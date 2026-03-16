Trump advierte que la OTAN enfrenta un futuro “muy malo” si sus aliados no ayudan a abrir el estrecho de Ormuz

WASHINGTON.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a sus aliados europeos para que intervengan en el estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para transportar petróleo que se encuentra bloqueado por Irán en el marco de la guerra. “Si no hay respuesta o si es negativa —a la petición estadounidense—, creo que será muy malo para el futuro de la OTAN [Organización del Tratado del Atlántico Norte]”, sostuvo en el marco de una breve entrevista con el diario británico The Financial Times.

El mandatario también señaló que su viaje a China, donde tenía previsto reunirse con el presidente Xi Jinping, podría aplazarse, en un intento de presionar a Pekín para que contribuya a la reapertura del corredor marítimo. “Nos gustaría saberlo antes de eso. [Dos semanas es] mucho tiempo”, planteó y anticipó que, de lo contrario, podría “posponer” la visita. En ese contexto, remarcó que el país asiático —al igual que varias naciones europeas— depende en mayor medida que Estados Unidos del flujo de crudo procedente del Golfo Pérsico. “Es lógico que quienes se benefician de esta vía ayuden a garantizar que allí no ocurra nada malo”, sostuvo.

El crudo Brent, el referente internacional, se mantiene obstinadamente por encima de los 100 dólares por barril este lunes.

La fuerte advertencia de Trump para que la OTAN intervenga en Ormuz. CHRISTIAN HARTMANN� - POOL�

Consultado sobre el tipo de asistencia que espera, Trump indicó al Financial Times que busca el envío de dragaminas, además de personal que pueda “neutralizar a algunos malos actores que están a lo largo de la costa [iraní]”. Hasta el momento, ningún gobierno anunció su intención de unirse a Washington. El Ministerio de Defensa de Japón afirmó este lunes que “no está considerando” una operación de seguridad marítima pese al pedido del jefe de la Casa Blanca.

Trump dijo, por otra parte, a los periodistas que viajaban con él en el Air Force One, que Estados Unidos estaba en conversaciones con “unas siete” naciones para obtener ayuda para reabrir el estrecho de Ormuz.

“Estoy exigiendo que estos países vengan y protejan su propio territorio, porque es su propio territorio”, declaró el republicano a los reporteros mientras regresaba a Washington desde Florida a bordo del avión presidencial. No identificó a los países, pero anteriormente ha apelado a China, Francia, Japón, Corea del Sur y Reino Unido.

La fuerte advertencia de Trump para que la OTAN intervenga en Ormuz. Ahmed Gomaa� - XinHua�

En tanto, el ministro iraní de Exteriores, Abbas Araghchi, calificó de “delirantes” las afirmaciones de que su país podría estar buscando un fin negociado de la guerra, y escribió en una publicación en redes sociales a primera hora del lunes que su país no buscaba ni una “tregua ni conversaciones”.

La incertidumbre sobre la duración del conflicto con Irán sacudió los mercados energéticos, donde las cotizaciones del crudo se dispararon en las últimas dos semanas por los riesgos para el abastecimiento. Las referencias internacionales subieron entre 40% y 50% desde que Teherán cerró de facto el corredor marítimo y atacó instalaciones vinculadas al sector energético y naviero en países vecinos del golfo Pérsico. Europa y China, a diferencia de Estados Unidos, dependen en gran medida de esa región para cubrir sus importaciones de petróleo.

Con información de AP y AFP