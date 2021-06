Crimen en Tenerife: aseguran que Tomás Gimeno le era infiel a la madre de Olivia

En las últimas horas, una novedad en el caso del homicidio de Olivia Gimeno conmocionó a España. Es que Joaquín Amills, vocero de Beatriz Zimmermann, madre de la niña, contó que la mujer habría intentado divorciarse cuando se encontraba embarazada de Anna, la primera hija de la pareja, que continúa desaparecida por estas horas. Del mismo modo, la policía sigue sin poder dar con el paradero de Tomás Gimeno, padre de las niñas y principal sospechoso de asesinar a Olivia.

Según la hipótesis principal que consideran las autoridades españolas, Gimeno habría sedado a sus hijas antes de arrojarlas al mar adentro de bolsas. Este escenario responde a distintos sedantes que la policía halló en la casa del sospechoso. Además, el jueves, junto al cuerpo sin vida de Olivia, apareció una segunda bolsa vacía y se cree que podría ser el contenedor en el que se encontraba Anna, su hija de un año que permanece desaparecida.

Tomás Gimeno es el principal acusado de haber asesinado a Olivia, que apareció el jueves sin vida, adentro de una bolsa, en las profundidades del mar de Tenerife Instagram

El cuerpo de Olivia apareció el jueves a mil metros de profundidad frente a las costas de Tenerife. Ella y su hermana menor de un año se encontraban secuestradas por su padre desde el 27 de abril último. Ahora, Amills, vocero de la madre de las niñas, contó que la mujer había intentado divorciarse del presunto homicida un año atrás.

“El padre nunca imaginó que la Guardia Civil haría su trabajo, el buque haría su trabajo, lo dejó todo preparado para dejarle a la madre en un duelo congelado, de miles de preguntas todos los días de cómo serían sus hijas y dónde estarían”, manifestó el vocero de la mujer a la prensa española. “Fue cobarde... No se entiende tanta maldad. Beatriz me dijo esta mañana, cuéntalo, ya no nos callemos nada: decidió separarse embarazada de Anna harta de infidelidades por parte del padre. Digo esto porque no podemos decir que ha tomado esta decisión porque Beatriz hizo su vida. Es incierto”, agregó.

Según informó el diario español El mundo, Gimeno sentía un profundo odio por la madre de sus hijas, ya que, tras el divorcio, la mujer decidió rehacer su vida con una nueva pareja. Así, el noviazgo de la mujer con el empresario belga Eric Domb habría desatado la ira injustificada del padre de Anna y Olivia. Distintos medios españoles señalaron que una de las cosas que más molestaba a Gimeno era la edad de la pareja de Zimmermann, ya que el hombre tenía 60 años. Supuestamente, en distintas conversaciones con personas de su círculo, el hombre habría señalado: “No quiero que ese viejo cuide de mis hijas”. Además, la mamá de Anna y Olivia habría manifestado que, en diferentes ocasiones, Gimeno le hizo reproches por el estilo.

No es la primera vez que el padre de las niñas manifiesta una conducta obsesiva hacia la mujer. Según el diario El Día de Tenerife, se cree que el hombre llegó a contratar a un detective privado para seguir a la mujer en 2020.

