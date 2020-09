El expresidente uruguayo es protagonista en la campaña electoral de esta semana Fuente: Reuters

MONTEVIDEO.- El enojo de la Coalición Multicolor con José Mujica puede ser justificado y también espontáneo. Pero, a la vez, configura una posible estrategia de campaña. El expresidente de Uruguay se metió con la candidata a la intendencia de Montevideo Laura Raffo y lo hizo hablando de su vestimenta, y utilizando un lenguaje que, hasta ahora, no había sido el manejado en la carrera rumbo a las elecciones municipales del domingo próximo.

"Se acuerdan [de los pobres] en momentos electorales. Y se ponen championes [calzado deportivo] para ir, no van con el taquito. Las pelotas el Montevideo olvidado. ¿Qué olvidado? Para mí es una llaga permanente", dijo Mujica en el acto de cierre de campaña del Movimiento de Participación Popular (MPP), que apoya la candidatura del neurocirujano Álvaro Villar. "Montevideo olvidado" es el eslogan de campaña de Raffo.

La candidata por la coalición fue la primera en contestarle. Y no fue una declaración cualquiera. No fue en un acto: convocó a una conferencia. Raffo dio a entender que se trataba de un ataque machista ("No le permito estigmatizarme por ser mujer, usar tacos y championes. Me visto como quiero"). También apuntó contra el lenguaje del exmandatario ("No le permito decir Montevideo olvidado, las pelotas"). Y además dio a entender que la elección del domingo es entre quienes tienen modos como los de Mujica y los otros ("Estos modelos tan distintos a la gente le llegan (.) La gente está cansada de la división, del odio. Quiere otra cosa").

Luego de Raffo, y en bloque, desde el gobierno salieron a pegarle a Mujica. La vicepresidenta Beatriz Argimón dijo ayer que había "dinosaurios" que no captaban "las señales de los nuevos tiempos".

El directorio del Partido Nacional advirtió que la respuesta de Raffo "ilustra su respeto y actitud ante la contienda política que deberán dirimir los ciudadanos -que son los que en definitiva tienen la última palabra- el próximo domingo".

El ministro de Trabajo y líder del Partido Independiente, Pablo Mieres, dijo que "Mujica está acostumbrado a agraviar, a perder los modales, a hacerse el loco", sostuvo el dirigente en declaraciones a radio Universal.

Desde el Frente Amplio, Villar escribió en un posteo en Twitter, el cual acompañó con una foto de su rival con Guido Manini Ríos, que se "señala un tema de tono" en vez "hablar de ideas". Y lanzó a Raffo: "Su coalición cuestiona los derechos de las mujeres, persigue a la justicia, niega la diversidad".

Carolina Cosse fue consultado sobre las declaraciones de Mujica ayer en Canal 12 y sostuvo: "No le he dado corte a eso. No me detengo ni un minuto en peleas de otros". Daniel Martínez se pronunció tras un acto el día lunes: "No soy comentarista de nadie", dijo.

El director de Factum, Eduardo Bottinelli, dijo a El País que "las salidas de tono de Mujica" ya son algo bastante común, y que por eso se ha convertido en una "figura polarizante en la opinión pública".

En este sentido, advirtió que la polémica con Raffo, aunque se "se ha incorporado fuertemente en la campaña, no es un elemento que cambie de manera drástica la opinión pública".

"Más bien parece reafirmar posiciones: quienes ya tenían una imagen negativa de Mujica y no votarían al FA, reafirman su idea; por el contrario, quienes tienen una imagen positiva de Mujica defienden su accionar", sostuvo Bottinelli.

El País/GDA

