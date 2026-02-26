La hija de Kim Jong-un aparece con el mismo abrigo que su padre y crecen las versiones sobre su sucesión
La imagen difundida por la prensa estatal volvió a colocar a su hija en el centro del debate sobre el futuro del poder en Corea del Norte
PYONGYANG, Corea del Norte.– El líder norcoreano Kim Jong-un y su hija Kim Ju-ae vistieron un abrigo de cuero idéntico durante un desfile militar, según revelaron imágenes de la prensa estatal este jueves.
Esta “casualidad” alimentó las especulaciones sobre la preparación de la adolescente para heredar el poder en el hermético país.
La joven Ju-ae ocupó un lugar destacado en las fotos que capturaron la fase final del congreso del Partido de los Trabajadores, en el que padre e hija observaron el desfile, mientras que la esposa del mandatario, Ri Sol-ju, los acompañó con una vestimenta parecida.
VIDEO: North Korean special operations forces and demining troops who fought in Russia's Kursk region march with a Russian flag through Pyongyang during a military parade marking the conclusion of the Ninth Party Congress on Wednesday night.— NK NEWS (@nknewsorg) February 26, 2026
Details: https://t.co/K7fLRJYyyi pic.twitter.com/dCecqNsqC3
Para los analistas, esta elección de vestuario trasciende la moda. El experto Lim Eul-chul señaló que, en el simbolismo político local, esta apariencia se asocia a la imagen del líder como garante de la seguridad nacional y la prosperidad futura.
Por ello, cuando la misma prenda simbólica es usada por su hija, resulta difícil pensar que se trate de un hecho accidental. La adolescente incluso caminó sobre una alfombra roja junto a su padre y recibió saludos del alto mando militar.
Este gesto es el más reciente de una serie de antecedentes que refuerzan la hipótesis sucesoria. El Servicio Nacional de Inteligencia de Corea del Sur (NIS) informó recientemente ante legisladores que Ju-ae pasó de una fase de “formación” a la de “heredera designada”.
Según el diputado Lee Seong-kweun, la agencia de espionaje modificó el lenguaje con el que describe el rol de la menor, lo cual marca un cambio significativo en la evaluación del régimen. La cadena británica BBC informó que, para el NIS, la joven ya influye en las decisiones políticas y recibe un trato protocolar como la segunda figura más importante de la nación. Este medio también destacó que, si ella sucede a su padre, se convertirá en la primera mujer al frente de Corea del Norte desde su fundación en 1948.
A pesar de estas señales claras, el gobierno norcoreano aún no oficializó el cargo de la joven. No existe una confirmación pública de su edad, aunque se cree que tiene alrededor de 13 años. La primera vez que el mundo supo su nombre fue en 2013, cuando el exjugador de la NBA Dennis Rodman afirmó que sostuvo a la bebé en sus brazos durante una visita a Pyongyang. Se cree que nació ese año .
North Korean leader Kim Jong Un walks into Kim Il Sung Square with his daughter, presumed to be named Kim Ju-Ae, for the military parade marking the conclusion of the Ninth Party Congress on Wednesday night.— NK NEWS (@nknewsorg) February 26, 2026
Video: KCTV (Feb. 26, 2026) pic.twitter.com/mLrXlSek8b
Su debut oficial ocurrió recién en noviembre de 2022, cuando acompañó a Kim Jong Un en el lanzamiento de un misil balístico intercontinental. Desde entonces, su perfil público creció de forma sostenida.
Ju-ae es una adolescente de aspecto moderno y elegante que muestra un notable parecido con su madre. Su estilo personal, que incluye vestidos y peinados sofisticados, la distingue de otros jóvenes norcoreanos y refleja su pertenencia a la élite más pudiente.
La prensa oficialista comenzó a utilizar el término hyangdo para referirse a ella, una palabra que significa “guía”, y que históricamente se reservó para figuras con alta autoridad.
Además, Ju-ae ya no es la “amada” hija, sino la “respetada”, un adjetivo que su propio padre solo recibió tras consolidar su estatus de sucesor.
La inteligencia surcoreana detectó que la joven no asiste a centros educativos oficiales, sino que recibe educación en su casa y disfruta de actividades como la equitación, la natación y el esquí.
Su presencia en eventos estratégicos, como visitas al mausoleo familiar en el Palacio del Sol de Kumsusan, sugiere un esfuerzo deliberado por construir una narrativa de legitimidad dinástica ante la comunidad internacional.
No obstante, algunos observadores mantienen la cautela. El exgeneral Chun In-bum sugirió que Ju Ae podría ser un “señuelo” debido a la cultura profundamente patriarcal del país.
En este complejo escenario también aparece la figura de Kim Yo-jong, la poderosa hermana menor del líder. Ella se desempeña como directora de departamento en el Comité Central del Partido, un rango equivalente a una cartera ministerial.
Considerada una dirigente experimentada y curtida en la diplomacia internacional, Yo Jong es una de las pocas personas en las que Kim Jong-un confía plenamente.
Algunos expertos creen que ella podría actuar como regente si el traspaso de poder ocurriera antes de que Ju Ae alcance la madurez necesaria.
Agencias AFP, Reuters y AP
