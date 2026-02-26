Expectativa en EE.UU.: los Clinton testifican ante un comité del Congreso por el caso Epstein

WASHINGTON.- Durante meses batallaron para evitar testificar en lo que denunciaron como un complot republicano en su contra en el marco del caso Epstein, que sacude a las altas esferas de Estados Unidos, y solo aceptaron comparecer ante el riesgo real de ser declararlos en desacato al Congreso. Finalmente, a Bill y Hillary Clinton, una de las parejas políticas más emblemáticas del país, les llegó el turno este jueves y viernes de enfrentar un comité que indagará en sus vínculos con el fallecido depredador sexual.

Primero será el turno de la exsecretaria de Estado y candidata presidencial demócrata en 2016, que este jueves desde las 11 (hora local) testificará a puertas cerradas -aunque la pareja había solicitado una audiencia pública- ante el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, en el Centro de Artes Escénicas de Chappaqua, Nueva York, cerca de su residencia principal. El expresidente tiene previsto hacerlo a la misma hora el viernes.

Bill y Hillary Clinton, en el funeral del expresidente Jimmy Carter en Washington Jacquelyn Martin - AP

Aunque no está claro cuánta información nueva del caso y de qué relevancia podría surgir de ambas testificaciones, el solo hecho de que los Clinton -que tienen un largo historial de batallas políticas- enfrenten al comité generó una fuerte expectativa en Estados Unidos.

“Hoy será una declaración larga, supongo, y mañana será una declaración aún más larga”, anticipó esta mañana el presidente del Comité de Supervisión, el republicano James Comer, antes de ingresar al lugar donde testificará la ex secretaria de Estado. Luego, dijo, serán publicadas las transcripciones y los videos de las testificaciones.

JAMES COMER on Clintons’ deposition in Epstein probe: “I think we all agree the government failed, the government failed the victims. And what our role is — we can't prosecute anyone — but what we have been doing is getting transparency to the American people.” pic.twitter.com/oS2Cl9C34w — NEWSMAX (@NEWSMAX) February 26, 2026

“El pueblo estadounidense tiene muchas preguntas. Que yo sepa, los Clinton no han respondido a muchas, si es que contestaron a alguna, sobre su conocimiento o participación con Epstein y [Ghislaine] Maxwell. Nadie los acusa de ningún delito en este momento. Tendrán el debido proceso, pero tenemos muchas preguntas, y el propósito de la investigación es intentar comprender muchos aspectos de Epstein. ¿Cómo acumuló tanta riqueza? ¿Cómo logró rodearse de algunos de los hombres más poderosos del mundo?“, señaló.

Hillary Clinton, de 78 años, afirmó tener poca información que aportar sobre el caso y acusó al panel, liderado por los republicanos, de intentar desviar la atención de los vínculos del presidente Donald Trump con Epstein, quien se suicidó en prisión en 2019 mientras esperaba su juicio por cargos federales de tráfico sexual.

Jeffrey Epstein y Bill Clinton, en una de las imágenes revelados de los archivos del caso del financista y depredador sexual. x/@BreannaMorello

Se espera que los Clinton estén acompañados por sus abogados, David Kendall y Cheryl Mills, quienes han trabajado arduamente en los detalles de los temas que podrían abordarse durante los interrogatorios.

Aunque no hay pruebas de irregularidades o delitos por parte de ninguno de los dos en lo que respecta al delincuente sexual, los integrantes del comité buscarán indagar en el vínculo que Epstein tuvo con Bill Clinton durante años. El financista neoyorquino, por ejemplo, visitó la Casa Blanca en múltiples ocasiones en la década de 1990, según los registros de visitantes.

Después de que Clinton dejara la presidencia, en 2001, Epstein participó en sus actividades filantrópicas y el exmandatario voló por lo menos 16 veces en su avión privado entre 2002 y 2003, según registros.

También fue fotografiado con mujeres en un jacuzzi -imágenes que aparecieron en archivos desclasificados por el Departamento de Justicia norteamericano- y junto a Ghislaine Maxwell, la expareja y cómplice de Epstein en el tráfico de víctimas. No está claro cuándo ni dónde se tomaron las fotos, pero seguramente habrá preguntas a Bill Clinton al respecto el viernes. Su mujer, en tanto, afirmó que nunca conoció a Epstein.

