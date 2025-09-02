¿La heredera? La llamativa presencia de la hija de Kim Jong-un en China, que disparó especulaciones sobre su futuro

PEKÍN.- El líder norcoreano Kim Jong-un llegó el martes a Pekín en su tren blindado para reunirse con el presidente chino, Xi Jinping, y el presidente ruso, Vladimir Putin, en vísperas de un gran desfile militar con el que China pretende mostrar su poderío. El mandatario llegó de la mano de su hija Kim Ju Ae, en un gesto que parece señalar a la joven como la próxima sucesora de la dinastía familiar.

Kim ya había presentado a su hija al mundo en noviembre de 2022, cuando posó con ella por primera vez en público frente a un misil balístico intercontinental. Sin embargo, este es el debut de Ju Ae en el escenario internacional, algo que -dada la envergadura del evento- podría no ser casual.

Kim Jong Un saluda en una estación de tren no revelada en Corea del Norte, el 24 de abril de 2019, antes de partir hacia Rusia í©ëNí êMé–� - KCNA via KNS�

A partir de su primera aparición pública, los medios estatales han mostrado a la hija del líder de forma cada vez más habitual junto a su padre, construyendo poco a poco su imagen de líder.

Hoy en día, Corea del Norte la presenta como una “gran persona de guía”, un signo, según los expertos, de que quizás esté siendo preparada para asumir el mando del aislado régimen nuclear algún día.

Al preparar a una sucesora públicamente desde temprana edad, Kim podría estar tratando de evitar el error que cometió su padre, según los analistas. No fue hasta después de que su padre sufriera un derrame cerebral en 2008 que Kim fue revelado como el heredero aparente, lo que cargó de incertidumbre el primer período del joven Kim en el poder.

Fotografías tomadas el 2 de septiembre de 2025 en la estación de Pekín -� - KCNA VIA KNS�

Eso fue antes de que Kim ejecutara a su tío, mandara asesinar a su medio hermano en Malasia a manos de sus agentes y purgara a varios generales de alto rango para establecer su autoridad indiscutida. Ahora, el líder norcoreano podría estar usando esa autoridad para evitarle el trabajo a su hija.

La hija del líder

Hasta donde se sabe, Kim Ju Ae no ostenta ningún título oficial en Corea del Norte. Los medios estatales norcoreanos ni siquiera se atreven a nombrarla, refiriéndose a ella únicamente como la hija “más amada”, “respetada” o “querida” del líder.

La figura de Ju Ae permanece de hecho bajo un halo de misterio tal, que el mundo exterior nunca ha escuchado su voz y no cuenta con datos certeros sobre su edad. La especulación es que la hija del mandatario tiene apenas 12 años.

No obstante, los funcionarios de inteligencia y analistas de Corea del Sur y otros países prestan mucha atención a la joven, a quien consideran la sucesora más probable de su padre. Corea del Norte ha sido gobernada por la familia Kim desde su fundación al final de la Segunda Guerra Mundial, lo que la convierte en la única dinastía en el mundo comunista.

Esta foto tomada el 1 de septiembre de 2025 muestra al líder norcoreano Kim Jong Un al partir de Pyongyang STR� - KCNA VIA KNS�

El diario The New York Times analizó cientos de imágenes y videos de las apariciones públicas de Ju Ae desde su primera aparición pública hace tres años para trazar su transformación de una joven tímida e ignota en una figura pública que comparte el protagonismo con su padre.

Tanto es asi que el líder norcoreano decidió que lo acompañe a una de sus pocas visitas al extranjero, la cuarta para ser exactos, y nada menos que a una reunión trilateral con sus dos aliados más poderosos. De hecho, la visita de Kim “formaliza la relación trilateral China-Rusia-Corea del Norte ante el público”, dijo Soo Kim, consultora de riesgos geopolíticos y exanalista de la CIA.

En reemplazo de su madre

Algunos analistas dicen que Ju Ae ha reemplazado en gran medida a su madre, Ri Sol Ju, esposa de Kim, en el rol de primera dama, y también parece haber eclipsado a la hermana de Kim, Kim Yo Jong, también considerada en algún momento como una posible sucesora, siendo por entonces la principal figura femenina de la familia gobernante.

Esta captura de pantalla tomada de un video de AFPTV del 2 de septiembre de 2025 muestra un tren que se cree transportó al líder Kim Jong Un MICHAEL ZHANG� - AFPTV�

Los funcionarios de inteligencia y analistas surcoreanos advierten sobre sacar conclusiones firmes sobre el futuro papel de Ju Ae. Sin embargo, si ella es designada como la sucesora por de su padre, estaría en línea para convertirse en la primera mujer en gobernar la sociedad profundamente patriarcal y altamente militarizada de Corea del Norte, la potencia nuclear más reciente del mundo.

Aunque Kim Jong-un tiene solo 41 años, los antecedentes familiares de problemas de salud hacen que preparar a un sucesor tenga sentido.

