¿Cuántos países tienen su embajada en Jerusalén?
La mayoría de los países tienen sus sedes diplomáticas en Tel Aviv
El presidente Javier Milei viajará en 2026 a Israel para encabezar la mudanza de la embajada argentina a Jerusalén, según anticipó el canciller hebreo Gideon Saar tras reunirse con el mandatario en la Casa Rosada.
Ya lo había anticipado el libertario ante el Parlamento israelí, adonde fue invitado con ocasión de su segundo viaje a Israel en junio, Milei dijo sentirse “orgulloso” de precisar que “haremos efectiva la mudanza de la embajada argentina” a Jerusalén Oeste en 2026, desde su actual sede, cerca de Tel Aviv.
Qué países tienen embajada en Jerusalén
Solo Estados Unidos, Paraguay, Guatemala, Honduras, Kosovo y Papúa Nueva Guinea tienen embajada en Jerusalén, algo que rompe con el consenso internacional.
Por su parte, Fiyi abrió la embajada en Jerusalén en septiembre. Entonces, son siete los Estados con sede diplomática en esa ciudad en lugar de Tel Aviv.
Milei, en una clara señal de alianza con Estados Unidos e Israel, desde antes de asumir que expresó su voluntad para mudar la sede diplomática a pesar de posibles cuestionamientos internacionales.
Estatus de Jerusalén
El estatus de Jerusalén es una de las cuestiones más delicadas del conflicto entre israelíes y palestinos. Israel, que conquistó Jerusalén Este durante la guerra árabe-israelí de 1967, lo anexionó, acto que nunca fue reconocido por la comunidad internacional.
La mayoría de las embajadas extranjeras se encuentran en Tel Aviv para no interferir en el resultado de las negociaciones entre israelíes y palestinos sobre el estatus definitivo de la ciudad.
La disputa sobre el estatus de Jerusalén y la presencia de embajadas extranjeras se reavivó en diciembre de 2017 cuando el presidente norteamericano Donald Trump rompió con décadas de consenso internacional al reconocer a Jerusalén como capital de Israel, lo cual causó gran enfado entre los palestinos e indignación en la comunidad internacional.
Israel reclama que Jerusalén sea su capital eterna e indivisible y la Autoridad Palestina hace lo propio con Jerusalén Este, la parte en donde está ubicada la Ciudad Vieja, y dentro de esta, el sitio más sagrado del judaísmo, el Muro de las Lamentaciones, y la mezquita de Al Aqsa.
Israel ocupa Jerusalén Este desde 1967 y se la ha anexionado, en una medida no reconocida por la comunidad internacional.
Conflicto
La opinión mayoritaria de la comunidad internacional es hoy que el status final de la ciudad debe resolverse primero mediante negociaciones entre israelíes y palestinos.
En este contexto, los líderes palestinos insisten en que el eventual traslado de una embajada a Jerusalén constituye entonces una violación del derecho internacional y un enorme revés para las esperanzas de paz.
En 2018, el traslado de la embajada estadounidense a Jerusalén desató semanas de violencia con decenas de muertos y heridos.
