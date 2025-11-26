Juicio de Cecilia Strzyzowski, en vivo: se conocen las penas para el clan Sena
César Sena, Marcela Acuña, y Emerenciano Sena recibieron la pena máxima por el femicidio de la joven; los 12 jurados definieron la culpabilidad, mientras que la jueza impondrá las penas en función del Código
Quiénes son los abogados del clan Sena
La abogada de César Sena es Gabriela Tomjlenovic; de Emerenciano Sena son Ricardo Osuna y Nicolás Boniardi Cabra; y de Marcela Acuña es Celeste Ojeda.
La cronología del crimen
En un especial de LN+, se reconstruyeron las diez horas que se demandó ejecutar el plan macabro.
Iniciaron las audiencias de cesura
Los 12 jurados definieron la culpabildad de los imputados, será la jueza técnica Dolly Fernández quien impondrá la pena en función de los mínimos y máximos previstos en el Código Penal. Cuenta con 10 días hábiles luego del veredicto para la audiencia de cesura en la que las informará.
La condena del casero del campo
Gustavo Melgarejo, el casero del campo que habría colaborado avivando el fuego para la incineración de los restos, fue condenado por encubrimiento simple, la pena podrá ser de seis meses a tres años.
El hombre de 31 años movía la cabeza sin poder levantarla cuando escuchó la sentencia. Su abogada salió corriendo a presentar el pedido para el cese de prisión preventiva y quedó en libertad.
En qué participaron los colaboradores
Siguiendo órdenes de Acuña, González fue a la residencia familiar para limpiar y gestionar la donación y traslado de una cama y un colchón manchados con sangre que después se comprobó que era de Cecilia. Ella dijo no saber qué tenían.
Obregón fue a quien llamaron para que chequeara si había un cuerpo en la casa. Confesó durante la investigación que ayudó a descartarlo y relató cómo él y César, a quien definió como un hijo, lo trasladaron hasta la chanchería, en donde lo habrían quemado. Su defensa apeló a la misma estrategia que los Sena y dijo que eran como familia para pedir su inocencia.
Las condenas a los colaboradores del clan Sena
José Gustavo Obregón y Fabiana Cecilia González, los colaboradores más cercanos del matrimonio Sena, fueron condenados por encubrimiento agravado, la pena va de uno a seis años. Obregón bajó la cabeza al escucharlo y Fabiana asintió.
La única inocente
De los cuatro acusados de encubrimiento, Griselda Reinoso fue declarada inocente. Quedó en libertad, luego de retirar sus pertenencias en la unidad donde estuvo detenida por más de dos años.
La versión de la fiscalía
Nunca se supo por qué, ni cómo. Su cuerpo nunca apareció, la fiscalía apunta a que probablemente la estrangularon. Y luego quemaron sus restos en la chanchería de los Sena. Los restos óseos hallados pertenecían a un solo individuo adulto, pero por el estado de calcinación y carbonización, no se pudo recuperar material genético.
Qué determinó la Justicia
A Cecilia la mataron en la casa de la calle Santa María de Oro 1460 de esta ciudad el 2 junio de 2023, donde vivían Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los poderosos piqueteros que construyeron su imperio aliados al gobernador Jorge Capitanich y cuyas caras hasta ese día estaban en las boletas de una de las listas colectoras que acompañarían al gobernador.
Fue después de las 9.15, cuando las cámaras registraron su última imagen entrando a la vivienda con su pareja, César Sena, el hijo de 19 años de ambos. Cecilia nunca salió de ahí, al menos viva.
La reacción de la gente al escuchar el veredicto
La sentencia se escuchó por un parlante en la plaza. A cada condena respondieron con aplausos y pedidos de Justicia por Cecilia.
“Hay justicia en Chaco”, gritaron cuando se terminó de leer la sentencia. Se prendieron bengalas rosas, el color favorito de Cecilia. Había policías mujeres que lloraban.
De qué se acusó al clan Sena
Los tres llegaron acusados por el delito de homicidio doblemente agravado por el vínculo en contexto de violencia de género; César, en carácter de autor, y sus padres, como partícipes primarios. Y el jurado los condenó de manera unánime.
Frente a la jueza, con los brazos cruzados, los tres permanecieron prácticamente inmóviles al escuchar el veredicto.