Sumado a los hábitos poco saludables que los funcionarios de inteligencia surcoreanos creen tiene el líder norcoreano, como fumar, beber y cenar en exceso, Kim Jong-un podría tener problemas cardiovasculares, como los que contribuyeron a la muerte de su padre y su abuelo.

El ascenso de Ju Ae

Ju Ae ha experimentado una transformación notable en su apariencia a lo largo de los años en los medios estatales norcoreanos, cuidadosamente coreografiados.

Cuando hizo su primera aparición pública en 2022, con un abrigo acolchado blanco de invierno, Ju Ae no se veía diferente de los demás hijos de la élite de Pyongyang. Pero a medida que fue creciendo, su vestimenta se volvió más formal, en un intento por transformar su imagen en la de una figura de autoridad. Su vestuario ahora incluye abrigos de cuero a medida con cuellos de piel y trajes de diseñador de dos piezas.

Sus gestos y comportamiento también han cambiado. Incluso la forma en la que aplaude parece ser diferente a lo que era apenas dos años atrás.

El líder norcoreano Kim Jong Un saludando a asistentes en Pyongyang, Corea del Norte, el 10 de septiembre de 2023 ?????� - KCNA via KNS�

“La chica que apareció por primera vez como una curiosidad familiar ahora es una figura pulida y ensayada, entrelazada en la historia continua de poder dinástico de Corea del Norte”, dijo Donald Southerton en su libro de 2023 Korea 101. “Cada foto, cada desfile y cada saludo lo veo como una historia cuidadosamente montada de sucesión, legitimidad y continuidad para la dinastía Kim”.

Los funcionarios de inteligencia surcoreanos creen que además de Ju Ae, el líder norcoreano tenga probablemente otro hijo. También ha habido reportes no confirmados de que podría incluso tener un tercer hijo, posiblemente un varón mayor que Ju Ae. Pero Ju Ae es la única hija que ha tenido apariciones públicas.

El líder norcoreano Kim Jong Un parte de Pyongyang, Corea del Norte, en tren el lunes 1 de septiembre de 2025, con destino a Pekín ???N??M??� - KCNA via KNS�

Si surgiera un hermano, Ju Ae podría terminar siendo solo un reemplazo temporal, dijo Kang Dong-wan, experto en Corea del Norte de la Universidad Dong-A en Corea del Sur. Por ahora, sin embargo, su prominente aparición envía un mensaje a los norcoreanos de que el gobierno de la familia Kim continuará hasta una cuarta generación.

Su principal herencia

Kim eligió el lanzamiento de un misil balístico intercontinental (ICBM) para el debut público de su hija en noviembre de 2022. Desde ese día, la ha llevado a otros sitios relacionados con armas nucleares, presentándola a funcionarios involucrados en los programas de armamento de Corea del Norte y ha elogiado el arsenal como un gran legado del gobierno familiar.

Cuando Kim mismo estaba siendo preparado para suceder a su padre, primero estableció su autoridad con el ejército, clave para mantener el poder. Ahora, llevando a Ju Ae a eventos militares, Kim le ha mostrado cómo maneja a los altos mandos.

El líder norcoreano Kim Jong Un, el 2 de septiembre de 2025, en un lugar no revelado de Corea del Norte STR� - KCNA VIA KNS�

En esta oportunidad, Ju Ae verá junto a su padre desfilar las armas más modernas de las fuerzas armadas chinas en lo que constituye una demostración de fuerza de Xi dirigida a Estados Unidos, en apoyo al desafío lanzado para construir un nuevo orden mundial, gracias a la Iniciativa de Gobernanza Global (IGG).

En informes recientes, el Ejército Popular de Liberación chino informó que el desfile durará aproximadamente una hora y media, y en él participarán más de 10.000 soldados, 100 aeronaves y cientos de vehículos terrestres.

La aparición de Kim Jong Un en público junto a su hija y varios dirigentes extranjeros durante el desfile, e incluso en la recepción posterior, sería algo inédito.

El líder norcoreano Kim Jong Un saluda desde su tren a su llegada a la estación ferroviaria de Dong Dang, Vietnam, el 2 de marzo de 2019 Minh Hoang� - AP�

“Esta visita demuestra que Corea del Norte es aceptada como miembro de un grupo de naciones liderado por China, que también incluye a Rusia. Demuestra que China tolera -sin alegrarse por ello- las relaciones actuales entre Corea del Norte y Rusia", opina Christopher Green, especialista de la península coreana del International Crisis Group.

El líder norcoreano también ha ofrecido a oficiales militares de alto rango de su país oportunidades conocer a su hija y mostrar lealtad hacia ella, dijeron los analistas. Tres meses después de su primera aparición, la posible sucesora asistió a un desfile militar, caminando con sus padres y seguida por los principales mandos. Y este año, asistió al lanzamiento del Kang Kon, uno de los nuevos destructores de la marina norcoreana, siempre cerca de su padre y de los principales funcionarios.

Agencias AFP, AP y diario The New York Times