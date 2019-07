¿De dónde saca sus autos de lujo el líder norcoreano Kim Jong-un?

Kim desciende de una de las Maybach blindadas antes de su cumbre con con Putin Fuente: AP

Edward Wong SEGUIR Comentar Me gusta Me gusta Compartir E-mail Twitter Facebook WhatsApp Guardar 16 de julio de 2019 • 17:10

WASHINGTON.- Vaya donde vaya, Kim Jong-un no se separa de sus limusinas negras blindadas, elegantes carrozas occidentales para el joven dictador de Corea del Norte.

Trasportadas en un avión de carga desde Pyongyang, la capital norcoreana, esos sedanes trasladaron a Kim por las calles de Singapur, Vietnam, y Vladivostok, en Rusia, durante sus cumbres con el presidente Donald Trump y el presidente Vladimir Putin . A veces, los vehículos son escoltados al trote por un escuadrón de guardaespaldas.

Los autos son de la línea de alta gama de Mercedes-Benz: el Maybach S600 Pullman Guard y el Maybach S62, dos modelos muy populares entre los lideres mundiales y que pueden costar hasta 1,6 millones de dólares cada uno. Y Kim los usa en abierto desafío de las sanciones de las Naciones Unidas (ONU), impuestas para impedir el ingreso de bienes y objetos de lujo a Corea del Norte.

Pero los artículos de lujo de Occidente logran abrirse camino hasta la elite norcoreana a través de un complejo sistema de conexiones portuarias, envíos secretos de ultramar y empresas fantasmas, según una investigación difundida hoy por el Centro de Estudios Avanzados en Defensa, un grupo sin fines de lucro de la ciudad de Washington que analiza redes de contrabando, y del diario The New York Times.

Las dos limusinas Mercedes Benz Maybach que esperaron a Kim a su llegada a la estación de trenes de Vladivostok, Rusia, antes de mantener una reunión con Vladimir Putin Fuente: AFP

Esas evasiones dejan al descubierto los potenciales límites de las sanciones como herramienta del gobierno de Trump para forzar a Pyongyang a poner fin a su programa de armas nucleares. Los funcionarios norteamericanos reconocen que la única presión real que pueden ejercer sobre Corea del Norte son las sanciones. Durante la fallida cumbre de Hanoi en febrero, la principal demanda de Kim hacia Trump fue el levantamiento de las sanciones más gravosas, que desde fines de 2016 se fueron endureciendo.

En 2006, a pedido del entonces gobierno de George W. Bush, la ONU impuso sanciones destinadas a impedir el ingreso de bienes de lujo a Corea del Norte.

Pero según el informe ya mencionado, entre 2015 y 2017, al menos 90 países proveyeron de bienes de lujos a los norcoreanos. Para colmo, las redes y cadenas de suministros atraviesan el territorio de algunos de los miembros del Consejo de Seguridad de la ONU y de aliados de Estados Unidos, países como China, Rusia, Japón y Corea del Sur.

Durante sus recientes visitas a Pyongyang, tanto el presidente chino Xi Jinping como el surcoreano Moon Jae-in se pasearon en los Mercedes-Benz de Kim Jong-un.

Según los expertos, es importante que los funcionarios encargados de hacer cumplir las sanciones sigan el rastro del contrabando de bienes de lujo -especialmente de artículos raros, como los autos blindados-, porque a través de esos mismos canales Corea del Nortea obtiene tecnología de doble uso para su programa de armas nucleares. Los analistas dicen que Corea del Norte sigue enriqueciendo uranio para aumentar su arsenal, calculado en entre 30 y 60 ojivas nucleares.

"Cuando tiene que evadir las sanciones, Corea del Norte recurre a un pequeño pero sofisticado grupo de individuos de confianza que mueven cualquier producto que necesite en Estado, ya sean artículos de lujo, componentes para misiles, o intercambios de recursos", dice Neil Watts, experto marítimo exintegrante del panel de la ONU para la aplicación de las sanciones a Corea del Norte.

El panel de la ONU señaló en su informe de este año la presencia en Pyongyang de limusinas de las marcas Mercedes-Benz y Rolls-Royce. En octubre, Kim fue a recibir al secretario de Estado Norteamericano, Mike Pompeo, a bordo de una limusina Rolls-Royce Phantom.

Una de las limusinas de la comitiva de Kim en Vladivostok Fuente: AP

El derrotero de un par de Mercedes Maybach S600 desde Europa hasta Asia Oriental ilustra el funcionamiento de las redes que trasladan bienes de lujo. El Centro de Estudios Avanzados en Defensa y The New York Times siguieron su rastro a través de cinco países, utilizando datos y documentos de código abierto, como registros de embarco e imágenes satelitales.

Las entrevistas a funcionarios y empresarios confirmaron algunos de los detalles del funcionamiento de esa red. En febrero, autoridades de Corea del Sur incautaron el barco de bandera rusa que había transportado los vehículos.

La vuelta al mundo arrancó en el puerto de Rotterdam, Holanda. En junio de 2018, dos contenedores sellados que transportaban sendos Mercedes de 500.000 dólares la unidad, fueron llevados en camión hasta una terminal de cargas, según los registros de seguimiento de envíos. Los contenedores estaban bajo la guarda de la China Cosco Shipping Corp. No quedaba claro quién era el comprador originario de los autos. La Daimler, empresa madre de Mercedes-Benz, dice que la Mercedes hace verificaciones de antecedentes de los potenciales compradores de vehículos, para asegurarse de no venderle a quienes violan sanciones.

