Ataque de Estados Unidos e Israel contra Irán, en vivo: tensión en Medio Oriente hoy, lunes 16 de marzo
Cobertura en tiempo real con las novedades más importantes de la tensión en Medio Oriente y de las acciones del mandatario estadounidense, Donald Trump
La fuerte advertencia de Trump para que la OTAN intervenga en Ormuz
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, presiona a sus aliados de Europa para que intervengan en el Estrecho de Ormuz, paso marítimo clave para transportar petróleo que se encuentra bloqueado por Irán en el marco de la guerra.
“Si no hay respuesta o si es una respuesta negativa -a la petición estadounidense- creo que será muy malo para el futuro de la OTAN”, sostuvo en el marco de una entrevista brindada a The Financial Times, según consignó la agencia AFP.
En tanto, en el Reino Unido, según informó The Guardian, los ministros están elaborando planes para enviar drones desminadores al estrecho, pensando en las consecuencias que podría traer un incumplimiento al pedido de Trump.
Por otro parte, Reuters reportó que, tras el mensaje enviado por el mandatario estadounidesne, Japón y Australia afirmaron este lunes que no van a enviar buques de guerra para escoltar barcos a través del estrecho de Ormuz.
Según Israel, el hermano del atacante de sinagoga en Michigan era comandante de Hezbollah
JERUSALÉN (AP). - El hombre que atacó una sinagoga de Michigan era hermano de un comandante del grupo armado libanés Hezbollah que fue abatido a principios de este mes en un ataque aéreo israelí, afirmó este domingo el ejército de Israel.
Ibrahim Ghazali murió en el ataque del 5 de marzo en Líbano junto con otros tres familiares del agresor en Michigan -una semana antes de que Ayman Mohamad Ghazali estrellara su auto contra una importante sinagoga a las afueras de Detroit y se quitó la vida después de que el personal de seguridad le disparó. El ejército israelí afirma que Ibrahim Ghazali era un comandante de Hezbollah que gestionaba armas para una unidad que disparó cohetes contra Israel.
“Hezbollah es una gran mafia que está en modo supervivencia”: la mirada de una documentalista libanesa sobre la guerra
BEIRUT.– Monika Borgmann, premiada documentalista y periodista germano–libanesa, no tiene miedo de decir lo que piensa. Aunque el grupo Hezbollah en 2021 asesinó a balazos a su marido, Lokman Slim –intelectual y también periodista de la comunidad chiita secular libanesa, cuya voz molestaba porque era demasiado crítica de este grupo pro–iraní que aquí es un partido político–, ella no se calla.
En una entrevista con LA NACION en su estudio del barrio de Badaro –ella también debió desalojar su casa del barrio de Dahiyeh, del sur de la capital, blanco constante de bombardeos israelíes–, Borgmann explica que nada es blanco o negro en un país extremadamente complejo como el Líbano. De hecho, para ella Hezbollah no es sólo una organización terrorista, sino algo mucho más complejo: “es una gran mafia infiltrada en un Estado ausente”, dispara.
Trump afirmó que Irán está siendo "diezmado" y que "las únicas batallas que 'ganan' son las que crean mediante inteligencia artificial"
El presidente de Estados Unidos realizó una publicación en Truth Social en la que indicó que Irán está siendo “diezmado” y que "las únicas batallas que ‘ganan’ son las que crean mediante IA".
En ese sentido, señaló el caso de las “lanchas kamikaze”, el de cinco aviones de reabastecimiento de combustible y el del portaaviones USS Abraham Lincoln, todos los cuales señalò que son “noticias falsas”.
Además apuntó contra los medios de comunicación estadounidenses que difunden esas noticias. “¡No tienen ninguna credibilidad! Me alegra enormemente ver a Brendan Carr, presidente de la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC), revisando las licencias de algunas de estas organizaciones de noticias corruptas y sumamente antipatrióticas", escribió.
Trump advirtió que podría posponer su viaje a China si Pekín no ayuda a liberar el estrecho de Ormuz
Donald Trump advirtió que su visita a China -prevista para fin de este mes-, en la cual está previsto que se reúna con Xi Jinping, podría posponerse si Pekín no colabora con Estados Unidos para liberar el estrecho de Ormuz.
“Creo que China también debería ayudar porque importa el 90% de su petróleo a través del estrecho", sostuvo el mandatario estadounidense en una entrevista brindada este domingo a The Financial Times.
Trump: “Estamos hablando con Irán pero no están preparados para un acuerdo”
Estados Unidos mantiene conversaciones con Irán al entrar la guerra en su tercera semana, pero Teherán aún no está preparado para un acuerdo de alto el fuego, afirmó hoy Donald Trump.
“Sí, estamos hablando con ellos”, respondió el presidente estadounidense a los periodistas a bordo del Air Force One, sin especificar la naturaleza de las conversaciones, al ser preguntado sobre las iniciativas diplomáticas en curso para poner fin al conflicto que se ha extendido por Medio Oriente.
“Pero no creo que estén preparados. Están bastante cerca”, añadió Trump. El ministro de Asuntos Exteriores iraní, Abbas Araghchi, negó que se estuvieran llevando a cabo conversaciones con Estados Unidos.
Irán advierte que la guerra se extenderá si otros países intervienen
Irán advirtió este domingo a otros países que si intervienen habrá “una escalada” en la guerra en Medio Oriente, y el gobierno italiano reportó que una base de Kuwait que alberga tropas italianas y estadounidenses fue blanco de un ataque con drones.
La advertencia de Irán llegó luego de que el presidente estadounidense Donald Trump lanzara un llamado internacional para garantizar la seguridad en el estratégico estrecho de Ormuz, por donde solía transitar cerca de una quinta parte de las exportaciones mundiales de hidrocarburos.
Continúa el impacto económico de la guerra: los precios de petróleo suben hasta 2,8%
Este domingo continuó la tendencia alcista que afecta a los precios del petróleo como consecuencia del comienzo de la guerra en Medio Oriente y la posibilidad que genera de una posible perturbación en el suministro de hidrocarburos a escala mundial.
Hasta minutos antes de la apertura del mercado en la Bolsa de Chicago, según informó la agencia AFP, el barril estadounidense de West Texas Intermediate (WTI) marcaba una suba del 2,4%, ubicándose en los US$100,11. Por su parte, el barril de Brent alcanzó los US$106,05 tras un avance del 2,8%.
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