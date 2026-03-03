De Maduro a Khamenei: por qué a los líderes les resulta cada vez más difícil esconderse de EE.UU.

WASHINGTON.–Cuando Nicolás Maduro y su esposa entraron en su departamento en lo profundo de una base militar de Caracas una mañana de enero, no tenían forma de saber que cada uno de sus movimientos estaba siendo rastreado por la inteligencia estadounidense. O que el departamento, incluida la caja fuerte, había sido replicado en Kentucky por un equipo Delta que realizó docenas de simulacros para averiguar cómo inmovilizar a los guardias y forzar las puertas.

El ayatollah Ali Khamenei aparentemente ignoró la evidencia de que la CIA lo estaba rastreando a él y a sus principales líderes, también, una operación que el presidente Trump expuso en una publicación en redes sociales hace ocho meses. Cuando Estados Unidos e Israel descubrieron que él y su equipo de seguridad nacional se reunirían el sábado por la mañana, adelantaron el cronograma de su ataque.

Maduro se encuentra ahora en el centro de detención federal en Brooklyn. Se está planeando el funeral de estado del ayatollah Khamenei para los próximos días. Y al resto de los líderes mundiales les queda reflexionar sobre la combinación de capacidades de vigilancia estadounidenses exquisitas y un presidente que parece deleitarse en usar esa información para capturar o matar a sus enemigos percibidos.

Un helicóptero de ataque AH-64 Apache de la Fuerza Aérea israelí sobrevuela la frontera con Líbano JALAA MAREY� - AFP�

Las agencias de inteligencia estadounidenses han intervenido, geolocalizado y monitoreado a altos líderes durante mucho tiempo, desde los primeros días de la Guerra Fría. Hace quince años, las revelaciones de WikiLeaks incluyeron documentos que dieron vislumbres de cómo Estados Unidos intentó rastrear a los líderes de China y sus armas nucleares. La excanciller alemana, Angela Merkel, se indignó al descubrir que su teléfono celular personal había sido intervenido por el aliado más cercano del país, y se quejó al presidente Barack Obama de que le recordaba a su infancia en Alemania Oriental.

Hoy en día, simplemente intervenir las conversaciones de un líder extranjero parece un vestigio pintoresco de la espionaje de la posguerra fría.

Hoy en día, la capacidad en tiempo real de localizar a un líder es el santo grial. Y el aumento en el número de sensores electrónicos desplegados en las esquinas de las calles, cámaras de timbres y autopistas de peaje, combinado con técnicas de inteligencia artificial para analizar rápidamente información verdaderamente vital de miles de millones de puntos de datos que esos sensores generan, ha transformado el arte de vigilar la ubicación de los VIP.

Ha permitido a las agencias de inteligencia rastrear caravanas. (En Washington, los movimientos presidenciales y vicepresidenciales suelen anunciarse con motocicletas ruidosas y patrones de vuelo de helicópteros familiares, pero los miembros del gabinete y el director de la CIA se mueven de manera más discreta). En todo el mundo, las agencias de espionaje han aprendido a monitorear la apertura y el cierre de puertas electrónicas en los complejos de liderazgo, y a localizar los teléfonos celulares de los guardaespaldas y familiares que pueden viajar con un líder extranjero pero que suelen ser mucho más descuidados al cifrar sus mensajes y usar teléfonos desechables.

“Si hubiéramos tenido esta capacidad con un alto grado de certeza para atrapar a Saddam Hussein mediante un ataque de precisión, no habríamos tenido la guerra de Irak”, dijo Glenn Gerstell, asesor general de la Agencia de Seguridad Nacional de 2015 a 2020, un período que incluyó parte del primer mandato de Trump. “La única forma de atraparlo era tener tropas en el terreno. Pero ahora, con capacidades mejoradas, podemos apuntar a líderes individuales”.

Saddam Hussein

(De hecho, las fuerzas estadounidenses intentaron eliminar a Hussein en las primeras horas de la guerra. Pero él se había ido de la casa que atacaron unas horas antes).

Como ha demostrado Trump, esta capacidad de apuntar abre nuevas opciones para los presidentes que buscan cambiar la actitud de los regímenes extranjeros, o cambiar su liderazgo.

La decisión de Trump de sacar a Maduro de su cama, pero mantener al resto del liderazgo venezolano en su lugar, es un experimento de ocupación por control remoto. Después de que el equipo Delta aterrizara en helicóptero esa madrugada de enero, matara a los guardias cubanos y venezolanos de Maduro y lo capturara segundos antes de que pudiera encerrarse en esa caja fuerte, Trump bendijo la instalación de la vicepresidenta Delcy Rodríguez como presidenta interina.

