Crecen los casos en el crucero en Japón, y EE.UU. hará repatriaciones

Sacará del barco a unos 380 norteamericanos; con 67 nuevos infectados se elevó a 285 el total Fuente: AP

16 de febrero de 2020

TOKIO.- Mientras crecen los casos de contagio del virus Covid-19 en el crucero Diamond Princess, varado en el puerto de Yokohama desde la semana pasada, la embajada de Estados Unidos en Japón anunció ayer que evacuará hoy a sus ciudadanos que están en cuarentena a bordo.

La confirmación de 67 nuevos casos elevó a 285 la cifra total de personas infectadas, entre ellos un ciudadano argentino de 61 años que fue hospitalizado la semana pasada. Otros siete argentinos que no contrajeron el virus permanecen en el barco, junto con más de 3400 personas de distintas nacionalidades.

Por su parte, unos 380 pasajeros estadounidenses podrán abandonar el crucero y regresar hoy a su país, luego de someterse a un chequeo médico para descartar la presencia del virus.

Según informó la delegación diplomática de Washington en Tokio, los repatriados serán trasladados a la Base Travis de la Fuerza Aérea en California, aunque algunos continuarán hasta la de Lackland, en Texas. Todos deberán pasar dos semanas más en cuarentena al aterrizar.

"Reconocemos que esta ha sido una experiencia estresante y seguimos dedicados a proporcionar todo el apoyo que podamos para que se reúnan rápido y de forma segura con sus familiares y amigos en Estados Unidos'', señaló un comunicado de la embajada norteamericana.

Uno de los pasajeros estadounidenses, Matthew Smith, que compartió su experiencia de las últimas semanas con fotos y mensajes en su cuenta de Twitter, se mostró decepcionado por el requerimiento del gobierno de su país, ya que esperaba retomar su vida la semana próxima, cuando finalizara el período de aislamiento impuesto por las autoridades japonesas.

"Esta es la cuestión: mientras el plan de las autoridades de salud japonesas sea dejar libres a todos los que seguimos sanos tras la cuarentena en menos de cuatro días, ¿por qué quería interferir con eso aceptando la oferta de las autoridades estadounidenses de llevarnos de vuelta a Travis?", escribió Smith en Twitter.

No obstante, la carta de la embajada incluye una advertencia para aquellos pasajeros que, como Smith, consideren emprender el viaje de retorno por sus propios medios. "Si decide no regresar en este vuelo chárter, podría no poder regresar a Estados Unidos durante un tiempo'', señaló la nota.

Operativo italiano

Por otro lado, el gobierno italiano evalúa realizar un vuelo de repatriación para sus 35 ciudadanos que están en el Diamond Princess. Entre ellos, 25 son tripulantes, incluido el comandante del crucero, Gennaro Arma.

El ministro de Relaciones Exteriores italiano, Luigi Di Maio, y el Comisionado Extraordinario para la emergencia y máximo responsable de Protección Civil, Angelo Borrelli, habrían debatido ayer esta posibilidad, según fuentes diplomáticas.

Japón es, detrás de China, el país con el mayor número de infecciones, incluidas las del crucero, con un total de 337.

Agencias AP, AFP y Reuters