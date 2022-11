De Cristina Kirchner a Paul Pelosi: los motivos detrás del aumento de ataques contra políticos en todo el mundo

escuchar

WASHINGTON.- El intento de asesinato esta semana del exlíder paquistaní Imran Khan se produjo pocos días después de que un intruso irrumpiera en la casa de San Francisco de la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, en lo que los fiscales dicen que fue un intento fallido de dañarla o secuestrarla. Semanas antes, un hombre se acercó a la expresidenta argentina Cristina Kirchner en Buenos Aires e intentó dispararle en la cara a quemarropa.

Ese ataque siguió al asesinato en julio del ex primer ministro japonés Shinzo Abe por un hombre que empuñaba un arma casera en la ciudad de Nara. Y Abe fue asesinado casi exactamente un año después de que hombres armados mataran al presidente haitiano Jovenel Moïse en una redada en su casa en Port-au-Prince.

Asesinan a balazos y por la espalda a Shinzo Abe

Juntos, estos actos de violencia de alto perfil apuntan potencialmente a una era nueva y volátil en la política global, dicen los expertos. Después de años en los que los atentados terroristas dominaron los titulares, esta nueva ola de ataques recuerda a las décadas de 1960 y 1970, cuando importantes figuras estadounidenses como el presidente John F. Kennedy y el líder de los derechos civiles Martin Luther King Jr. fueron asesinados en momentos cruciales.

“Nunca terminará la idea de personas que quieren asesinar a personas públicas”, dijo Colin P. Clarke, director de investigación y política de Soufan Group, una consultora de inteligencia y seguridad. Pero Clarke también dijo que había varios factores que podrían conducir a un aumento de los asesinatos, incluido el “declive, al menos en algunas partes del mundo, de las organizaciones jihadistas” que favorecían diferentes tácticas.

En su lugar, “tienes el auge de extremistas de extrema derecha que están mucho más descentralizados”, dijo. “Y luego tienes lo que la gente llama ‘terrorismo salad bar’, que es cuando seleccionan y eligen diferentes aspectos de lo que los motiva a participar en este tipo de actos”.

Los datos de la base de datos de terrorismo global (GTD) de la Universidad de Maryland, que incluye cifras hasta 2020, muestran un fuerte aumento en los intentos de asesinato contra figuras gubernamentales de todo el mundo a partir de 2014. La cantidad de asesinatos se ha mantenido constantemente alta desde entonces, incluso cuando el número de ataques terroristas ha disminuido.

La presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi, y su esposo Paul Pelosi, quien fue atacado en su casa durante la madrugada del 28 de octubre

Es una tendencia que puede haberse pasado por alto en los últimos años. Erin Miller, gerente de programas de GTD, señaló que la mayoría de los ataques se dirigieron a funcionarios de nivel bajo a medio, y no a líderes políticos prominentes como Khan o Pelosi. Las estadísticas más recientes, dijo, estaban dominadas por ataques liderados por insurgentes en Afganistán antes de que los talibanes tomaran el poder en 2021.

Los datos de GTD sugieren que a fines de la década de 1980 fue otro período en el que se dispararon los asesinatos. Miller dijo que los ataques terroristas, como los atentados suicidas que a menudo matan indiscriminadamente, se usaban mucho menos en ese entonces.

“Apuntar al liderazgo político fue una táctica utilizada para llamar la atención sobre una causa con menos riesgo de alienar a la población civil”, dijo Miller. “En años más recientes, los agresores adoptan tanto asesinatos selectivos como estrategias de bajas masivas”.

Los motivos

Parte del cambio puede ser estructural. A medida que grupos como Estado Islámico perdían su territorio, dijo Clarke, hubo un aumento en la violencia cometida por personas que trabajaban solas, algunas de las cuales se habían radicalizado en línea para odiar o atacar a personas específicas.

Hasta cierto punto, también puede haber una lógica táctica en el cambio. Los intentos de asesinato de personas a menudo pueden provocar cambios políticos significativos. Algunos ataques han cambiado el curso de la historia, aunque no siempre exactamente de la manera que pretendían sus perpetradores: el asesinato del archiduque Francisco Fernando en Austria-Hungría en 1914, por ejemplo, se considera la chispa de la Primera Guerra Mundial.

