Del inodoro a la colilla del cigarrillo: cómo Kim Jong-un impide que los espías recuperen su ADN

PEKÍN.- El tren verde blindado con el que el líder norcoreano Kim Jong-un viajó a la cumbre en Pekín transportó también su baño privado, una medida que forma parte de los esfuerzos del régimen por evitar que quede cualquier rastro genético del mandatario, según informaron agencias de inteligencia de Corea del Sur y Japón.

En la misma línea, el periodista ruso Alexander Yunashev compartió el miércoles un video en el que se ve a personal norcoreano limpiando meticulosamente la silla en la cual se sentó Kim durante su reunión de más de dos horas con el presidente ruso, Vladimir Putin, en el marco de la conmemoración del 80º aniversario del fin de la Segunda Guerra Mundial. El periodista señaló que el personal de Kim “se llevó el vaso del que bebió, limpió la tapicería de la silla y las partes del mobiliario que había tocado el líder”.

Personal norcoreano limpia los rastros de Kim Jong Un

El objetivo de estas medidas sería impedir cualquier pista que pueda dar información respecto de la salud del líder, quien se supone podría padecer de algún tipo de enfermedad congénita.

“La condición física del líder supremo tiene un gran impacto en el régimen norcoreano”, explicó a Nikkei Asia, un importante medio de noticias en inglés con sede en Japón, un funcionario de inteligencia surcoreano familiarizado con el asunto. En un régimen dinástico como el norcoreano, resulta importante evitar rumores de sucesión que puedan dar una imagen de debilidad al mandatario.

“Corea del Norte hace un esfuerzo particular por sellar todo lo relacionado con eso, como el cabello y los excrementos”, añadió el experto.

El presidente ruso Vladimir Putin y el líder norcoreano Kim Jong Un tras asistir al desfile militar, en Pekín, el 3 de septiembre de 2025 AFPTV� - POOL�

Práctica habitual

Este tipo de medidas de precaución son habituales para Pyongyang. Incluso cuando el líder visita instalaciones militares o fábricas estatales en su país, su baño privado e incluso su inodoro personal se presume lo acompañan.

Sumado a los hábitos poco saludables que los funcionarios de inteligencia surcoreanos creen tiene el líder norcoreano, como fumar, beber y comer en exceso, Kim Jong Un podría tener problemas cardiovasculares, como los que contribuyeron a la muerte de su padre y su abuelo, lo que explicaría en parte los extremos cuidados de sus funcionarios para evitar dejar cualquier información respecto de la salud del líder.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, se retiran tras su reunión en Pekín, el 3 de septiembre de 2025 ALEXANDER KAZAKOV� - POOL�

En 2018, cuando Kim viajó a una cumbre intercoreana en el lado surcoreano de la frontera militar entre ambos países, la delegación norcoreana llevó un inodoro designado para que Kim no tuviera que usar las instalaciones del lugar. Ese mismo año, el inodoro personal de Kim fue trasladado en avión a Singapur para una cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte.

Un gesto similar se vio antes de otra cumbre entre Estados Unidos y Corea del Norte, en 2019, cuando circuló una imagen del mismo tren blindado de Kim detenido en Nanning, en el sur de China. Mientras el líder fumaba un cigarrillo afuera del tren, Kim Yo Jong, su hermana y subdirectora de departamento del Partido de los Trabajadores de Corea, sostenía un cenicero para recoger la colilla. También se vio a Kim guardando el fósforo con el que prendió el cigarrillo nuevamente en su caja.

El presidente de China, Xi Jinping, y el líder de Corea del Norte, Kim Jong Un, en Pekín, el 3 de septiembre de 2025 JADE GAO� - AFP�

Según Nikkei Asia, durante su estadía en hoteles para las cumbres, el personal de Kim siempre limpió a fondo sus habitaciones, eliminando todo rastro de cabello, saliva u otros restos que pudieran contener el ADN del mandatario. Los platos y utensilios que utilizaba eran lavados hasta quedar impolutos.

Además, cada objeto que Kim toca es cuidadosamente preparado. Durante las ceremonias de firma en las cumbres, Kim nunca usa las lapiceras provistas. En cambio, emplea una pluma preparada de antemano por la parte norcoreana para evitar la recolección de sus huellas dactilares.

Kim Jong Un llega a la capital de China, el 2 de septiembre de 2025 Pang Xinglei� - XinHua�

Los funcionarios norcoreanos también realizan estrictas medidas de esterilización por temor a un asesinato. En la cumbre intercoreana de 2018, los asistentes de Kim rociaron desinfectante en la silla en la que iba a sentarse, limpiando varias veces el asiento, el respaldo y los apoyabrazos. También rociaron desinfectante en el aire como precaución.