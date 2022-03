Del Covid a la guerra en Ucrania, las teorías conspirativas ganan cada vez más terreno

La guerra en Ucrania desató un aluvión de teorías conspirativas en las redes sociales, donde ni siquiera faltaron los ovnis en el menú de complots. Lo que queda fuera de toda duda es la similitud entre esta visión del mundo y las que negaban la pandemia o las vacunas, cuyos autores encontraron terreno fértil para su imaginación.

Esta vez no hay vacunas con la que seres diabólicos pretenden instalarnos chips con tecnología 4G, 5G, 6G o la que venga al caso, y así controlar nuestras mentes y dominar el mundo. Eso decían los gurús del negacionismo pandémico, y lo repetían los creyentes, tan veloces como ingenuos para reenviar sus mensajes en las redes.

Algo más sofisticadas, otras teorías sobre el Covid-19 decían que influyentes personalidades, como el empresario Bill Gates o el financista George Soros, ambos multimillonarios y filántropos, utilizaban la pandemia de coronavirus para favorecer a los laboratorios.

La guerra dio nuevas alas a los teóricos de los hechos inexistentes, que con la pandemia en retirada se estaban quedando sin enemigos y ahora renacen en las redes con sus creencias recicladas. Los nuevos demonios son la OTAN, por oposición a los militares rusos, y el presidente Volodimir Zelensky, la contrafigura de Putin.

Seguidores del grupo Qanon se sumaron rápidamente a las teorías conspirativas sobre la guerra en Ucrania BBC Mundo

Las teorías viejas y nuevas en realidad no difieren demasiado entre sí. Sus autores son los mismos, dicen los expertos, y los relatos conspirativos del Covid y de la guerra en Ucrania se entremezclan en una nueva amalgama.

“Nuevo orden mundial”

Zelensky queda retratado como un títere del “Nuevo Orden Mundial” o también “Estado Profundo”, un manojo de teorías sobre un gobierno paralelo que manipula a las masas en beneficio de una elite de millonarios corruptos, que transformarían las democracias en un solo gobierno mundial, centralizado y totalitario.

El Network Contagion Research Institute (NCRI), una entidad que hace seguimientos de campañas en línea sobre salud pública, temas económicos y geopolítica, advirtió un rebrote de la actividad en las redes, sobre todo en Twitter, de los teóricos de la conspiración. Una de sus constataciones fue que mientras una mayoría de la gente estaba a favor de Ucrania en el conflicto, los extremos a derecha e izquierda encontraron terreno común en sus críticas a Zelensku y sus aliados occidentales.

Los mismos que negaban la pandemia y las vacunas son los que en la actualidad ventilan o consumen la desinformación sobre Ucrania

“Personas influyentes clave de la derecha han amplificado la conspiración en los últimos días. Estas teorías también prevalecen en otras plataformas de redes sociales” como Instagram, donde cuentas populares de derecha insinúan que Zelensky “es un actor de crisis que forma parte de un complot profundo para lograr el nuevo orden mundial”, señala el informe del NCRI.

Además de la extrema derecha, dice el estudio, “los elementos autoritarios de izquierda se han involucrado en un esfuerzo coordinado para difundir mensajes extremos para abogar por la disolución o abolición de la OTAN”. “No sorprende que entre las actividades similares a los bots y los actores ideológicos detrás de estas campañas, comiencen a aparecer esfuerzos convergentes y de fertilización cruzada entre grupos polares”, añade.

El plan sigue su curso:



1 - Pandemia (Covid-19).

2 - Guerra (Conflicto Rusia-Ucrania).

3 - Crisis económica.



"Sólo hace falta una gran crisis económica para que las naciones se sometan al Nuevo Orden Mundial."



Quién quiera entender, que entienda. — Pablo Lucini (@PabloLucini3) March 1, 2022

La teoría del Nuevo Orden Mundial encontró combustible cuando una legisladora ucraniana, Kira Rudyk, dijo en una entrevista con Fox News que la guerra que libraba su pueblo no solo era por Ucrania. “Luchamos por este nuevo orden mundial para los países democráticos”, dijo la diputada, y desató la paranoia de los fanáticos que tomaron todo al revés, y dijeron que era una especie de confesión siniestra.

¿Un vínculo entre el Covid y la guerra?

Esta narrativa fue reiterada entre otros por el grupo conspirativo estadounidense QAnon, famoso por su apoyo irrestricto e irreflexivo a los desbandes más desorbitados de Donald Trump, como el supuesto fraude electoral de 2020, y cuyos miembros tomaron parte del asalto al Capitolio.

Seguidores de QAnon dijeron que Putin invadió Ucrania para erradicar laboratorios militares administrados por Estados Unidos, y donde planeaban crear otro virus letal. Otros conspiranoides señalaron que la guerra era en realidad una pantalla para distraer al mundo de un programa de despoblación con la vacuna del Covid.

El mismo alboroto sucedió tiempo atrás con una declaración de Kerry Chant, la directora de salud de Nueva Gales del Sur, en Australia, que se volvió viral cuando hablaba del rastreo de contactos para controlar el Covid-19.

El Instituto de Virología de Wuhan, China. Una de las teorías sostiene que Estados Unidos tenía laboratorios militares destinados a fabricar virus en Ucrania, por lo que Putin decidió destruirlos Agencia AFP

“Veremos cómo va el rastreo de contactos en el nuevo orden mundial; sí, serán pubs y clubes, y otras cosas, si tenemos un caso positivo allí [pero] nuestra respuesta puede ser diferente si sabemos que la gente está completamente vacunada”, dijo Chant en televisión. Los teóricos de la conspiración le saltaron al cuello, y saciaron su voracidad ventilando la supuesta confesión con millones de réplicas en las redes.

Estos supuestos actos fallidos de dirigentes políticos, que revelarían sin querer lo que verdaderamente piensan son la gloria de los complotistas, que ven confirmadas sus más sombrías sospechas sobre la realidad de las cosas.

“Cuanto más dramático el evento, más virulenta la conspiración. Entonces, la secuencia Covid fue un momento importante en este hervor conspirativo y hoy, como era de esperar, se está reactivando con el drama ucraniano”, dijo el especialista en redes sociales Tristan Mendès France en conversación con la radio France Inter. Entre otras interesantes revelaciones, relató cómo circuló la versión de que Estados Unidos regenteaba laboratorios militares en Ucrania para la producción de virus letales.

“Esta idea totalmente delirante fue lanzada por un ciudadano estadounidense pro-Trump y seguidor del movimiento QAnon, luego fue retomada por el papa de la conspiración estadounidense, Alex Jones, luego retransmitida por un medio de extrema derecha indio, para ser retomada por la embajada rusa en Bosnia y Herzegovina y la cuenta de Telegram del medio estatal ruso Sputnik, para finalmente terminar en cuentas de conspiración en Francia”, contó Mendès France, experto en teorías conspirativas.

Red Rpnnie presentó la teoría más imaginativa de lo que ocurre en Ucrania Twitter

Puestos a lanzar teorías, la más original ha sido sin duda la del periodista, crítico de música y presentador italiano Red Ronnie, un excéntrico que en YouTube comentó el rol protagónico que estarían teniendo los extraterrestres para mantener la paz entre nosotros acá abajo.

“Sobre los cielos de Ucrania hay ovnis escoltando a los bombarderos. Hay quienes argumentan, no lo digo yo, solo informo, que no quieren explosiones nucleares, entonces tienen mucho cuidado de que esto no suceda. Básicamente, son guardianes”, dijo Ronnie.