Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 16 de marzo

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a sus aliados de Europa para que intervengan en el Estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para transportar petróleo que se encuentra bloqueado por Irán en el marco de la guerra.

“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa -a la petición estadounidense- creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, sostuvo en el marco de una entrevista brindada a The Financial Times, según consignó la agencia AFP.