Crece el temor a una crisis energética global mientras Irán frena el tráfico mercante y ataca Dubai.

BEIRUT (AP). - Los temores a una crisis energética global aumentan este lunes mientras la guerra en Medio Oriente continúa con más ataques de Estados Unidos e Israel contra la capital iraní y el bombardeo de Israel sobre el Líbano. En las últimas horas, un ataque de dron iraní cerró temporalmente el aeropuerto de Dubai, uno de los principales centros del transporte aéreo internacional.

Desde los ataques lanzados hace más de dos semanas por Washington y Tel Aviv, Teherán respondió con acciones regulares contra territorio israelí, bases militares estadounidenses en la región y la infraestructura energética de países árabes del Golfo mediante drones y misiles.

Columnas de fuego y humo luego de un ataque de un dron iraní contra el aeropuerto internacional de Dubai AP

Además, Irán paralizó de facto el tránsito marítimo en el estrecho de Ormuz, por donde circula cerca de una quinta parte del petróleo mundial. La interrupción elevó con fuerza el precio del crudo y aumentó la presión sobre la Casa Blanca para adoptar medidas que atenúen el impacto sobre los consumidores.

El presidente Donald Trump afirmó, en las últimas horas, que le reclamó a unos siete países que envíen buques de guerra a fin de liberar el estrecho de Ormuz, pero se quejó de que sus llamados no habían obtenido, al menos hasta el momento, respuestas satisfactorias.

El crudo Brent, el referente internacional, se mantuvo por encima de los 100 dólares por barril este lunes. Se situaba en 104 dólares en las primeras operaciones, un alza de casi el 45% desde que Estados Unidos e Israel atacaron a Irán el 28 de febrero. Durante el conflicto llegó a dispararse hasta alrededor de 120 dólares.

Irán atacó el aeropuerto de Dubai y obligó a un cierre temporal

En las últimas horas, un dron impactó contra un tanque de combustible cerca del Aeropuerto Internacional de Dubai, el más transitado del mundo en tráfico internacional de pasajeros, lo que provocó un gran incendio. Los bomberos lograron contener las llamas y no se reportaron heridos, pero la terminal aeroportuaria suspendió temporalmente todos los vuelos antes de reanudarlos unas horas después.

Más tarde, hubo un incendio en una instalación petrolera en Fujairah, uno de los siete emiratos de Emiratos Árabes Unidos, tras un ataque con dron. Arabia Saudí, por su parte, dijo que había interceptado una oleada de 35 drones iraníes enviados contra su región oriental, donde se encuentran importantes instalaciones petroleras. Irán disparó cientos de misiles y drones hacia países de la región que albergan activos militares de Estados Unidos desde que comenzó la guerra.

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