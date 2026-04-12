Demolieron en segundos un emblemático hotel de Miami para construir un nuevo complejo de lujo

El emblemático Hotel Mandarin Oriental de Miami fue demolido este domingo en veinte segundos tras 25 años de funcionamiento en la zona exclusiva de Brickell. El edificio de 23 pisos, protagonizó la mayor implosión controlada de los últimos diez años en la ciudad.

En su lugar, el desarrollo The Residences at Mandarin Oriental proyecta construir dos torres independientes —una de 66 pisos y otra de 34— con unidades que ya se comercializan por valores que alcanzan los US$100 millones.

Demolieron un hotel en Miami

“A diferencia de una demolición convencional, en esta implosión todo sucede en un periodo de tiempo acotado. Por lo tanto, lo que de otro modo sería un evento que toma un periodo de tiempo mucho más largo y extendido, se concentra en un momento fijo de tiempo”, había anticipado la socia gerente de BG Group, Ivy Fradin.

El nuevo complejo, que ocupará una superficie total de 20.000 metros cuadrados, dedicará casi la mitad de su extensión exclusivamente a áreas comunes y servicios de élite. Figuran jardines de meditación, simuladores de golf, 11 piletas y un centro de bienestar especializado en tratamientos holísticos.

El proyecto contempla también dos restaurantes de comida gourmet y una exclusiva vinoteca privada, consolidando la propuesta como un ecosistema de confort en el centro financiero de la Florida.

El desarrollo The Residences at Mandarin Oriental proyecta construir dos torres independientes

Según informaron las empresas desarrolladoras, ya se concretó la venta del 50% de las unidades de la torre sur. Las residencias, que parten desde los US$4,9 millones, representan una de las apuestas más agresivas de Swire Properties, la firma que lidera el proyecto.

La marca Mandarin Oriental abandonará su ubicación privilegiada. El plan incluye la construcción de una nueva propiedad insignia para Norteamérica, con 121 habitaciones que convivirán con las 298 residencias privadas del complejo.

De esta manera, el terreno que alguna vez albergó celebridades de la talla de Will Smith, Penélope Cruz y las estrellas del Real Madrid, se prepara para una transformación que, según los especialistas, terminará de consolidar la fisonomía con un perfil arquitectónico sin precedentes.