Ella permanecerá allí, ha dicho, mientras siga las instrucciones de Washington. Y claramente está enamorado de los primeros resultados. En una breve conversación con The New York Times el domingo, en el segundo día del ataque estadounidense e israelí contra Irán, citó la experiencia de Venezuela como un modelo de lo que estaba tratando de lograr en Irán.

“Lo que hicimos en Venezuela, creo, es el escenario perfecto, el escenario perfecto”, insistió Trump. “Todos conservaron su trabajo excepto dos personas”.

Imagen del 28 de junio de 2024 del ayatollah Ali Khamenei, en un centro de votación, en Teherán Sha Dati� - XinHua�

En el caso de Irán, Trump le había advertido al ayatollah Khamenei que Estados Unidos estaba observando cada uno de sus movimientos, una revelación que, de haber aparecido primero en los medios, podría haber desencadenado una investigación del Departamento de Justicia por filtración.

“Ahora tenemos control total y absoluto de los cielos sobre Irán”, publicó en Truth Social en junio de 2025, mientras acortaba su participación en una cumbre y volaba de regreso a Washington para hablar sobre cómo Estados Unidos participaría en los ataques que Israel había iniciado contra el país.

Luego agregó: “Sabemos exactamente dónde se esconde el llamado ‘Líder Supremo’. Es un objetivo fácil, pero está a salvo allí. No vamos a sacarlo (¡matarlo!), al menos no por ahora”.

Para colmo, Trump agregó una exigencia en mayúsculas de “¡RENDICIÓN INCONDICIONAL!”.

Es imposible saber si el ayatollah Khamenei estaba siguiendo las publicaciones de Trump, pero ciertamente no pareció impresionado por la advertencia. El sábado, incluso con una fuerza naval estadounidense desplegada alrededor de Irán y aviones de combate visibles en imágenes satelitales reuniéndose en bases estadounidenses e israelíes, el ayatollah Khamenei estaba en su residencia oficial. También lo estaban los líderes de seguridad nacional. Y aunque Estados Unidos no lanzó el misil que lo mató, fue la advertencia de la CIA, respaldada por indicadores de otras agencias de inteligencia de Estados Unidos, la que lo mató en uno de los primeros ataques israelíes.

El presidente de Rusia, VladImir Putin; el de China, Xi Jinping, y el líder norcoreano, Kim Jong Un, en una recepción con motivo del 80 aniversario del final de la Segunda Guerra Mundial, en el Gran Salón del Pueblo de Pekín ���N�ʐM��; 朝鮮通信社 - KCNA via KNS

No está claro hasta dónde puede llegar Estados Unidos con este nuevo poder, o si se arriesgaría a usar esta capacidad de apuntar en el caso del líder de un país que tuviera armas nucleares disponibles para represalias.

Notablemente, Trump no está metiéndose con el líder de China, Xi Jinping, ni con el de Rusia, Vladimir Putin, ni siquiera con el de Corea del Norte, Kim Jong-un, quien tiene un arsenal de 60 o más armas nucleares. “No estoy seguro de que se pueda extrapolar esta capacidad a una habilidad universal para rastrear a todos los líderes en todas partes”, dijo Paul Kolbe, quien se desempeñó como jefe de estación de la CIA en Moscú al principio del gobierno de Putin. “Pero esta es la razón por la que Putin está tan paranoico con su ubicación”, y se muda frecuentemente entre sus muchas casas.

“Si eres el líder de una nación adversaria, deberías estar bastante preocupado”, dijo Kolbe. “Pero si eres Putin o Xi, no tanto, debido a lo que está en juego. La lección que se sigue enseñando es que si no tienes armas nucleares, eres mucho más vulnerable”.

Los iraníes no tienen armas nucleares, lo que podría hacerlos dudar antes de nombrar un nuevo líder supremo, quien pasaría a la cima de la lista de objetivos. No obstante, Majid Takht-Ravanchi, el viceministro de Relaciones Exteriores iraní, dijo en CNN el lunes por la mañana que el gobierno permanece en su lugar y que el reemplazo del ayatollah Khamenei se anunciaría pronto.

“Tenemos un presidente”, dijo. “Tenemos un jefe de justicia. Tuvimos un jefe de parlamento. El líder supremo fue asesinado, fue asesinado por agresión israelí y estadounidense”.

Ahora, dijo, “se elegirá al nuevo líder. Así que todos, todo está en orden”.