Las opiniones sobre los asesinatos también pueden cambiar con el tiempo. En India, el asesino que mató al amado líder independentista Mahatma Gandhi ha sido tildado retroactivamente de “patriota” por algunos partidarios del gobernante Partido Bharatiya Janata del país.

Algunos historiadores consideran que el asesinato del primer ministro israelí Yitzhak Rabin por un extremista de extrema derecha en 1995 fue un momento desastroso para el proceso de paz en Medio Oriente. Pero casi tres décadas después, la extrema derecha ha emergido como “hacedor de reyes” en las elecciones más recientes del país.

Japón tomó medidas tras el asesinato de Shinzo Abe Agencia AFP,Franck Robichon

Incluso en Japón, el impactante asesinato de Abe en julio provocó un giro sorprendente: el país tomó en serio los motivos del presunto asesino.

El presunto asesino, Tetsuya Yamagami, le dijo a la policía que quería llevar a cabo el asesinato porque su madre había hecho grandes donaciones a la Iglesia de la Unificación, un grupo religioso con el que aparentemente Abe tenía estrechos vínculos. Después del asesinato, el antiguo partido de Abe se comprometió a poner fin a su relación con la iglesia, aunque luego se retractó.

Japón, aunque generalmente no es violento, tiene una historia significativa de asesinatos políticos. Pero algunos países que durante mucho tiempo habían evitado ataques contra altos funcionarios han visto asesinatos en los últimos años: dos legisladores británicos fueron asesinados en ataques separados por motivos políticos desde 2016.

La diputada bolsonarista Carla Zambelli, armada y persiguiendo a alguien en la calle el día antes de la elección de Brasil Captura

En Brasil, que durante mucho tiempo ha habido violencia política en torno a los períodos electorales, la cantidad de incidentes violentos que involucraron a representantes y simpatizantes de partidos políticos en el período previo a las elecciones de 2022 “eclipsaron” a las de las elecciones cuatro años antes, según datos de la Proyecto de Datos de Eventos y Ubicación de Conflictos Armados.

Avances tecnológicos y polarización

Al menos parte del aparente aumento de asesinatos puede deberse a cambios tecnológicos. A Abe le dispararon con un arma “hecha a mano” creada con materiales fácilmente disponibles. Los diseños de armas similares, que se pueden comprar sin antecedentes y, a veces, producidos de una manera que evita los detectores de metales, se pueden encontrar fácilmente en línea.

Se han reportado intentos de asesinato a través de drones en los últimos años, como el ataque de 2018 contra el presidente venezolano Nicolás Maduro durante un evento en Caracas. Maduro sobrevivió al supuesto intento, un eco de baja tecnología de los ataques con aviones no tripulados estadounidenses como el que mató al líder militar iraní Qasem Soleimani en 2020.

“La tecnología más rudimentaria reduce las barreras de entrada para los atacantes, lo que permite que incluso extremistas no entrenados o no preparados intenten complots serios”, escribieron recientemente Bruce Hoffman y Jacob Ware, dos expertos en contraterrorismo del Council on Foreign Relations, para el sitio War on the Rocks.

Jamal Khashoggi fue asesinado dentro del consulado saudita en Estambul en octubre de 2018

Los expertos también han notado un aumento en los asesinatos cometidos con el respaldo del estado, incluido el asesinato del periodista saudita Jamal Khashoggi, el asesinato de Kim Jong-nam por parte de agentes norcoreanos y numerosas muertes relacionadas con el estado ruso.

Pero la polarización política cada vez mayor en todo el mundo, con la ayuda de las cámaras de eco en línea que pueden radicalizar a los perpetradores potenciales y demonizar a las víctimas potenciales, solo ha aumentado el riesgo de asesinato, como en el ataque a la casa de Pelosi que dejó herido a su esposo, Paul.

Clarke señaló que figuras tanto de la izquierda como de la derecha en Estados Unidos han sido objeto de ataques por motivos políticos. De alguna manera, la avalancha de intentos de asesinato se sintió peor que lo que vino antes.

“Hemos estado aquí antes. Lo hemos sobrevivido”, dijo Clarke sobre la violencia política en Estados Unidos. “Pero hay personas con las que hablo que dicen que esto se siente fundamentalmente diferente. Parece que nada está más allá de los límites, al menos en términos de retórica”.

Por Adam Taylor

The Washington Post

