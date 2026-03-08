“Sus últimos momentos de vida”: la advertencia de Trump sobre el régimen de Cuba que los migrantes en Florida siguen de cerca

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, recibió en Florida a una docena de líderes de América Latina para celebrar la primera cumbre del Escudo de las Américas. Durante su discurso, advirtió que el régimen cubano estaba en sus “últimos días” y afirmó que La Habana ya busca dialogar con el gobierno norteamericano.

Qué dijo Donald Trump sobre el régimen cubano

El presidente estadounidense habló sobre el régimen durante su primer discurso en la cumbre del Escudo de las Américas.

Allí, afirmó que Cuba se encontraba “al final de la línea”, ya que atravesaba una situación crítica al no contar con petróleo ni ingresos económicos.

“Cuba es un desastre y está en sus últimos momentos de vida. No tienen dinero, no tienen combustible y tienen un mal régimen, que ha sido malo por mucho tiempo”, dijo.

Trump también señaló que la pérdida de apoyo por parte de Venezuela ha sido determinante para su situación actual.

En ese sentido, indicó que la isla recibía dinero y petróleo de ese país durante el régimen chavista.

No obstante, tras la captura de Nicolás Maduro y la cooperación de Delcy Rodríguez con Estados Unidos, Cuba se ha quedado sin recursos.

Un ejemplo de esto es la situación en los aeropuertos en la isla: los aviones que aterrizan no pueden conseguir combustible para volar de regreso.

Tras la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero, Cuba se ha quedado sin recursos para mantenerse, señaló Donald Trump JUAN BARRETO - AFP

“Sin el dinero y el petróleo de Venezuela, la isla no tiene nada para la gente. Ni siquiera se puede aterrizar en Cuba”, señaló el republicano sobre la situación de La Habana en la actualidad.

Con este panorama, Trump afirmó que el régimen cubano quiere negociar con Estados Unidos y que ya mantienen conversaciones con el secretario de Estado, Marco Rubio, y otros funcionarios.

“Un acuerdo se haría muy fácilmente con Cuba”, aseguró.

La historia de los cubanos exiliados en Florida y en el resto de EE.UU.

La diáspora cubana en Estados Unidos (que supera los dos millones de personas, según las últimas estimaciones del censo de EE.UU. de la Encuesta sobre la Comunidad Estadounidense) ha transformado la cultura en todo el país, sobre todo en Florida.

Los primeros cubanos que emigraron a Estados Unidos eran de la clase media y alta en Cuba Ramon Espinosa - AP

La primera ola migratoria ocurrió entre 1959 y 1962, durante el inicio del régimen castrista.

En ese entonces, unos 248 mil cubanos de las clases alta y media emigraron al país norteamericano, según consignaron PBS y We Are CEDA. Muchos esperaban que su exilio fuera temporal.

No obstante, desde 1965 hasta 1973, unos 260 mil cubanos de la clase media y trabajadora llegaron a Miami en vuelos financiados por el gobierno de EE. UU. luego de que se eliminara la propiedad privada en la isla.

Para 1980, 125 mil personas llegaron por mar. A diferencia de las olas anteriores, el 71% eran trabajadores de clase obrera.

En 1994, tras el colapso de la Unión Soviética, más de 30.000 cubanos huyeron en balsas improvisadas debido a la severa crisis económica.

Estas olas migratorias derivaron en un trato único en Estados Unidos, con el acceso a programas de refugiados, becas y capacitación laboral, más la posibilidad de acceder a la residencia permanente a través de la Ley de Ajuste Cubano, efectuada en 1966.

Lugares como la “Calle Ocho” en la Pequeña Habana se consideran el corazón de la comunidad cubana en Florida sofía López Mañán

De igual modo, lugares como la “Calle Ocho” en La Pequeña Habana se consideran el corazón de la comunidad cubana en Florida y Estados Unidos.

De acuerdo con PBS, muchos cubanos aplicaron sus habilidades empresariales para empezar de nuevo como dueños de gasolineras o pequeños negocios.