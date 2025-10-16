Cuáles son las facciones rivales que desafían el poder de Hamas tras el alto el fuego

FRANJA DE GAZA.- A medida que se prolongaba la guerra de Gaza, un Hamas debilitado se enfrentaba a crecientes desafíos internos para controlar el territorio por parte de antiguos rivales, muchos de ellos afiliados a poderosos clanes locales.

Desde que entró en vigor el alto el fuego del viernes pasado, Hamas ha buscado reafirmarse, matando a decenas de opositores en una ofensiva tras aparentemente obtener la autorización de Estados Unidos para vigilar temporalmente el destrozado enclave.

A continuación, se enumeran algunos de los clanes y figuras clave cuyos miembros se han enfrentado a las fuerzas de Hamas en los últimos dos años.

Hamas may have stopped fighting Israel, but it has launched a new, violent campaign to reassert control over local families and militias that had challenged its power during the last two years of war. https://t.co/pvwarPZuFx — The Washington Post (@washingtonpost) October 15, 2025

Abu Shabab

Yasser Abu Shabab, con base en la zona de Rafah, es el líder más destacado del clan anti-Hamas. Opera en una parte del sur de Gaza aún ocupada por las fuerzas israelíes.

Según una fuente cercana a Abu Shabab, su grupo ha reclutado a cientos de combatientes ofreciéndoles salarios atractivos. Hamas lo acusa de colaborar con Israel, una acusación que él niega. Su clan es un grupo beduino con sede en la zona oriental de Rafah. No está claro si todo el clan apoya las acciones de Abu Shabab. Se estima que su fuerza personal es de unos 400 hombres.

Doghmosh

Combatientes de Hamas Mohammad Zaatari - AP

El clan Doghmosh es uno de los más grandes y poderosos de la Franja de Gaza e históricamente ha estado bien armado. Los líderes del clan consideran las armas una necesidad cultural para defender su territorio. Sus miembros tienen afiliaciones con varios grupos militantes palestinos, incluyendo Fatah y Hamas.

Mumtaz Doghmosh, un líder clave del clan, anteriormente dirigió el brazo armado de los Comités de Resistencia Popular en la Ciudad de Gaza. Posteriormente formó el “Ejército del Islam”, que declaró su lealtad al Estado Islámico. El Ejército del Islam fue una de las facciones, junto con Hamas, involucradas en el ataque transfronterizo de 2006 que condujo a la captura del soldado israelí Gilad Shalit. Posteriormente fue liberado en un intercambio de prisioneros. El paradero de Mumtaz Doghmosh se desconoce desde antes del estallido de la guerra el 7 de octubre de 2023. Hamas se ha enfrentado con el clan en el pasado por su negativa a desarmarse y por el secuestro de un reportero británico por parte del Ejército del Islam.

Combatientes de Hamas se enfrentaron con miembros de Doghmosh el domingo y el lunes. Muchos de los miembros del clan murieron junto con algunos combatientes de Hamas, según fuentes de seguridad. No hay pruebas de que Mumtaz Doghmosh participara en los enfrentamientos recientes, ya que no se lo ha visto en público ni se ha sabido nada de él desde hace varios años.

Al-majayda

Combatientes de Hamas en Khan Younis Abdel Kareem Hana� - AP�

Este clan, grande y poderoso, tiene su sede en Khan Younis, en el sur de la Franja de Gaza. Sus miembros se han enfrentado con combatientes de Hamas en los últimos meses. A principios de este mes, Hamas allanó la zona del clan para arrestar a hombres que, según afirmaba, eran buscados por asesinar a miembros de Hamas. Se produjo un tiroteo que resultó en varias muertes en ambos bandos, según informaron Hamas y miembros del clan.

Fuentes cercanas al clan niegan las acusaciones de Hamas de que sus miembros tengan vínculos con Abu Shabab. Acusan a Hamas de utilizar la redada como pretexto para asesinatos selectivos, citando un documento que afirman haber recuperado de los cuerpos de los combatientes de Hamas muertos durante la misma.

Sin embargo, el lunes, el jefe del clan emitió un comunicado en redes sociales en el que afirmaba apoyar la campaña de seguridad lanzada por Hamas para mantener la ley y el orden en Gaza, instando a los miembros del clan a cooperar. El clan tiene miembros con diferentes afiliaciones, incluyendo Fatah y Hamas.

Rami Hellis

El clan Hellis es un clan grande en la Ciudad de Gaza, con su centro en el suburbio de Shejaia. Hace unos meses, un miembro de alto rango del clan, Rami Hellis, y Ahmed Jundeya, miembro de otro gran clan de Shejaia, formaron un grupo que opera desafiando a Hamas en partes de Shejaia que todavía están bajo control del Ejército israelí.

Agencia Reuters