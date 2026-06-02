Irán evalúa la propuesta de EE.UU. para frenar la guerra mientras persisten los choques y las trabas en la negociación

DUBAI.– Irán está evaluando un acuerdo propuesto por Estados Unidos para detener la guerra entre ambos países, informó el martes la agencia iraní Mehr, en un contexto de negociaciones estancadas, tensiones militares persistentes y un impacto creciente en los mercados energéticos globales.

El reporte se conoció luego de que el presidente estadounidense, Donald Trump, asegurara que las conversaciones con irán continúan y que un entendimiento para extender el alto el fuego y reabrir el estrecho de Ormuz podría alcanzarse en los próximos días.

Los esfuerzos por alcanzar un acuerdo enfrentan múltiples obstáculos - - AFP

Más de tres meses después de que Estados Unidos e Israel lanzaran ataques contra Irán, el conflicto permanece en un punto muerto. Los contactos diplomáticos, en gran medida indirectos, no han logrado hasta ahora destrabar un acuerdo provisional, mientras que el estratégico estrecho de Ormuz —por donde circula cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo y gas natural licuado— continúa prácticamente cerrado.

Según una fuente citada por Mehr, Teherán aún no respondió al texto final propuesto y mantiene una postura “severa”, marcada por la desconfianza hacia Washington y lo que considera un historial de incumplimientos por parte de Estados Unidos.

Desde mediados de marzo, Trump reiteró en varias ocasiones que un acuerdo de paz estaba próximo. Si bien un alto el fuego se sostiene en líneas generales desde comienzos de abril, en la última semana ambas partes volvieron a intercambiar ataques, reflejando la fragilidad de la tregua.

Estados Unidos aseguró haber bombardeado posiciones de radar y drones en Irán tras el derribo de un dron estadounidense, mientras que Teherán afirmó haber lanzado misiles contra fuerzas estadounidenses en Kuwait, ataque que Washington dijo haber interceptado.

El conflicto regional impacta en la estabilidad política y económica global AP

En el frente regional, Israel continuó el martes sus ataques en el sur del Líbano, según fuentes de seguridad libanesas, pese a los esfuerzos de mediación de Estados Unidos para evitar una mayor escalada. Un alto el fuego parcial anunciado por el Líbano contempla que Israel suspenda los bombardeos sobre Beirut y sus suburbios, controlados por el grupo Hezbollah, mientras que esta organización detendría sus ataques contra territorio israelí.

Beirut anticipó que intentará ampliar ese acuerdo en conversaciones previstas con Israel en Washington. Sin embargo, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enfrenta crecientes críticas internas ante la posibilidad de aceptar restricciones militares, en un año electoral en el que su liderazgo aparece debilitado.

Por otro lado, los mercados energéticos siguen reaccionando a la incertidumbre. Los precios del petróleo cayeron más de un 1% este martes, recortando las subas de la jornada previa. No obstante, un alto funcionario de la Agencia Internacional de Energía advirtió que las reservas globales podrían alcanzar niveles históricamente bajos, lo que añade presión sobre los precios a mediano plazo.

Acuerdo limitado y acusaciones cruzadas

En este escenario, Irán impulsa un acuerdo provisional limitado que le permita aliviar la presión económica sin realizar concesiones significativas en su programa nuclear, según fuentes iraníes. Entre sus principales demandas figuran el fin de las hostilidades en todos los frentes —incluido el Líbano—, el acceso a ingresos petroleros retenidos, la flexibilización de sanciones y el levantamiento del bloqueo estadounidense a sus puertos, además de mantener su influencia sobre el estrecho de Ormuz.

Por su parte, Trump enfrenta presiones internas para garantizar la reapertura de esa vía marítima clave y reducir los precios del combustible en Estados Unidos, sin ceder en las exigencias sobre el programa nuclear iraní.

Un petrolero navega bajo vigilancia militar en el estrecho de Ormuz, punto clave del suministro mundial de crudo Amirhosein Khorgooi. - ISNA

La Guardia Revolucionaria iraní indicó que 24 embarcaciones atravesaron el estrecho en las últimas 24 horas tras recibir autorización militar, en una señal limitada de flexibilización del control. Sin embargo, Teherán advirtió que podría extender el bloqueo al estrecho de Bab el Mandeb, en la entrada del mar Rojo, si Israel retoma los ataques sobre Beirut.

Irán había anunciado inicialmente la reapertura de Ormuz tras la tregua, pero volvió a restringir el paso luego de que Washington impusiera un bloqueo naval.

Las negociaciones se desarrollan en medio de acusaciones cruzadas.

La semana pasada, ambas partes estuvieron cerca de alcanzar un acuerdo, aunque las diferencias persistentes impidieron su concreción. Trump amenazó con reanudar la guerra si Irán no renuncia a sus reservas de uranio altamente enriquecido, mientras que funcionarios iraníes insisten en que no discutirán cuestiones nucleares sin una tregua más sólida.

Agencias AP y Reuters