apenas para dar un ejemplo. Vamos a apelar al Superior Tribunal de Justicia (STJ)", indicó su abogado, Eduardo Pizarro Carnelós.

Temer está procesado en otras siete causas. Su detención generó gran inestabilidad ara el gobierno del ultraderechista Jair Bolsonaro, ya que fue considerada por muchos políticos del partido MDB de Temer una muestra de que la actual administración no está dispuesta a protegerlo.

Agencias AFP y ANSA