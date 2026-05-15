Crecen las dudas del “dream team” de empresarios que acompañó a Trump en Pekín

PEKÍN.- La cumbre entre Donald Trump y Xi Jinping en Pekín dejó varios interrogantes sobre el balance de la visita, entre ellos, que tan efectivos resultaron los encuentros para la comitiva de ejecutivos estadounidenses que acompañó al mandatario en su intento por reactivar los lazos comerciales con China.

Si bien Trump afirmó haber alcanzado “acuerdos comerciales fantásticos” y resuelto “muchos problemas” durante la cumbre, horas después de que concluyera este viernes todavía se desconocen los detalles. El mandatario viajó a Pekín con el objetivo de cerrar acuerdos en sectores como la agricultura, la aviación y la inteligencia artificial, además de paliar las diferencias en áreas geoestratégicas conflictivas.

La gira dejó elogios cruzados entre las dos superpotencias y una serie de gestos diplomáticos. Al emprender su regreso, Trump afirmó a los periodistas a bordo del Air Force One que Xi había accedido a ayudar a abrir el estrecho de Ormuz y a comprar aviones Boeing y más petróleo y soja estadounidenses, aunque esos anuncios todavía no se materializaron.

Trump llega a Pekín junto a una comitiva de empresarios estadounidenses, entre ellos, el dueño de Tesla y Space X, Elon Musk (Brendan Smialowski / AFP) BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

Frente a ese escenario, crecen las dudas sobre los beneficios concretos que la cumbre aportó a la delegación empresarial integrada por más de 15 destacados ejecutivos que acompañaron a Trump. Entre ellos estuvieron el CEO de Tesla y SpaceX, Elon Musk; el director ejecutivo de Apple, Tim Cook; y el titular del gigante estadounidense de chips Nvidia, Jensen Huang, quien se sumó a la comitiva a último momento tras una parada especial en Alaska

La presencia del “dream team” de empresarios en el país asiático evidencia la importancia del mercado chino, incluso mientras los líderes políticos lidian con relaciones delicadas en materia de comercio, inteligencia artificial y tensiones geopolíticas más amplias.

Durante la gira de dos días los empresarios estadounidenses se reunieron cara a cara con funcionarios y responsables políticos chinos en un intento de comprender y gestionar los obstáculos regulatorios y políticos, a fines de cerrar acuerdos y expandir su presencia en la segunda economía más grande del mundo.

US President Donald Trump (C) presents SpaceX, Twitter and electric car maker Tesla CEO Elon Musk (R) to China’s Vice President Han Zheng at Beijing Capital Airport in Beijing on May 13, 2026. (Photo by Brendan SMIALOWSKI / AFP) BRENDAN SMIALOWSKI - AFP

A diferencia de la última visita presidencial estadounidense a Pekín a principios del primer mandato de Trump en 2017, que contó con una delegación de directores ejecutivos más numerosa y acuerdos y memorandos de entendimiento por valor de 250.000 millones de dólares, el objetivo de esta visita era generar buena voluntad política, según los analistas.

“China nunca aborda una cumbre de liderazgo de este tipo desde una perspectiva puramente transaccional”, afirmó Feng Chucheng, fundador y socio de Hutong Research, una consultora estratégica con sede en Pekín. “No usaría el volumen de los acuerdos para medir el resultado de la cumbre”, marcó el especialista.

“Su máxima prioridad es encontrar un ‘nivel mínimo’ mutuamente acordado para la relación bilateral y establecer una serie de salvaguardias para evitar una escalada incontrolada e inesperada”, aclaró luego.

Resta saber si las evaluaciones positivas tanto de Washington como de Pekín en torno a la cumbre contribuirán a impulsar las aprobaciones regulatorias, el acceso al mercado y las oportunidades de inversión, dado que las empresas se enfrentan a desafíos operativos más amplios en China, más allá de las transacciones comerciales.

Si bien el mandatario republicano empredió su regreso a Estados Unidos este viernes algunos ejecutivos planean permanecer en China, y es posible que se anuncien más acuerdos en los próximos días.

Elon Musk

Entre los empresarios tecnológicos que se mostraron junto a Trump en los últimos días destaca la figura de Elon Musk, quien mantuvo una relación oscilante con el mandatario republicano en medio de distintos vaivenes con la Casa Blanca.

El magnate acompañó al gobierno estadounidense en su intento por iniciar en Pekín un proceso destinado a crear una “junta de comercio” con China para abordar las diferencias entre ambos países.

Elon Musk durante un discurso del presidente chino, Xi Jinping, en el banquete de Estado (AP /Mark Schiefelbein) Mark Schiefelbein - AP

Musk, director ejecutivo de Tesla y SpaceX, dirigió el Departamento de Eficiencia Gubernamental de Trump hasta su salida en la primavera de 2025, antes de que la controvertida agencia temporal fuera clausurada en noviembre. El multimillonario, propietario también de la plataforma de redes sociales X, se enfrentó a Trump el verano pasado en una guerra de declaraciones que incluyó la afirmación, sin pruebas, de que el gobierno estaba ocultando información sobre la relación del presidente con el pedófilo Jeffrey Epstein. Finalmente, Musk lamentó algunas de sus publicaciones sobre el mandatario en X.

