Así es la lujosa mansión donde se escondía “El Mencho”, el narco que planeaba escapar en un BMW y fue asesinado

Las imágenes difundidas por medios mexicanos y mostradas en LN+ revelaron cómo era la lujosa mansión donde se ocultaba Nemesio Oseguera Cervantes, alias “El Mencho”, líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG). El operativo que permitió ubicarlo fue realizado por fuerzas mexicanas con apoyo de inteligencia de Estados Unidos y culminó con un amplio despliegue por tierra y aire.

La vivienda se encuentra ubicada en el Tapalpa Country Club, una zona residencial de alto nivel en el sur del estado de Jalisco. Allí, el capo narco descansaba y se mantenía oculto de manera estratégica, lejos de los grandes centros urbanos.

La casa de "El Mencho"

Un refugio preparado para su estado de salud

Uno de los datos más llamativos es que la casa contaba con una habitación especialmente acondicionada para que pudiera realizarse diálisis, ya que padecía problemas renales. Esto refuerza la idea de que no se trataba de una estadía improvisada, sino de un escondite pensado para permanecer por tiempo prolongado.

Se encontraron medicamentos para tratamientos renales X - @JaliscoRojo_

En el interior también se observaron numerosas imágenes religiosas y cartas con salmos escritos a mano. Según se explicó en el informe, este tipo de prácticas son habituales en líderes criminales que buscan protección espiritual a través de figuras religiosas o asesores místicos. En este caso, se encomendaba a Dios y había dejado una carta con un salmo escrita un día antes del operativo.

El comedor de la vivienda, vestido con dos grandes arañas, detalles en madera y piedra X - @El_Universal_Mx

Vida cotidiana y movimiento sospechoso

Las imágenes también permitieron ver la cocina, con abundante fruta y verdura, parte de la dieta que seguía. Sin embargo, días antes del ataque, empleados domésticos y personas que trabajaban en viviendas del country habían advertido un movimiento inusual de personas vinculadas al narcotráfico.

La cocina con una isla repleta de alimentos y bebidas X - @El_Universal_Mx

La investigación llevaba al menos un año y se aceleró 48 horas antes del operativo final. Un colaborador cercano —que también cumplía funciones de chofer— fue clave en la secuencia que terminó de confirmar su presencia en la vivienda. Según se detalló, fue a buscar a una mujer que mantenía una relación con él. Tras ese encuentro, los agentes corroboraron que el objetivo estaba en el lugar y se activó el cerco.

El dormitorio de "El Mencho" con un altar al fondo a la izquierda X - @El_Universal_Mx

El operativo y el final

La irrupción estuvo a cargo de la Guardia Nacional, el Ejército mexicano, la Fuerza Aérea y una unidad especial. En el enfrentamiento hubo un intenso tiroteo y murieron personas en el lugar.

Otra de las habitaciones de la mansión X - @El_Universal_Mx

Según el informe, “El Mencho” intentó escapar en un BMW blanco, pero fue abatido durante el operativo. En un primer momento fue evacuado en helicóptero con vida, con destino inicial a Guadalajara, aunque por razones de seguridad se modificó la ruta hacia Morelia.

El despliegue y la magnitud de la operación marcaron el final de uno de los criminales más buscados de México y de Estados Unidos, pero también desataron una violenta reacción del cártel en distintos puntos del país.