Los autos viajaron 41 días en barco hasta Dalian, noreste de China. Tras la llegada del barco, el 31 de julio, los contenedores fueron descargados, y permanecieron en el puerto hasta el 26 de agosto, cuando fueron nuevamente embarcados, rumbo a Osaka, Japón. Desde ahí, otra embarcación los llevó en un viaje de 3 días a Busan, Corea del Sur, adonde llegaron el 30 de septiembre.

Y ahí arranca el segmento más misterioso del traslado. Apenas un día después de su arribo a Corea del Sur, los contenedores fueron transferidos a la nave DN5505, un carguero de bandera togolesa, nación de África Occidental, y cuyo destino era el puerto de Nakhodka, en el extremo oriental de Rusia. En ese punto, los vehículos fueron consignados a la Do Young Shipping, empresa registrada en las Islas Marshall, propietaria del DN5505 y de otro barco, el petrolero Katrin, de bandera panameña.

El registro público de la Do Young Shipping no deja claro quién es su dueño, pero según otros documentos y entrevistas, la compañía naviera estaría vinculada al empresario ruso Danil Kazachuk. Ejecutivos de la Han Trade y la AIP Korea, las agencias de comercio exterior surcoreanas que han trabajado con los dos barcos de la Do Young, aseguran que el propietario es Kazachuk. Los documentos obtenidos por el Centro de Estudios Avanzados en Defensa muestran que el Katrin estuvo a nombre de Kazachuk durante un mes, en 2018.

La nave que transportaba los barcos, el DN5505, originalmente se llamaba Xiang Jin, pero que fue rebautizada y su propiedad transferida de una empresa registrada en Hong Kong a la Do Young Shipping el 27 de julio, apenas dos días de la llegada de los dos vehículos a Dalian.

Tras zarpar de Busan el 1 de octubre con los sedanes a bordo, el DN5505 desapareció de los radares: su sistema de identificación automática dejó de transmitir su señal, una práctica muy habitual entre los barcos que están violando sanciones.

La señal siguió apagada durante 18 días. Cuando volvió a encenderse, el barco estaba en aguas de Corea del Sur. Iba de regreso a Busan, pero cargada con 2588 toneladas cúbicas de carbón, que luego descargó en otro puerto surcoreano, Pohang. Los registros aduaneros de Corea del Sur dicen que el barco había cargado el carbón en Nakhodka.

El puerto de Nakhodka está cerca de Vladivostok, donde vive Kazachuk. Los registros de tráfico marítimo y los ejecutivos de las agentes de aduanas dicen que al zarpar de Busan, el barco con los vehículos informó que su destino era Nakhodka.

El informe del Centro de Estudios Avanzados en Defensa no da certezas sobre lo ocurrido con los vehículos en ese lapso, pero los investigadores dicen que tal vez hayan llegado a Corea del Norte en un avión desde Rusia. Según un video online y los registros de vuelo, el 7 de octubre aterrizaron en Vladivostok tres aviones de carga de Air Koryo, la aerolínea estatal norcoreana. (El mismo día en que Kim fue a buscar al secretario de Estado, Mike Pompeo, a bordo de un Rolls-Royce.)

Es inusual que aviones de carga norcoreanos vuelen a Vladivostok. Y esos aviones eran exactamente los mismos que suelen trasladar los vehículos de Kim en sus viajes al exterior, por el número que figura en sus colas.

"Por la capacidad de carga de esas aeronaves y por el hecho de que son las que transportan las limusinas blindadas de Kim, es posible que hayan trasladado los Mercedes", dice el informe.

Cuatro meses después, el 31 de enero de 2019, el mismo modelo de Mercedes circuló por las calles de Pyongyang rumbo al cuartel general del Partido del trabajo de Corea, según imágenes de video analizadas por NK Pro. Los sedanes también aparecieron otro día junto a Kim en una sesión de fotos con una delegación artística.

Entrevistado telefónicamente, Kazachuk reconoció ser responsable del DN5505, pero se negó a dar detalles del embarco de los autos o de su traslado a Corea del Norte.

"Es un secreto empresario de mi compañía", dijo Kazachuk. "¿Por qué tendría que contar dónde compré los autos o a quién se los vendí?"

No existen evidencias que vinculen a Kazachuk con el movimiento de tecnología militar o bienes de lujo a Corea del Norte, pero los expertos en sanciones internacionales dicen que el extremo oriental de Rusia es un punto de cruce en común para las mercancías que entran y salen de Corea del Norte.

En febrero, las autoridades de Corea del Sur incautaron el DN5505 y el Katrin, debido a las sospechas de violación de sanciones. El DN5505 es investigado por transportar carbón norcoreano. El Katrin, por llevar derivados del petróleo a Corea del Norte.

Kazachuk dijo que el propietario de una nave no es responsable de lo que transporta. También aseguró que las autoridades surcoreanas participaban de los "chanchullos con el Estado" y que tal vez hubiesen plantado evidencias en los barcos.

"La policía de Corea del Sur escupen desde la terraza sobre los derechos humanos más elementales", dijo Kazachuk.

The New York Times

(Traducción de Jaime Arrambide)