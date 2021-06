El pifie de Jonatan Viale con Eduardo Feinmann: “Mejor me voy”

En “el pase” entre Jonatan Viale y Eduardo Feinmann, que ya es un clásico de LN+, se produjo un momento singular con tintes de comedia cuando el conductor de +Realidad declaró con mucha seguridad que “estudiar derecho no te garantiza nada”, y luego se dio cuenta de que Feinmann era graduado de esa carrera.

“Ah, vos sos abogado”, dijo Viale, avergonzado, al darse cuenta de que su declaración no había sido afortunada.

El pifie de Jony Viale con Eduardo Feinmann: "Ah, vos sos abogado"

El particular momento se vivió entre los dos periodistas cuando estaban hablando de las dichos del miércoles de Alberto Fernández, quien había asegurado: “Los mexicanos que vienen de los indios y los brasileños que vienen de la selva”.

Ambos conductores recordaron luego, con un tape, el momento en que el Presidente había hecho una referencia a Evo Morales como “el primer presidente boliviano que se parece a los bolivianos”.

Al volver al piso, a modo de comentario irónico sobre lo que acababan de escuchar, Feinmann señaló: “Esto demuestra lo importante que es la educación en la Argentina. Abran los colegios”. “Y (también demuestra) que estudiar Derecho no te garantiza nada. Con todo respeto a los abogados”, agregó Viale.

Inmediatamente después de decir su frase, el conductor de +Realidad se dio cuenta de que su compañero había estudiado Derecho. “Ah, vos sos abogado”, dijo, con una sonrisa de pudor y agregó: “Uy, me metí en un baile...”.

“No, no, tenés razón”, le señaló Feinmann y le recordó que Gabriel Iezzi, el especialista en seguridad de El Noticiero de LN+, también era abogado. “No, me voy. Me voy. Justo hay dos abogados”, se lamentó Viale con humor.

En ese momento, ante la creciente incomodidad del conductor de +Realidad, Iezzi tomó su teléfono y fingió que estaba denunciando a Viale. “Sí, Jony Viale, sí”, expresó a su celular. En tanto, Feinmann también tomó su smartphone como si hablara con su abogada y dijo: “Sí, por calumnias e injurias”.

Finalmente, ante la risa de todos los presentes por el momento vivido, el conductor de El Noticiero de LN+ contó un viejo chascarrillo que se decía en la universidad sobre el mundo del Derecho. “Hay un viejo concepto de nosotros que estudiamos en la UBA, que decía que podías poner un elefante en la puerta de la Facultad de Derecho y algún día se iba a recibir”, concluyó.

LA NACION