Una foto de la colección de Jeffrey Epstein, en la que aparecen Bill Clinton y Ghislaine Maxwell. HANDOUT - House Oversight Democrats

Los legisladores del panel también podrían indagar sobre un viaje que Bill Clinton realizó a África en 2002 a bordo del Boeing 727 de Epstein. Aunque la excursión de 10 días a siete países se anunció como una oportunidad para que Clinton hablara sobre el desarrollo económico y la lucha contra el VIH, la comitiva aérea incluía “unas cuatro mujeres jóvenes de entre 20 y 22 años”, según un informe del FBI. Una de las mujeres era masajista, otra modelo y una tercera se describió como bailarina, detalló.

“Viajar en el avión de Epstein no mereció los años de interrogatorios posteriores”, escribió Bill Clinton en sus memorias de 2024. “Ojalá nunca lo hubiera conocido”, añadió el expresidente, de 79 años, quien sostiene que dejó de comunicarse con el financista por lo menos una década antes de su arresto, en 2019. También ha negado cualquier irregularidad o tener conocimiento de las actividades delictivas de Epstein.

Bill Clinton, en una imagen desclasificada de los archivos del caso Epstein.

En los millones de documentos relacionados con Epstein que publicó el Departamento de Justicia, Bill Clinton está mencionado miles de veces. Ninguno incluye correspondencia directa entre ambos ni refuta las afirmaciones de los asesores del expresidente de que rompió el vínculo con el depredador sexual años antes de su acusación federal.

En un principio, la influyente pareja demócrata se negó a testificar ante el Comité de Supervisión, pero cedió cuando los legisladores solicitaron declararlos en desacato al Congreso.

El republicano James Comer, que preside el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes sobre el caso Epstein. CHIP SOMODEVILLA� - GETTY IMAGES NORTH AMERICA�

Tras varios meses de investigaciones, los miembros del comité buscan avances, en medio del creciente descontento entre los norteamericanos por el manejo del caso Epstein y sus impactantes repercusiones mundiales en las últimas semanas.

Comer, congresista por Kentucky, declaró que el testimonio de los Clinton es “crucial para comprender la red de tráfico sexual de Epstein y Maxwell y las formas en que buscaban ganarse el favor y la influencia para protegerse del escrutinio”.

“Creo que todos coincidimos en que el gobierno falló, que el gobierno les falló a las víctimas“, dijo esta mañana.

Hace diez días, Hillary Clinton acusó al gobierno de Trump de un “encubrimiento continuo” por la forma en que gestionó la divulgación de millones de documentos relacionados con Epstein.

“Están actuando con lentitud, ocultando los nombres de los hombres que aparecen en ellos, obstruyendo las solicitudes legítimas de los miembros del Congreso”, afirmó en una entrevista con la cadena BBC.

“Estamos más que felices de decir lo que sabemos, que es muy limitado y totalmente ajeno a su comportamiento o sus crímenes [de Epstein]”, señaló, y agregó que ella y su marido no tienen “nada que ocultar”.

Para los Clinton, la exposición pública por su comparecencia es un hecho que no les es ajeno. En más de tres décadas en la alta escena política de Estados Unidos, la pareja ha estado en el centro de atención por acusaciones y controversias, como el proceso de impeachment que enfrentó en 1998 el entonces presidente y su escándalo sexual con la becaria de la Casa Blanca Monica Lewinsky.

La testificación de este jueves de Hillary Clinton se produce además solo horas después de otro terremoto por el caso Epstein, por la revelación de que decenas de entrevistas a testigos del FBI sobre la investigación del financista fueron retenidas por el Departamento de Justicia el mes pasado, entre ellas algunas relacionadas con la denuncia no verificada de una mujer que acusó a Trump de agredirla sexualmente hace décadas.

La citación del Comité de Supervisión a un expresidente como Clinton “sienta un precedente”, dijo esta mañana el representante Robert García (California), el demócrata de mayor rango del panel.

“La persona que realmente aparece más veces en los archivos que el expresidente, con quien queremos hablar, es el presidente Donald Trump”, afirmó a los periodistas en Chappaqua.