Jensen Huang

Por su parte, el CEO de Nvidia, Huang, viajó a Pekín apenas unos meses después de que la compañía recibiera la aprobación para vender uno de sus potentes chips de IA a China, aunque con ciertas condiciones.

En enero, la administración Trump impuso nuevos requisitos de seguridad a las ventas de semiconductores de Nvidia a China, pero básicamente dio luz verde a la exportación de sus chips de inteligencia artificial H200.

Según las nuevas normas establecidas por la Oficina de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio, Nvidia debe garantizar un suministro adecuado en Estados Unidos, y los chips H200 deben someterse a una revisión externa antes de exportarse a China. Pese a ello, estas nuevas normas flexibilizan los requisitos para las exportaciones.

A China no se le permitirá utilizar los chips con fines militares ni importar más del 50% de los chips vendidos a clientes estadounidenses.

La H200 no es el producto más avanzado de Nvidia. Esos chips, llamados Blackwell y el próximo Rubin , no formaban parte de los dispositivos aprobados para la exportación.

Tim Cook

En el caso del CEO de Apple, Cook viajó a Pekin en momentos en que se acerca el final de su mandato en la compañía. El mes pasado, anunció que su gestión de 15 años al frente de la empresa tecnológica concluirá el 1 de septiembre, fecha en la que cederá el cargo a John Ternus, jefe de ingeniería de hardware de Apple.

Durante los años en que Cook fue el máximo ejecutivo, el valor de mercado de Apple se disparó en más de 3,6 billones de dólares en una época de prosperidad impulsada por el iPhone.

Tim Cook, ejecutivo de Apple (Kenny Holston/The New York Times) KENNY HOLSTON - NYTNS

La dependencia de Apple de la fabricación en el extranjero obligó a Cook a dominar el arte de la diplomacia política, especialmente mientras Trump libraba guerras comerciales con China durante sus dos mandatos en la Casa Blanca. Tras persuadir a Trump para que eximiera al iPhone y otros productos de los aranceles impuestos durante su primer mandato, se enfrentó a un desafío aún mayor durante la administración actual.

Si bien insistió en que Apple trasladara la fabricación de sus iPhones de China a Estados Unidos, Trump impuso aranceles al dispositivo en esta ocasión.

Aun así, Cook logró minimizar los costos trasladando la producción de iPhones destinados al mercado estadounidense a la India y obteniendo algunas exenciones tras prometer que Apple invertiría 600 mil millones de dólares en Estados Unidos durante el segundo mandato de Trump.

Kelly Ortberg

Robert “Kelly” Ortberg, -también integrante del grupo que llegó a China-, es ex director ejecutivo del fabricante aeroespacial Rockwell Collins y se convirtió en el titular de Boeing en 2024. Desde entonces, ha dedicado su tiempo a la recuperación de la compañía aeroespacial que lidiaba con problemas legales, regulatorios y de producción, así como con crecientes repercusiones financieras cuando él asumió el cargo.

Hace un año, Ortberg afirmó que no esperaba que la guerra comercial entre Estados Unidos y China frenara la recuperación financiera de Boeing ni le impidiera alcanzar sus objetivos de entrega de aeronaves con las aerolíneas chinas que se negaban a aceptar sus aviones.

En abril de 2025, Pekín aumentó su arancel a las importaciones estadounidenses al 125% en represalia por el aumento del arancel de Trump a los productos fabricados en China al 145% . El arancel chino duplicaría con creces el costo de los aviones de pasajeros que Boeing, el mayor exportador estadounidense, vende por decenas de millones de dólares. Sin embargo, Pekín representa ahora una amenaza menor para Boeing, ya que ha comenzado a enviar menos aviones terminados a ese país con el tiempo.

Boeing ha mantenido conversaciones continuas con China sobre una posible venta de aviones de gran tamaño.

La lista completa de los empresarios que visitaron Pekín

Larry Fink, presidente y director ejecutivo de Blackrock

Stephen Schwarzman, presidente, director ejecutivo y cofundador de Blackstone

H. Lawrence Culp, presidente y director ejecutivo de GE Aerospace

David Solomon, presidente y director ejecutivo de Goldman Sachs

Brian Sikes, presidente y director ejecutivo de Cargill

Jane Fraser, presidenta y directora ejecutiva de Citi

Jim Anderson, director ejecutivo de Coherent

Jacob Thaysen, director ejecutivo de Illumina

Michael Miebach, CEO de Mastercard

Dina Powell McCormick, presidenta y vicepresidenta de Meta

Sanjay Mehrotra, Presidente y Director Ejecutivo de Micron

Cristiano Amon, presidente y director ejecutivo de Qualcomm

Ryan McInerney, CEO de Visa

Agencias Reuters y AP